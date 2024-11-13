¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡×¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È¤ò¼õÂ÷
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£ー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/53012/591/resize/d53012-591-9493638db327fa90aab9-2.jpg ][²èÁü2: https://prtimes.jp/i/53012/591/resize/d53012-591-dfa30ff346d1fff2a2a0-1.jpg ][²èÁü3: https://prtimes.jp/i/53012/591/resize/d53012-591-3d4876c5305a66fec28c-2.jpg ]¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¤Ï¡¢JRÂçºå±ØÄ¾·ë¤ÎÅÔ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤é¤·¤¤ÉÊ³Ê¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÅª¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¤¬À¸¤à¾å¼Á¤Ê¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤È¹ñºÝ¿å½à¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£¥í¥Óー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÏÂ¤ÈÍÎ¤Î¥¨¥ì¥á¥ó¥È¤¬¾åÉÊ¤ËÍ»¹ç¤·¤¿¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¥ëー¥à¤ä¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤«¤éßê¤Ó¤ä¤«¤ÊÂçºå¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¸«ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Þ¤¹¡£ÁíµÒ¼¼¿ô272¼¼¡ÊÆâ¡Ö¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡×57¼¼¡Ë¡¢É¸½àÅª¤ÊµÒ¼¼¤Î¹¤µ¤ÏÌó50Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤ÈÂçºåÃÏ¶è¤Î¥Û¥Æ¥ë¤äÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¤Ç¤ÏºÇÂçµé¤Î¹¤µ¡£¥Û¥Æ¥ë»ÜÀß¤Ï¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåËÌ´Û¥¿¥ïーC¤Î21³¬¤«¤é32³¬¤Î¹âÁØ³¬¡ÊµÒ¼¼¡Ë¤È¡¢20³¬¤Î¥í¥Óー¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢1³¬¤«¤é4³¬¤ÎÄãÁØ³¬¡Ê¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥ã¥Ú¥ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢±ã²ñ¾ì¡¢¥¹¥Ñ¤Ê¤É¡Ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢3³¬¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥Ú¥ë¡¢2³¬¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¡ÖHINOKI¡×¡ÖSAKURA¡×¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡BHN¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë Åìµþ¥Ù¥¤¡ÊÃÝ¼Ç¡Ë¤Î·Ð±Ä¡¦±¿±Ä¡¢¥¶ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹É½»²Æ»¡ÊÉ½»²Æ»¡Ë¤Î·Ð±Ä¡¦±¿±Ä¤È¥¥ó¥×¥È¥ó¿·½ÉÅìµþ¡Ê¿·½É¡Ë¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¡ÊÉÊÀî¡Ë¡¢ANA¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡ÊÀÖºä¡Ë¡¢¥Ä¥ ¥·¥åー¥ë ¥é¥áー¥ë¡ÊÃÝ¼Ç¡Ë¤Îº§Îé¼õÂ÷¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¡¦º§Îé¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤òÅ¸³«¡¢³ÈÂç¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¤Îº§Îé»ö¶È¤Î¼õÂ÷¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËºÇ¾åµé¤Î¥µー¥Ó¥¹¤È¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ç¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Êº§Îé¤òÄó¶¡¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡×¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°»ÜÀß ¡Û¢£µó¼°²ñ¾ì¡Ö¥Á¥ã¥Ú¥ë¡× [²èÁü4: https://prtimes.jp/i/53012/591/resize/d53012-591-c2597dd09e93898b1fba-6.jpg ]¢£¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¥ëー¥à¡ÖHINOKI¡×[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/53012/591/resize/d53012-591-4a2437d5c3d3a72d2e46-0.jpg ][²èÁü6: https://prtimes.jp/i/53012/591/resize/d53012-591-21bf7f5059575069750d-4.jpg ][²èÁü7: https://prtimes.jp/i/53012/591/resize/d53012-591-e40cd24959adc7a070f6-7.jpg ][²èÁü8: https://prtimes.jp/i/53012/591/resize/d53012-591-b9133d1e66ee662e0b9f-4.jpg ]¡ÖSAKURA¡×[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/53012/591/resize/d53012-591-1495910179fec74a7ebf-8.jpg ]¡Ú¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡×¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°»ÜÀß³µÍ×¡ÛÌ¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå½»½ê¡¡¡¡¡¡¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®3ÈÖ60¹æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåËÌ´ÛC¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¡§¥Û¥Æ¥ë20³¬¡Ë¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡¡JRÂçºå±Ø¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬±¿±Ä¥¨¥ê¥¢¡¡¥Á¥ã¥Ú¥ë ¡ÊºÇÂç¼ýÍÆ¿Í¿ôÃåÀÊ96Ì¾¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¥ëー¥à¡ß2¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼ýÍÆ¿Í¿ô¡ÊHINOKI¡§40Ì¾～150Ì¾¡ÊÃåÀÊ¡ËSAKURA:6Ì¾～60Ì¾¡ÊÃåÀÊ¡Ë¡Ë¡Ú±¿±Ä²ñ¼Ò³µÍ×¡Û¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£ー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1983Ç¯2·î3Æü½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1¡¾16¡¾2ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡§ÄÍÅÄ¡¡ÀµÇ·½¾¶È°÷¿ô¡¡¡¡¡§450Ì¾»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§¥Û¥Æ¥ë ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë Åìµþ¥Ù¥¤¤Î·Ð±Ä¡¦±¿±Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¶ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ É½»²Æ»¤Î·Ð±Ä¡¦±¿±Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¤Îº§Îé»ö¶È¤Î¶ÈÌ³¼õÂ÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¥ó¥×¥È¥ó¿·½ÉÅìµþ¤Îº§Îé»ö¶È¤Î¶ÈÌ³¼õÂ÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ANA¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¤Îº§Îé»ö¶È¤Î¶ÈÌ³¼õÂ÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ä¥ ¥·¥åー¥ë ¥é¥áー¥ë¤Îº§Îé»ö¶È¤Î¶ÈÌ³¼õÂ÷