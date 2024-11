IS:SUE、2ndシングル「Welcome Strangers ~2nd IS:SUE~」　11月13日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、IS:SUE(読み:イッシュ)のニューシングル「Welcome Strangers ~2nd IS:SUE~」(読み:ウェルカムストレンジャーズ ~セカンドイッシュ~)を11月13日(水)に発売します。

(C)︎LAPONE GIRLS

サバイバルオーディション番組、初のガールズ版「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から登場したRIN、NANO、YUUKI、RINOによる4人組ガールズグループ IS:SUE。6月にリリースしたデビューシングル「1st IS:SUE」は初登場にしてオリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Sales、オリコン週間合算シングルランキングにて1位を獲得。SNS の総フォロワー数はデビュー3ヶ月で100 万人を超え、2024年上半期 Z世代が選ぶネクストトレンド予想ランキングにもランクインしました。

2枚目のシングルとなる今作のリード曲「THE FLASH GIRL」は、常識と偏見を壊し、混沌とした社会で自分自身を「Stranger(変わり者)」だと感じるすべての人々の背中をエネルギッシュに押すダンスナンバーです。ビートが特徴的な収録曲「Breaking Thru the Line」は、“異種”であることの強さ、美しさ、かっこよさを追究した楽曲。メンバーのYUUKIが初めてラップの作詞に挑戦しており、YUUKIは「作詞は初めての挑戦で、本当に学びの多い素晴らしい経験になりました。決められた線などない、自分らしく冒険しよう!という前向きなメッセージと、個人的には遊び心を込めてみたので、ぜひたくさん聴いていただけたら嬉しいです。」とコメントしています。

今作のリリースを記念してダウンロードキャンペーンを開催中。iTunes・レコチョク・dミュージック・Music Store(au)・mora・mu-mo・Amazon Musicのいずれかでダウンロードして、応募フォームよりご応募くださった方全員に“IS:SUE 2ND SINGLE『Welcome Strangers ~2nd IS:SUE~』デジタルブックレット”をプレゼントします。(※事前にiTunesプリオーダー(予約注文)で『2nd IS:SUE』(まとめ購入)をご購入いただいた方も対象となります。)

11月17日(日) 21:00 - 22:00には「Stationhead」にてOnline Listening Partyを開催します。“異種で虜になる曲”をテーマに、NANO、YUUKI、RINOによるボイスコメントやセレクト楽曲もオンエア予定です。

IS:SUE (イッシュ) 'THE FLASH GIRL' Official MV

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=aEPF_mB44tc ]

IS:SUE (イッシュ) 'Breaking Thru the Line' Performance Video

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=gH2pPQnrFrA ]

IS:SUE 2ndシングル「Welcome Strangers ~2nd IS:SUE~」

2024年11月13日(水)発売

フィジカル仕様

【初回限定盤A】品番;UMCK-7258

定価: \1,900(本体 \1,727 税率10%)

CD+フォトブック(24P)

<初回プレス限定封入特典>

1.応募抽選券 (シリアルナンバー) 1枚

2.トレーディングカード 1枚 (初回限定盤Aver.5種類から1枚ランダム封入)

3.セルカトレーディングカード 1枚 (初回限定盤Aver.5種類から1枚ランダム封入)

1. THE FLASH GIRL

2. Breaking Thru the Line

3. Tiny Step

4. THE FLASH GIRL(Instrumental)

【初回限定盤】品番;B UMCK-7259

定価:\1,900(本体 \1,727 税率10%)

CD+フォトブック(24P)

<初回プレス限定封入特典>

1.応募抽選券 (シリアルナンバー) 1枚

2.トレーディングカード 1枚 (初回限定盤Bver.5種類から1枚ランダム封入)

3.セルカトレーディングカード 1枚 (初回限定盤Bver.5種類から1枚ランダム封入)

1. THE FLASH GIRL

2. Breaking Thru the Line

3. Butterfly

4. Breaking Thru the Line(Instrumental)

【通常盤】品番;UMCK-5768

定価:\1,400(本体 \1,273 税率10%)

CD+歌詞ブック(8P)

<初回プレス限定封入特典>

1.応募抽選券 (シリアルナンバー) 1枚

2.セルカトレーディングカード 1枚(ドアップver.8種類から1枚ランダム封入)

3.ロゴステッカーシート 1枚

1. THE FLASH GIRL

2. Breaking Thru the Line

3. Tiny Step

4. Butterfly

【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤】品番;PDCS-5946

定価:\1,400(本体 \1,273 税率10%)

CD+リボン付きリリックカード

<初回プレス限定封入特典>

1.応募抽選券 (シリアルナンバー) 1枚

2.チェキ風トレーディングカード 1枚(4種類から1枚ランダム封入)

1. THE FLASH GIRL

2. Breaking Thru the Line

3. Butterfly

4. Butterfly(Instrumental)

【FC限定ソロジャケット盤】(全4種)品番;RIN: PROS-5035、NANO: PROS-5036、YUUKI: PROS-5037、RINO: PROS-5038

定価:\1,200(本体 \1,091 税率10%)

CD+歌詞ブック(8P)

<初回プレス限定封入特典>

1.応募抽選券 (シリアルナンバー) 1枚

2.ホログラム入りセルカトレーディングカード 1枚(ソロジャケットと同様のメンバーごとに3種類から1枚ランダム封入)

1. THE FLASH GIRL

2. Breaking Thru the Line

3. Tiny Step

4. Tiny Step(Instrumental)

2ND SINGLE『Welcome Strangers ~2nd IS:SUE~』ダウンロードキャンペーン

【応募期間】

~2024年11月17日(日)23:59まで

※上記の応募期間以外はご応募いただけません。

※時間帯(締切間近は特に) によっては、応募画面に繋がりづらくなる場合がございます。あらかじめ余裕を持ってご応募ください。

【対象サイト】

iTunes:https://umj.lnk.to/2nd-ISSUE/itunes

レコチョク:https://umj.lnk.to/2nd-ISSUE/recochoku

dミュージック:https://umj.lnk.to/2nd-ISSUE/dmusic

Music Store(au):https://umj.lnk.to/2nd-ISSUE/musicstore

mora:https://umj.lnk.to/2nd-ISSUE/mora

mu-mo:https://umj.lnk.to/2nd-ISSUE/mumo

Amazon Music:https://umj.lnk.to/2nd-ISSUE/amazonmp3

※一部の販売サイトにおいて、配信開始が遅れる場合があります。ご了承ください。

【応募フォーム】

https://form.universal-music.co.jp/dl-issue-2nd/page/index.html

【プレゼント】

IS:SUE 2ND SINGLE『Welcome Strangers ~2nd IS:SUE~』デジタルブックレット

※特典は11月下旬までに応募フォームに記載いただいたメールアドレス宛に送付予定です。

※賞品の内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

【応募方法】

STEP 1.

iTunes・レコチョク・dミュージック・Music Store(au)・mora・mu-mo・Amazon Musicで『Welcome Strangers ~2nd IS:SUE~』をダウンロード

STEP 2.

ダウンロード画面をスクリーンショット

※ご応募の際は、楽曲をダウンロードしたことが分かるスクリーンショット画面を応募フォームに添付してお送りください。

STEP 3.

応募フォームに、ダウンロード画面のスクリーンショットと必要事項をあわせて入力して応募完了

【注意事項】

※ご応募、登録内容に虚偽の記載があった場合は、応募資格・当選資格を取り消すなど、キャンペーン適用対象外となる場合があります。

※未成年の方は保護者の同意を得た上でご応募ください。ご応募された場合は、保護者の方の同意を得た上でのご応募をされたものとみなします。

※特典送付の際は、ユニバーサルミュージック合同会社(UNIVERSAL MUSIC LLC)、LAPONE GIRLSの間で、受付時に取得した情報(個人情報を含む)を相互に使用させていただきます。予めご了承ください。

※応募完了後、ご登録いただいた情報は一切変更を受け付けませんのでお間違えのないようご注意ください。

<個人情報保護・管理方針>

※今回取得した応募者に関する個人情報は、ユニバーサルミュージック合同会社の個人情報保護方針に基づき取り扱われます。ユニバーサルミュージック合同会社の個人情報保護方針は、下記リンクよりご確認ください。

https://www.universal-music.co.jp/privacy-policy/

<お問い合わせ>

ユニバーサルミュージック カスタマーサービス・センター

TEL 0570-044-088 月~金 10:00~18:00 (祝祭日を除く)

https://www.universal-music.co.jp/faq/

【2ND SINGLE『Welcome Strangers ~2nd IS:SUE~』リリース記念 Online Listening Party】

<開催スケジュール>

11月17日(日) 21:00 - 22:00 @Stationhead

※開始時間/終了時間は前後する可能性がありますので、あらかじめご了承くださいませ。

●Stationhead

参加方法:

開催までに「Stationhead」アプリをダウンロード頂き、【issueofficial】をフォローしてください。

※Apple Music有料会員 および Spotify Premium会員の方限定となります。

「Stationhead」アプリ

▼App Store https://apps.apple.com/jp/app/stationhead/id1076117681

▼Googe Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stationhead.app&hl=ja&gl=JP&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stationhead.app&hl=ja&gl=JP&pli=1)

IS:SUE プロフィール:

Not wrong, just different.

"IS:SUE" is coming.

日本エンターテイメント界において過去最大級の番組制作規模となったサバイバルオーディション番組、初のガールズ版「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から新たに登場するRIN、NANO、YUUKI、RINOによる4人組ガールズグループ「IS:SUE」(イッシュ)。

幾多の試練を経験し、その中で生まれた互いのつながり。

世界へとつながる、かつてないNEW HEROの誕生。

グループ名には「常に注目や話題性(ISSUE)を持って人々を魅了する、魅力的で"異種"な存在」という意味が込められている。

2024.6.19にリリースしたデビューシングル「1st IS:SUE」は初登場にしてオリコン週間シングルランキング(7/1付)、Billboard JAPAN Top Singles Sales(7/1付)、オリコン週間合算シングルランキング(7/1付)にて堂々の1位を獲得。SNS の総フォロワー数はデビュー3ヶ月で100 万人を超え、2024年上半期 Z世代が選ぶネクストトレンド予想ランキングにランクインするなど、多方面からの強い支持を得ている。

*ISSUE:

号、刊行される雑誌の一冊 iconic magazines

話題になるニュース an important topic, news

注目を浴びる結果、 a result of something

新たな存在 new heroes of coming out

LINK:

・公式サイト:https://is-sue.jp

・公式Instagram:https://www.instagram.com/issue_is_coming/

・公式 TikTok:https://www.tiktok.com/@issue_is_coming

・公式 YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@issue_is_coming

・公式 X:https://twitter.com/issue_is_coming

・公式Weibo:https://weibo.com/issueiscoming