¡Ú2024Ç¯11·î29Æü(¶â)ÌµÎÁ³«ºÅ¡Û¥«¥¦¥ó¥¿ー¥ïー¥¯¥¹¤Èfavy¤¬¾¦¶È»ÜÀß¤Î¥êー¥·¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¸þ¤±¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ö½ÐÅ¹´õË¾¼Ô¤ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç½¸¤á¤ëÊýË¡¡×¤ò¶¦Æ±³«ºÅ
¾¦¶È»ÜÀß¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥êー¥·¥ó¥°¡Ê¢¨¡Ë»Ù±çSaaS¡ÖSHOPCOUNTER Enterprise¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒCOUNTERWORKS¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§»°ÉÓ Ä¾¼ù¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë¥·¥§¥¢·¿¥Õー¥É¥Ûー¥ë/²£Ãú¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òfavy¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÍü¹ª¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Î¥êー¥·¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö½ÐÅ¹´õË¾¼Ô¤ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç½¸¤á¤ëÊýË¡¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÌµÎÁ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò2024Ç¯11·î29Æü(¶â)¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥êー¥·¥ó¥°¡§¾¦¶È»ÜÀß¤Ë¤è¤ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ÎÍ¶Ã×¡¦Êç½¸¶ÈÌ³
¤ª¿½¹þ¤ß¥Úー¥¸ :
https://lu.ma/2y7l1n0h
¾¦¶È»ÜÀß¤Î¶õ¼¼Î¨¤ÎÄã²¼¤äÇä¾å¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¥êー¥·¥ó¥°¡×¡£Ã´Åö¼Ô¼«¤é¤¬¥Æ¥Ê¥ó¥È¸õÊä¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤ê¡¢¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿±Ä¶ÈÀè¤ËÅÅÏÃ¡¦¥áー¥ë¤Ç¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥Ã¥·¥å·¿¤Î¥êー¥·¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Úー¥¸¤ËÈ¿±þ¤Î¤¢¤Ã¤¿¡Ö½ÐÅ¹°Õ¸þ¤¬¹â¤¤¥Æ¥Ê¥ó¥È¡×¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¡È¥×¥ë·¿¤Î¥êー¥·¥ó¥°³èÆ°¡É¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¡¢¡Ö½ÐÅ¹´õË¾¼Ô¤ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç½¸¤á¤ëÊýË¡¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥êー¥·¥ó¥°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥«¥¦¥ó¥¿ー¥ïー¥¯¥¹¤È¡¢°û¿©»Ô¾ì¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ò¤¹¤ëfavy¤Î¶¦Æ±³«ºÅ¤Î¤â¤È¡¢¡È¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È·ÐÍ³¤Ç½ÐÅ¹´õË¾¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¾¦¶È»ÜÀß¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Æ¥Ê¥ó¥È¤òÁª¤Ù¤ëÍýÁÛÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¡É¤ò¼ÂÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Á°È¾¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥¿ー¥ïー¥¯¥¹¤Î¼èÄùÌòCOO¡¦ÌùËÜ¤¬¡¢¡ÖÇ¯´Ö1Ëü·ï¤Î½ÐÅ¹¿½¤·¹þ¤ß¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÊç½¸¥µ¥¤¥È¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹½ÃÛ¤·¡¢±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò²òÀâ¡£¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶õ¼¼Î¨50%¤òÄ¶¤¨¤ë¾¦¶È»ÜÀß¤Ë¡¢300Å¹ÊÞ°Ê¾å¤ÎÆþµï´õË¾¼Ô¿½¤·¹þ¤ß¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿favy¤ÎÂåÉ½¡¦¹âÍü¤¬¡¢¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¥êー¥·¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦¶È»ÜÀß±¿±Ä¼Ô¤ä¡¢Êª·ï¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤¿¤¤ÉÔÆ°»º¥ªー¥Êー¡¦¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤ÎÊý¡¹¤ÏÀ§Èó¡¢¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¢§³«ºÅÆü»þ
¡¡2024Ç¯11·î29Æü(²Ð)14:30~15:30
¢§¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸
¡¡https://lu.ma/2y7l1n0h
¢§¼õ¹ÖÊýË¡
¡¡Zoom¡¡¢¨¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤ÏÊÌÅÓURL¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹
¢§»²²ÃÈñÍÑ
¡¡ÌµÎÁ
¢§ÆâÍÆ
¡¡Á°È¾
¡¡¡¦Ç¯´Ö1Ëü·ï¤Î½ÐÅ¹¿½¹þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÊç½¸¥µ¥¤¥È¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¦ÀøºßÅª¤Ê½ÐÅ¹¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ò¥µ¥¤¥È¤Ø½¸µÒ¤¹¤ëÊýË¡¤È¤Ï
¡¡¡¦¥Úー¥¸Ë¬Ìä¼Ô¿ô¤òºÇÂç6ÇÜ¤Ë¡£¥µ¥¤¥È²þÁ±¤Î½ÅÍ×À
¡¡¸åÈ¾
¡¡¡¦¥êー¥·¥ó¥°¤Ë¶ìÀï¤¹¤ëÍýÍ³
¡¡¡¦½ÐÅ¹´õË¾¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¥êー¥·¥ó¥°ÀïÎ¬¤È¤Ï
¡¡¡¦¤Ê¤¼¡¢²ÈÄÂ¼ý±×¤¬¸þ¾å¤·Êª·ï²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡©
¢§ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
³ô¼°²ñ¼ÒCOUNTERWORKS ¼èÄùÌòCOO/CFO
ÌùËÜ Í´²ð¡Ê¤ä¤Ö¤â¤È ¤æ¤¦¤¹¤±¡Ë
2009Ç¯µþÅÔÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡¢¤ß¤º¤Û¾Ú·ôÆþ¼Ò¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸±¡¦¤½¤ÎÂ¾¶âÍ»¡¦ÉÔÆ°»º¤Î´ë¶ÈºâÌ³¡¦»º¶È¡¦µ»½Ñ¡¦·Ð±ÄÄ´ºº¤Ë½¾»ö¡£2016Ç¯¡¢Æü·Ð¥ô¥§¥ê¥¿¥¹¾Ú·ô¡¦ÊÝ¸±¡¦¤½¤ÎÂ¾¶âÍ»¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¡£2016Ç¯¤ËCOUNTERWORKS»²²è¡£
³ô¼°²ñ¼Òfavy ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
¹âÍü ¹ª¡Ê¤¿¤«¤Ê¤· ¤¿¤¯¤ß¡Ë
IT¶È³¦¤ò·Ð¤Æ2015Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼ÒfavyÁÏ¶È¡£°û¿©Å¹¤ÎÈÎÂ¥»Ù±ç¤äDXÆ³Æþ»Ù±ç¤ò³«»Ï¡£2016Ç¯¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Ë°û¿©Å¹¡ØC by favy¡Ù¤ò¥ªー¥×¥ó¡Ê¸½ºß¤Ï¡Ø29ON¡Ù¶ÈÂÖ¤Ç±Ä¶ÈÃæ¡Ë¡£2017Ç¯¡¢²ñ°÷À©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ø29ON¡Ù¤ò¥ªー¥×¥ó¡£2019Ç¯¡¢¥·¥§¥¢·¿¥Õー¥É¥Ûー¥ë¡Øre:Dine GINZA¡Ù¤ò¥ªー¥×¥ó¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¸½ºß¡¢Ä¾±Ä°û¿©Å¹12Å¹ÊÞ¡¦¥·¥§¥¢·¿¥Õー¥É¥Ûー¥ë12»ÜÀß59¶è²è¤ò±¿±Ä¡£
¢£SHOPCOUNTER¡Ê¥·¥ç¥Ã¥×¥«¥¦¥ó¥¿ー¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖSHOPCOUNTER¡×¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡¦ºÅ»ö¡¦Å¸¼¨²ñ¤Ê¤É¤Î½ÐÅ¹¡¿½ÐÅ¸¾ì½ê¤ÎÍ½Ìó¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡¢É´²ßÅ¹¡¢¾¦Å¹³¹¡¢±Ø¥Ê¥«¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢Å¸¼¨²ñ¾ì¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾¦¶È¥¹¥Úー¥¹¤Î¸¡º÷¡¦Í½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£2024Ç¯9·îËö»þÅÀ¤ÇÌó70,000¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î¶È¼ï¤ÎÉý¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢»¨²ß¡¢¿©¡¢À¸³è¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://shopcounter.jp
¢£SHOPCOUNTER Enterprise¡Ê¥·¥ç¥Ã¥×¥«¥¦¥ó¥¿ー ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾¦¶È»ÜÀß¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥êー¥·¥ó¥°¡¦¥¯¥é¥¦¥É´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¾¦¶È»ÜÀß¤¬¼«¼Ò¥¹¥Úー¥¹¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡Ö¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÊç½¸¥µ¥¤¥È¡×¤È¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦±Ä¶È¡¦¥Æ¥Ê¥ó¥È¾ðÊó´ÉÍý¤ä¥¹¥Úー¥¹¤Î²ÔÆ¯´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö±Ä¶È´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò¡¢³«È¯¤Ê¤·¤Ç¹½ÃÛ¡¦ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÊç½¸¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
URL¡§ https://shopcounter.jp/lp/enterprise
¢£COUNTER WORKS¡Ê¥«¥¦¥ó¥¿ー¥ïー¥¯¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾¦¹æ ¡§³ô¼°²ñ¼ÒCOUNTERWORKS
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ1ÃúÌÜ8－7 MFPRÏ»ËÜÌÚËãÉÛÂæ¥Ó¥ë9F
ÂåÉ½ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡»°ÉÓ Ä¾¼ù
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¡ÖSHOPCOUNTER¡×¡ÖSHOPCOUNTER Enterprise¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
»ñËÜ¶â ¡§6.54²¯±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â¤ò´Þ¤à¡Ë
URL ¡§https://counterworks.co.jp/