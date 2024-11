年間３トン以上が廃棄されるイチゴを一部活用。サスティナブルな「イチゴコレクション」がフェルナンダから登場！

株式会社FERNANDA JAPAN農園で育てられた本物のいちご「あまおう」を原材料の一部に使用 「イチゴコレクション」は全22アイテム

フェルナンダ公式ページ:https://www.fernanda.jp/

株式会社FERNANDA JAPAN(所在地:神奈川県横浜市、代表取締役:流合貴之、以下、フェルナンダ)は、「イチゴコレクション」を11月15日より数量限定で発売します。大好評のフルーツシリーズから、甘酸っぱくジューシーで、摘みたての完熟いちごをイメージした香りが今年も登場。

全22種のラインナップでお届けします。

■白木のいちご×フェルナンダの共同開発。廃棄予定のいちごをアップサイクル

今回フェルナンダとコラボレーションしたのは、あまおうの産地、福岡県にあるいちご農家

「白木のいちご」です。

いちごは手間がかかる一方で、傷つきやすくロスが多い果物でもあります。

「白木のいちご」の廃棄いちごは、多い日でバケツ3杯分。年間では約3トンもの量になります。

「傷んでいるところを削れば加工に回すことはできるのですが、手がかかるためなかなか難しいのが現状です。そこで今回、フェルナンダさんの取り組みに賛同しました。やむを得ず廃棄になってしまう野菜や果物はどんな農家でもたくさんあるので、それらが活かされ、さらに誰かに喜んでいただけるなら、やる価値は大いにあると思います」と白木さんは話します。

「白木のいちご」代表の白木さん

■甘酸っぱくジューシーな完熟いちごをイメージした大人気シリーズ

そんな「白木のいちご」が、今回フェルナンダと共同開発した「イチゴコレクション」は、傷がついたり熟れすぎたりして市場に出せないロス果実から丁寧にエキスを抽出。これを「アップサイクルイチゴ果実エキス(*1)」としてフレグランスアイテムに使用しました。(*2)

(*1) イチゴ果実エキス(保湿成分)(*2)アロマオイルを除く

甘味と酸味のバランスがよい完熟ストロベリーをベースに、みずみずしいリーフィーグリーン、やさしい甘さのキャンディードストロベリーを重ね、摘みたてのいちごを口にした時のようなジューシーな香りを再現しています。

「イチゴコレクション」は11月15日から、全22アイテムを販売します。直営店舗とフェルナンダ公式オンラインストアでは、ヘアケア等の新アイテムも登場。

季節を感じられるフレッシュないちごの香りをぜひお試しください。

<直営店舗・公式オンラインストア取扱商品>

・オードパルファム(50ml) 5,500円

・プレミアムハンドクリーム(50g) 1,540円

・プレミアムボディミスト(95ml) 3,080円

・シュガースクラブ(300g) 3,960円

・プレミアムボディソープ(360ml) 3,300円

・ハンド&ボディホイップクリーム(300g) 3,740円

・プレミアムボディバター(110g) 3,300円

・プレミアムハンドソープ(200ml) 2,200円

・アロマディフューザー(80ml) 3,740円

・アロマディフューザー(210ml) 7,700円

・リネンスプレーグランデ(250ml) 3,520円

・アロマオイル(10ml) 2,420円

・プレミアムヘアミスト(100ml) 2,860円

・プレミアムヘアオイル(140ml) 3,740円

・プレミアムシャンプー(360ml) 3,080円

・プレミアムコンディショナー(360ml) 3,080円

・プレミアムヘアマスク(270g) 3,960円

<全国のバラエティショップ等・公式オンラインストア取扱商品>

・ボディスプラッシュ(95ml) 1,760円

・リッチハンドクリーム(50g) 990円

・リッチオーデコロン(30ml) 1,870円

・リッチボディクリーム(100g) 1,650円

・ボディスプラッシュ&ミニリッチハンドクリームギフトセット(95ml・20g) 1,980円

※全て税込

■FERNANDA(フェルナンダ)とは

香りをひとつのきっかけとして、どんな人でも自分を大切に、自分らしく人生を楽しんでほしいという想いから生まれたフレグランスブランドです。私たちは「Do good for us & Our planet!」のスローガンを掲げ、人と地球に優しいサスティナブルフレグランスを提案しています。日本人の肌質と安全性を考慮し、化粧品製造をすべて国内で行う*、Japan Qualityのフレグランスアイテムを数多く取り揃えています。*バルク製造

フェルナンダが取り組むサスティナブルアクション(イチゴコレクション)

https://www.fernanda.jp/view/page/sustainability2024ichigo

■会社概要

会社名: 株式会社 FERNANDA JAPAN 代表者:流合貴之

所在地: 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 2 丁目 19

URL : https://fernanda.jp/

