¡ÚÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤Î¤¿¤á¤ÎÊ¸²½º×³«ºÅ¡ÛÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤Î¤¿¤á¤ÎÊ¸²½º×¡¢¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤òÆÊÌÚ¸©¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÊÌÚ¸©¿¿²¬»Ô¤Ë¤Æ¡¢¤È¤Á¤®¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2024¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©Æâ¤ÎÉÔÅÐ¹»»Ù±ç¤Ë´Ø¤ï¤ëÍ»Ö¤ÎÃÄÂÎ¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡Ö³Ø¹»°Ê³°¤Î¾ì¤ò¤È¤â¤Ë¤Ä¤¯¤ë¡¦¤È¤Á¤®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¤ä»Ò¤É¤â¤Îµï¾ì½ê¡¢¿Æ¤Î²ñ¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡¦¹Ô¤±¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢ÈóÆü¾ï¤ÎÂÎ¸³¤Îµ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¡¢Ê¸²½º×¤Î¤è¤¦¤Ê´ë²è¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Éô²°¤´¤È¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥Öー¥¹¡¢´ë²è¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥È¥¹¥³ー¥é¡¢¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥ーÂÎ¸³¡¢¥¹¥é¥¤¥àºî¤ê¡¢¥Üー¥É¥²ー¥à¡¢ÎØÅê¤²¡¢¤ï¤¿¤¢¤áºî¤ê¡¢ÃãÆ»ÂÎ¸³¡¢½ÐÄ¥»Ò¤É¤â¿©Æ²¡¢¿Æ¤Î¥Õ¥êー¥¹¥Úー¥¹¡¢¡¢¡¢¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤½¤Î»þ¤Ë¤¤¤¿¤¤¾ì½ê¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¾ì¤Ç¤¹¡£¿Æ¸æ¤µ¤ó¸þ¤±¤Ë¡¢¿Æ¤Î²ñ¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«³°¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤ä¡¢Çº¤ß¤òÏÃ¤»¤ëÁê¼ê¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿Æ¸æ¤µ¤ó¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¸áÁ°Ãæ¤Ï¡¢¹Ö±é²ñ¤â´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¼Â»Ü¤·¤¿ºÝ¤Î±ÇÁü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=ytrxELBoLdo ]
ー³µÍ×ー
- Æü»þ¡§11·î30Æü(ÅÚ)11¡§00-15¡§00
- ¾ì½ê¡§ÆÊÌÚ¸©¿¿²¬»Ô¡¡¿¿²¬»Ô¸øÌ±´ÛÃæÂ¼Ê¬´Û
- Æþ¾ìÎÁ¡§500±ß
- ¤ª¿½¹þ¤ß¡§https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMmwY-F7mr4T3KBoDbRUrxkJx2ktmoCdoN42wPVXaltI--TA/viewform
- ¼çºÅ¡§³Ø¹»°Ê³°¤Î¾ì¤ò¤È¤â¤Ë¤Ä¤¯¤ë¡¢¤È¤Á¤®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯
- ¹Êó¶¨ÎÏ¡§NPOË¡¿Í¥ー¥Ç¥¶¥¤¥ó
ー¥×¥í¥°¥é¥àÎãー
- ÉÔÅÐ¹»¹Ö±é²ñ¡§ÉÔÅÐ¹»¡¦¹Ô¤½Â¤ê¤ò8Ç¯´Ö·Ð¸³¤·¤¿Åö»ö¼Ô¡Ê¸½ºß21ºÐ¡Ë¤¬ÀÖÍç¡¹¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥¹¥é¥¤¥àºî¤ê¡¢¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥ー¤Å¤¯¤ê
- ÃãÆ»ÂÎ¸³¡¢¥è¥¬ÂÎ¸³
- ¥á¥ó¥È¥¹¥³ー¥é¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
- ¾ï»þ³«Àß¡§¥Üー¥É¥²ー¥à¥¹¥Úー¥¹¡¢ÎØÅê¤²¡¢¤ï¤¿¤¢¤áºî¤ê¡¢¿Æ¤Î¥Õ¥êー¥¹¥Úー¥¹¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥Õ¥êー¥¹¥Úー¥¹¡¢¥Õ¥êー¥Þー¥±¥Ã¥È
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://tayori.link/tochigifreeschoolfestival2024/
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/121890/table/15_1_69fb5155f689ae1f1ea1328c76588047.jpg ]