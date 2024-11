¡Ø¤¢¤Ä¤Þ¤ì¡¡¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡Ù¤òÁíÎÏÆÃ½¸¡ª¡¡Âç¹¥É¾¤ÎÆÃÊÌÉÕÏ¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ö¥Ã¥¯¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡Ø¤Ô¤³¤×¤ê 2025 ¥¹¥¿ー¥È¹æ¡Ù¤ÏËÜÆü11·î13ÆüÈ¯Çä¡ª

株式会社KADOKAWA[画像1: https://prtimes.jp/i/7006/15799/resize/d7006-15799-49f9e742363cf67c9ab7-0.jpg ]秋冬は楽しいイベントが大充実!多くのユーザーから支持を得ている『あつまれ どうぶつの森』。今号も46ページの大特集! これから始める人も島生活を満喫中のベテランユーザーも大満足の内容でお届け! 人気連載の4コマまんがにも注目です。〈特集内容〉・新米島民さんのワクワク島ぐらし日記・2024年11月~2025年2月のイベント&シーズン家具じょうほう・島クリエイターやってみよう・すてないで! ゴミの使い道などなど![画像2: https://prtimes.jp/i/7006/15799/resize/d7006-15799-e3bba2daa8b816adba48-0.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/7006/15799/resize/d7006-15799-f2d3748a1d9b776009a1-0.jpg ]役立つ情報が盛りだくさん!人気シリーズの最新作『スーパー マリオパーティ ジャンボリー』や『マリオ&ルイージRPG ブラザーシップ!』の見どころを紹介! これから発売される『ディズニー ミュージックパレード アンコール』や『ひみつのアイプリ あつめて!シークレットメモリーズ』といった新作ゲームのほか、『星のカービィ Wii デラックス』や『マインクラフト』『すみっコぐらし』など、子どもたちに人気のゲーム情報も網羅しています。[画像4: https://prtimes.jp/i/7006/15799/resize/d7006-15799-43bc2b24150ba17bef4b-0.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/7006/15799/resize/d7006-15799-46a64fa632e1f330d6d5-0.jpg ]付録は『ぴこぷり 2025 スタート号』でしか手に入らないデザインブック(84ページ)読者投稿をもとにプロがマイデザインに仕上げたコードをたっぷり収録しています。Nintendo Switch Onlineに加入していなくてもデザインできるよう、ドット絵を大きく掲載! 今回は"プリンセス&プリンスコーデが大集合"がテーマの洋服デザインを紹介しています。[画像6: https://prtimes.jp/i/7006/15799/resize/d7006-15799-43270d7b606b2e27c42f-0.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/7006/15799/resize/d7006-15799-f3c4224bcd2c573c81fd-10.jpg ](C) Nintendo (C) HAL Laboratory, Inc. / Nintendo(C) 2021 Aladdin X Inc. 概要【書 名】ぴこぷり 2025 スタート号【発売日】2024年11月13日(水) 【定 価】1,280円(本体1,164円+税)※電子版も1,280円(1,164円+税)【判 型】A4変形判【発 行】株式会社KADOKAWA Game Linkage【発 売】株式会社KADOKAWA【その他】電子版は2024年11月20日(水)「BOOK☆WALKER」をはじめ、各電子書籍ストアで配信予定 ●詳細および購入はこちら(KADOKAWAオフィシャルサイト)https://www.kadokawa.co.jp/product/322410000521/[電子版についてのご注意]※電子書籍版は、雑誌本体・別冊小冊子を電子書籍化したものです。※電子版にはアンケートハガキが付属していない為、読者プレゼントにはご応募いただけません。『ぴこぷり』について[画像8: https://prtimes.jp/i/7006/15799/resize/d7006-15799-15de48f52208ceb13266-9.jpg ]『ぴこぷり』は小学生を対象としたゲーム雑誌です。文字をできる限り少なくし、ビジュアルを中心にした賑やかな誌面構成で、子ども達に人気のあるキャラクターが登場するゲームを大きく扱っています。誌面に加えて、シールやポスター、小冊子などの豪華な付録にも楽しい情報が満載の"遊べてためになる"ゲーム誌です。株式会社KADOKAWA Game Linkageについて[画像9: https://prtimes.jp/i/7006/15799/resize/d7006-15799-99ec1c3cfe45fb029a59-0.jpg ]株式会社KADOKAWA Game Linkage(代表取締役社長:豊島 秀介)は、 株式会社KADOKAWAの100%子会社です。 「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、 Webサービス運営、 動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。 そのほか、 グッズ制作やイベント企画・運営、 eスポーツマネジメントなど、 ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。 ゲームとユーザーの熱量を高め、 ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。[公式サイト]: https://kadokawagamelinkage.jp