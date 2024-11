クリスマスチャリティーオークション 2024 “HOPE FOR SMILE” 横浜DeNAベイスターズ選手のサイン入りグッズや豪華宿泊券など80点以上もの品々を出展！

相鉄ホテル株式会社「Christmas Carnival」をテーマにしたクリスマスツリー(2024年)「Treehouse Montessori School」の子供たちによるパフォーマンス(2023年)

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズでは、ホテル公式PRアンバサダーを務めるアレックス・ ラミレス氏が運営する一般社団法人VAMOS TOGETHERと共に2020年より開催している「クリスマスチャリティーオークション “HOPE FOR SMILE”」を2024年11月15日(金)17時より開催いたします。

SDGsの考え方「誰一人取り残さない」と、横浜ベイシェラトンホテルの経営理念「Best Smiles for You 最高の笑顔をあなたに」の共通の考え方を体現した「クリスマスチャリティーオークション “HOPE FOR SMILE”」は、今年で5回目を迎えます。一般社団法人VAMOS TOGETHERが掲げる<みんなちがってみんないい スペシャルニーズのある方もそうでない方も共に遊び、学ぶ共生社会を目指す>に賛同し、2020年に共同開催をスタートしました。この活動は、横浜を拠点に活躍するプロスポーツチームや地元企業、マリオット・インターナショナル傘下の国内ホテルの協力を得て、チャリティーに参加いただく多くのお客様のご支援のもと継続して開催されています。今年は、「株式会社横浜DeNAベイスターズ」「株式会社横浜フリエスポーツクラブ」「横浜キヤノンイーグルス」「株式会社横浜ビー・コルセアーズ」に加え、新たに当ホテルとパートナーシップを結んだプロアイスホッケーチーム“横浜GRITS”を運営する「GRITSスポーツイノベーターズ株式会社」に初めて参画いただきます。5回目の開催にあたり、出展品は過去最多の85点となりました。

今年もライトアップを行う点灯式を合図に、クリスマスチャリティーオークションがスタートいたします。今年のクリスマスツリーのテーマは“Christmas Carnival”。 陽気で活気に満ちた明るいカーニバルをイメージした華やかなデコレーションは、思わず笑顔が広がるような高揚感に満ちた雰囲気を表現しています。点灯式当日には、メザニンロビーにて横浜市内の子供たちによるパフォーマンスをお楽しみいただけます。横浜ベイシェラトンホテルは、これからも世界中から横浜を訪れる人々や未来を担う子供たちの“最高の笑顔”のために、幸せに満ちたクリスマスをお届けいたします。

【収益金寄付について】

集まった収益金は、一般社団法人VAMOS TOGETHERと社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会が取り組む「退所時・退所後アフターケア支援金事業」として、市内の児童養護施設等を18歳で退所する子どもたちを対象に、就労や修学など自立生活を支援するために寄付させていただきます。※2023年度においては、2024年1月1日に発生した『令和6年能登半島地震』および2024年4月3日に発生した『台湾東部沖地震』の被災地の皆さまへも寄付を行いました。

チャリティーオークションのボードの前で(2023年) 横浜市社会福祉協議会 荒木田前会長/VAMOS TOGETHER ラミレスファミリー/ホテル 総支配人 石原感謝状授与式 当ホテルにて 横浜市社会福祉協議会 石内会長/VAMOS TOGETHER ラミレス 美保氏/ ホテル 総支配人 石原

【横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ × VAMOS TOGETHER共同開催 クリスマスチャリティーオークション 2024 “HOPE FOR SMILE” 概要】

オープニングセレモニー スケジュール

◆開催日時:2024年11月15日(金)

17:00 開式のご挨拶(ホテル代表より)

17:05 クリスマスツリー・チャリティーオークション概要説明

17:10 オークション出展協力企業、後援団体、出展品などのご紹介

17:15 ハンドベル演奏(青山学院横浜英和中学高等学校)

17:40 キッズダンスパフォーマンス(Treehouse Montessori School)

18:00 ラミレスファミリーのみなさまによるクリスマスツリー点灯

※2024年12月25日(水)までライトアップ継続

18:05 閉式のご挨拶

チャリティーオークション2024 “HOPE FOR SMILE”

◆開催期間: 2024年11月15日(金)17時 ~ 2024年12月25日(水)17時まで

◆オークション内容:オークション専用参加申込QRコードを入手し、WEBから入札形式で行うサイレントチャリティーオークション。2024年12月25日(水)17時まで入札受付。2024年1月6(月)より落札者本人へ連絡を以て発表。収益金は、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会と一般社団法人VAMOS TOGETHERへ寄付。

「一般社団法人VAMOS TOGETHER」のラミレス氏と長男 ケンジくん過去のオークション出展品一例

◆オークション出展品:

・アレックス・ラミレス氏サイン入り野球グッズ (私物)など

・横浜DeNAベイスターズ選手サイン入りユニフォーム/バットなど

・横浜FC サイン入りユニフォーム

・横浜キヤノンイーグルス選手サイン入りコンフィットシャツ

・横浜ビー・コルセアーズ選手サイン入りTシャツなど

・横浜GRITSサイン入りユニフォームなど(新規参画)

・元宝塚歌劇団花組 みずき 愛氏 フォリウム フロリス タカラヅカ サロン・ド・馬車道 アフタヌーンティーセットご利用券 など

・ 相模鉄道株式会社キャラクター「そうにゃん」ぬいぐるみ(特大)

・相鉄ホテルズ ザ・スプラジール横浜 宿泊券

・マリオット・インターナショナル傘下の国内ホテル 宿泊券(約20ホテル)

・kino cinema横浜みなとみらい 映画特別鑑賞券+オリジナルグッズ

・横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ スイートルーム宿泊券、レストラン食事券 など

<後援>

・社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

・東真株式会社

数多くの出展品が出揃うチャリティーオークション (※画像は2023年のオークションボード)

<クリスマスツリー制作会社>

・株式会社竹中庭園緑化

クラブラウンジにも「Christmas Carnivalをテーマにした華やかなツリーを設置2024 年9 月にリニューアルオープンしたペストリーショップ「ドーレ」(B1F)もクリスマスの装い

【一般社団法人VAMOS TOGETHER 概要】

一般社団法人VAMOS TOGETHERとは https://vamos-together.jp/

アレックス・ラミレスさんが妻の美保さんと共にを設立。障がい者と健常者が共に生きる社会を目指し、ダウン症やスペシャルニーズのある子供たちと健常の子どもたち、誰もが一緒に楽しめる

イベントの企画などを行う。

・Vision: スペシャルニーズの才能と個性を最大限に引き出し自立した生活ができる社会へ

・Concept: スペシャルニーズと健常者のお互いを理解しあう

・Mission: 共に遊び、共に学べる環境を整え、個人の才能を見出す機会を提供する。

<VAMOS TOGETHER活動例>

神奈川県の小学3年生以下の子供たちが野球を楽しむための少年野球大会「ラミちゃんCUP」を開催。勝ち負けにこだわらず、みんなが楽しくプレーすることを大切にし、スペシャルニーズの子どもたちも大歓迎。野球大会だけでなく、アイスホッケー体験やボウリング、プログラミング教室など、さまざまなアクティビティが用意されており、スペシャルニーズの子も含め、すべての子供たちが一緒に楽しめる環境を提供している。

【HOPE FOR SMILE概要】

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズは、コミュニティに親しみ、地域社会に貢献する活動を通して、当ホテルの企業理念である「Best Smiles For You 最高の笑顔をあなたに」の実現を目指しております。このような地域貢献活動を「HOPE FOR SMILE」と称し、地元横浜を中心とした各種イベントや支援活動への積極参加、またホテル主催の地域支援活動の企画・実行により、お客さまの笑顔はもちろん、従業員が働きがいのある企業づくりにも取り組んでまいります。

近隣の中学生にホテルのSDGsに関する取り組みについて講義食品ロス削減月間にはホテル内で「お米1杯の寄付」キャンペーンを実施、神奈川フードバンクへ寄付

備考:

※セレモニーのスケジュールや内容は予告なしに変更する場合がございます。

※写真はイメージです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55839/table/208_1_a5d9db444dcaf847775577b0633bda44.jpg ]