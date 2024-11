ディースクエアード 新作香水「ICON」11月13日(水)発売！

株式会社スタッフインターナショナルジャパン[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UvDxWSk6C4A ]ICONTHE NEW FRAGRANCES BY DSQUARED22024年11月13日(水) 発売ディースクエアードより新たに発表されたフレグランス「ICON(アイコン)」は、2015年に登場したICONシリーズのプロジェクトにより誕生。ストレートフォワードなロゴに象徴される、独自の主張を表した次世代向けのフレグランスです。このデュオ・フレグランスは、ICONシリーズのファッションを反映し、若い世代がそうであるように、対照的で相補的な特徴を象徴する形で「黒と白」を表現しています。この2つの香りは、陰と陽のようにそれぞれ異なる個性を持ちながら、ひとつになると調和のとれたコントラストのシンフォニーを奏で、グラマラスなカップルの関係性のエッセンスを描き出す-個性を際立たせながら、互いの強い結びつきと魅力を表現します。[画像1: https://prtimes.jp/i/46849/61/resize/d46849-61-713f47b33e27fa170ba6-2.jpg ]ICON THE NEW FRAGRANCE POUR FEMMEアイコン ニューフレグランス プール ファム「ICONニューフレグランス プール ファム」は、爽やかなエネルギーを吹き込むシトラスノートで幕を開け、フルーツが快活さとジューシーな喜びをもたらし、ピンクペッパーコーンのきらめくタッチが、生き生きとした発泡性のトップノートを演出します。ミドルノートは、女性らしい繊細さを感じさせるジャスミンと、カリカリとしたプラリネが調和し、刺激的で病みつきになる魅力を生み出しています。ベースノートは、サンダルウッドのあたたかさ、ムスクの官能性、バニラの甘さで展開、そしてアッシュウッドの深みが、魅惑的な余韻を残します。[画像2: https://prtimes.jp/i/46849/61/resize/d46849-61-23229dc4e8ae416f3a0c-3.jpg ]ICON THE NEW FRAGRANCE POUR HOMMEアイコン ニューフレグランス プール オムアイコン ニューフレグランス プール オムは、日差しを浴びたシトラスの爽快感と、 ジンジャーの刺激的なあたたかさが絡み合って幕を開けます。このトップノートのシンフォニーは、自発性の本質を捉えたエネルギッシュな爆発であり、 待ち受ける魅力的なコントラストと補完性のための舞台を整えます。ミドルノートには、クラリセージ、ラベンダー、ゼラニウム、 そして捉えどころのないブラックチューリップの組み合わせが、 型にはまらない大胆なフローラルブレンドを創り出します。このアロマティックなシンフォニーは伝統的な常識を覆し、自信に満ちた個性的なフレグランスを提供します。最後に、アキガラウッドの温かみのあるウッディノートが、シダーウッドのアーシーなエッセンスとパチョリの深みとシームレスに融合し、大胆で主張のある軌跡を残し、地に足のついたエレガンスと共鳴します。[画像3: https://prtimes.jp/i/46849/61/resize/d46849-61-ba44ab3da562b6d3eec7-2.jpg ]THE BOTTLE AND THE PACKAGINGあるカップルの歴史と、その補完性と相違性。一人は黒と言いもう一人は白と言うが、ひとたび一緒になれば、遊び心があり洗練された、二人の気ままな振る舞いが生き生きとしてくる。SUSTAINABILITY環境に対する責任へのこだわりは、一次および二次包装の入念な設計と素材選びを通して示されています。PRIMARY PACKAGINGガラスはPCR(ポストコンシューマーリサイクル)認定ガラスが20%使用されています。ガラスは単一素材のため、廃ガラスとして直接処分されます。ラッカー塗装は溶剤を一切使用しない水性で、シルクスクリーンは有機インクを使用しています。キャップは単一素材であるため、廃棄物を減らし、プラスチックのリサイクルを増やすことができます。SECONDARY PACKAGINGケースは、ソフトな手触りが魅力の柔らかい紙で作られています。このタイプの紙はリサイクル可能で、エネルギー再生に適しています。DSQUARED2個性的で大胆、そして独創的なディースクエアードのファッションへのアプローチは、伝統的なカナダのアイコン、モダンなイタリアのテーラリング、そして遊び心のある官能性がミックスされた独特のものです。カナダ出身のディーン&ダン・ケイティン兄弟によって1995年に設立されたディースクエアードは、スポーティーとグラマラス、ゆったりとした雰囲気と贅沢さ、マスキュリンとフェミニンといった対照的な要素がシームレスに融合しています。コレクションはイタリアで生産され、ブランドのモットーである「カナダ生まれ、メイド・イン・イタリー」を生みだしています。www.dsquared2.com問い合わせ先ディースクエアード/スタッフ インターナショナル ジャパン クライアントサービスTEL:0120-106-067