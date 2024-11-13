¥é¥Ô¥å¥¿¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹ ¤¬¡¢NVIDIA ¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥Æ¥Ã¥É ¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¼«ºß·¿¼«Æ°ÁÒ¸Ë¡Ö¥é¥Ô¥å¥¿ ASRS¡×¤ò¹âÂ®²½

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NVIDIA[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/12662/486/resize/d12662-486-b9a29cc389121cb36607-0.jpg ]E ¥³¥Þー¥¹»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢ÊªÎ®»Ô¾ì¤âÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Ï¡Ö2022Ç¯ÈÇ ÊªÎ®¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤È¾ÍèÅ¸Ë¾¡×¤ÇÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÊªÎ®¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î»Ô¾ì¤Ï CAGR 25.6% ¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2025 Ç¯¤ËÌó 600 ²¯±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¸º¾¯¤·Â³¤±¤ëÀ¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤ä¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¿Í·ïÈñ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¤è¤ë¾Ê¿Í²½ÂÐºö¤ÏµÞÌ³¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÊªÎ®ÁÒ¸ËÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÄÌÏ©¤äÃª¾å¤Î¶õ´Ö¥í¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÁÒ¸Ë¤ÇÊÝ´ÉÍÆÀÑ¤ò½½Ê¬¤ËÍ¸úÍøÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Ç¤Ï¿Í¼ê¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¼«Æ°ÁÒ¸Ë¡×¤Ç¤¹¡£Æþ¸Ë¡¢ÊÝ´É¡¢½Ð²Ù¤Î¶ÈÌ³¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â¤µÊý¸þ¤äÄÌÏ©Éý¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÁÒ¸ËÍÆÀÑ¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¼«Æ°ÁÒ¸Ë¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊASRS¡Ë¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢2023 Ç¯¤Ë 87 ²¯ÊÆ¥É¥ë¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï 7.9% ¤Ç¡¢2028 Ç¯¤Ë¤Ï 127 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥Ô¥å¥¿¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¼«ºß·¿¼«Æ°ÁÒ¸Ë¡Ö¥é¥Ô¥å¥¿ 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Jetson Orin Nano ¥·¥¹¥Æ¥à ¥ª¥ó ¥â¥¸¥åー¥ë¤Ï¡¢AI ¤Ë¤è¤ë¥«¥á¥é¥Çー¥¿¤Î½èÍý¤ò¼Â¸½¤·¡¢¼«Î§·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤³¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤ÏÁ°¸åº¸±¦¤Ë¥«¥á¥é¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥¢¤Î¾²¤Ë¤Ï¥Ó¥ó¤ÎÂ¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê³ú¤ß¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤¯¤Ü¤ß¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Ï¤³¤Î¤¯¤Ü¤ß¤ËÂ¤¬¥Ï¥Þ¤ë¤³¤È¤Ç°ÌÃÖ¤º¤ì¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ì¤Ë¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ó¥ó¤Î¸þ¤¡¢»ÑÀª¤ä¼þ°Ï¤Î¾ã³²Êª¤òÇ§¼±¤·¤Æ¡¢¤Ö¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é²èÁü¤Î¥¨¥Ã¥¸AI½èÍý¤Ë¤Ï NVIDIA Jetson Orin Nano¡Êhttps://www.nvidia.com/ja-jp/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-orin/¡Ë¥â¥¸¥åー¥ë¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NVIDIA Jetson ¤Ç³«È¯¤¹¤ëÁ°¤Ï¡¢ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë AI ½èÍýÇ½ÎÏ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¥«¥á¥é¤Î²èÁü½èÍý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Jetson Orin Nano ¥â¥¸¥åー¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤È¥µ¥¤¥É¥«¥á¥é¤ÎÎ¾Êý¤Î±ÇÁü¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥Ô¥å¥¿ ASRS ¤Ç¤Ï¸½ºß¥«¥á¥é 1 ÂæÊ¬¤Î±ÇÁü½èÍý¤ò¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ëµ¡Ç½³ÈÄ¥¤ò½ç¼¡Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/12662/486/resize/d12662-486-5ffc276f1dfc99420999-3.png ]¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥«¥á¥é¥Ó¥åーNVIDIA TensorRT ¤Ç¿äÏÀ¤ò¹âÂ®¼Â¹ÔÇ§¼± AI ¤Ï¥é¥Ô¥å¥¿¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤¬ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢GPU ¾å¤Ç¤Î¿äÏÀ½èÍý¤ò¹âÂ®²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ç¤¢¤ë NVIDIA TensorRT¡Êhttps://developer.nvidia.com/tensorrt¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£ー¥×¥Ë¥åー¥é¥ë ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î³Ø½¬ºÑ¤ß¥â¥Ç¥ë¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë GPU ¤Î¼ïÎà¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥â¥Ç¥ë¤òºÇÅ¬¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ø¤È¼«Æ°ÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£¥æー¥¶ー¤Ï¾ÜºÙ¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿äÏÀ»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Ç§¼± AI ¤Î³Ø½¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï NVIDIA RTX 5000 Ada À¤Âå GPU¡Êhttps://www.nvidia.com/ja-jp/design-visualization/rtx-5000/¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥Ã¥¥ó¥° ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ï AI ¤ÇÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò»Ù±ç¡Ö¥é¥Ô¥å¥¿ ASRS¡×¤ÎÆþ¸Ë¡¢½Ð¸Ëºî¶È¤Ï¡Ö¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄêÅÀ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¥Ó¥ó¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºî¶È¼Ô¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊâ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºî¶È¼Ô¤Î¼þ¤ê¤ÇºÇÂç 7 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