¥Ú¥Æ¥â»¥ËÚ¸µÄ®Å¹¡¡11·î20Æü¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó
¢¨°ìÉô²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡¡¥¤¥ª¥ó¥Ú¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¥¤¥ª¥ó¥Ú¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢11·î 20Æü(¿å)¡¢ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¤¥ª¥ó»¥ËÚ¸µÄ®¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤Ë¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ú¥Æ¥â»¥ËÚ¸µÄ®Å¹¡×(°Ê²¼¡¢ÅöÅ¹)¤ò¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÅ¹¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë»¥ËÚ»ÔÅì¶è¤Ï¡¢»Ô¤ÎËÌÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÇÀ¶È¡¦¹©¶È¡¦¾¦¶È¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯±É¤¨¤¿ÃÏ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿ËÌ³¤Æ»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ÈÊë¤é¤¹¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿´Ä¶¤Ç¤¹¡£ÅöÅ¹¤Ï»¥ËÚ»Ô¤òÆîËÌ¤Ë·ë¤ÖÃÏ²¼Å´ÅìËÀþ¡Ö¿·Æ»Åì¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿Î©ÃÏ´Ä¶¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¤Î¥Ú¥Æ¥âÈ¯´¨Å¹¤È¥Ú¥Æ¥â»¥ËÚÉÄÊæÅ¹¤ÎÃæ´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Ú¥Æ¥â¤ò¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤è¤ê¿È¶á¤ÇÊØÍø¤Ë¤´ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿©¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¤òÃæ¿´¤ËÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤òËÉÙ¤Ë¼è¤ê°·¤¦¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÊ¼Á¤äµ¡Ç½À¤Î¤¢¤ë¤ª¤ä¤Ä¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¤âÂ¿ºÌ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤Î¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë±þ¤¨¡¢ÀìÌçÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸·Áª¤·¤¿Ç¤Á¤ã¤óÀìÍÑ¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ª¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Ï¡¢º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¥Ú¥Ã¥È¤Î·ò¤ä¤«¤Ê¥Ú¥Ã¥È¥é¥¤¥Õ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ°Êª¤È¿Í´Ö¤Î¹¬¤»¤Ê¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ Ì¾ ¥Ú¥Æ¥â»¥ËÚ¸µÄ®Å¹
½êºßÃÏ¡¡¢©065-0031¡¡ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÅì¶èËÌ31¾òÅì15ÃúÌÜ1-1¥¤¥ª¥ó¸µÄ®¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー2³¬
£±. ¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎÊë¤é¤·¤òºÌ¤ë½¼¼Â¤·¤¿¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥Ú¥Ã¥È¤Î¡Ö²ÈÂ²²½¡×»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ËÈ¼¤¤¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤â·ÑÂ³Åª¤Ë¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´á¶ñ¤ä¤ª¤ä¤Ä¤òËÉÙ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥Ã¥È¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤ÎË¤«¤µ¤ä³Ú¤·¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥È¥ªー¥Êー¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
£². Ç¤Á¤ã¤ó¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÂç¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤«¤é¡Ö¥Í¥º¥ß¤Î¤·¤Ã¤Ý¥í¥ó¥°¡¡¥Ë¥ç¥í¥È¥ó¥Ü¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì
¥Ú¥Æ¥â¤ÇÂç¿Íµ¤¤ÎÇ¤¸¤ã¤é¤·¡Ö¥Í¥º¥ß¤Î¤·¤Ã¤Ý¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥Í¥º¥ß¤Î¤·¤Ã¤Ý¥í¥ó¥°¡¡¥Ë¥ç¥í¥È¥ó¥Ü¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Í¥º¥ß¤Î¤·¤Ã¤Ý¡×¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÌöÆ°´¶¤¬¿Ê²½¤·¤¿ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤âÂç´î¤Ó´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£Ç¤Á¤ã¤ó¥ªー¥Êー¤ÎÊý¤Ë¤Ï°ì²¡¤·¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
£³. ¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¸þ¾å
¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥ì¥¸¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢Ç±½Ð¤·¤¿»þ´Ö¤Ë¤è¤ê¤ªµÒ¤µ¤Þ¥µー¥Ó¥¹¤ò¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£ÃÎ¼±¤òÍ¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÇº¤ß¤ä¤´ÁêÃÌ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Ú¥Ã¥È¥°¥Ã¥º¤ÎÄó°Æ¤òÄÌ¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥é¥¤¥Õ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£