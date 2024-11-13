¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤¢¤Ä¤Þ¤ì¡¡¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡Ù¤òÁíÎÏÆÃ½¸¡ª¡¡Âç¹¥É¾¤ÎÆÃÊÌÉÕÏ¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ö¥Ã¥¯¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡Ø¤Ô¤³¤×¤ê 2025 ¥¹¥¿ー¥È¹æ¡Ù¤ÏËÜÆü11·î13ÆüÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/7006/15799/resize/d7006-15799-49f9e742363cf67c9ab7-0.jpg ]½©Åß¤Ï³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Âç½¼¼Â¡ªÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤¢¤Ä¤Þ¤ì¡¡¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡Ù¡£º£¹æ¤â46¥Úー¥¸¤ÎÂçÆÃ½¸¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤é»Ï¤á¤ë¿Í¤âÅçÀ¸³è¤òËþµÊÃæ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥æー¥¶ー¤âÂçËþÂ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª¡¡¿Íµ¤Ï¢ºÜ¤Î£´¥³¥Þ¤Þ¤ó¤¬¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£¡ÒÆÃ½¸ÆâÍÆ¡Ó¡¦¿·ÊÆÅçÌ±¤µ¤ó¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯Åç¤°¤é¤·Æüµ¡¦2024Ç¯11·î～2025Ç¯2·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È&¥·ー¥º¥ó²È¶ñ¤¸¤ç¤¦¤Û¤¦¡¦Åç¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡¦¤¹¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡¡¥´¥ß¤Î»È¤¤Æ»¤Ê¤É¤Ê¤É¡ª[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/7006/15799/resize/d7006-15799-e3bba2daa8b816adba48-0.jpg ][²èÁü3: https://prtimes.jp/i/7006/15799/resize/d7006-15799-f2d3748a1d9b776009a1-0.jpg ]ÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥¹ー¥Ñー ¥Þ¥ê¥ª¥Ñー¥Æ¥£ ¥¸¥ã¥ó¥Ü¥êー¡Ù¤ä¡Ø¥Þ¥ê¥ª&¥ë¥¤ー¥¸RPG ¥Ö¥é¥¶ー¥·¥Ã¥×¡ª¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ëー ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ñ¥ìー¥É ¥¢¥ó¥³ー¥ë¡Ù¤ä¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê ¤¢¤Ä¤á¤Æ¡ª¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥á¥â¥êー¥º¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¿·ºî¥²ー¥à¤Î¤Û¤«¡¢¡ØÀ±¤Î¥«ー¥Ó¥£ Wii ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ä¡Ø¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡Ù¡Ø¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡Ù¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤Î¥²ー¥à¾ðÊó¤âÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/7006/15799/resize/d7006-15799-43bc2b24150ba17bef4b-0.jpg ][²èÁü5: https://prtimes.jp/i/7006/15799/resize/d7006-15799-46a64fa632e1f330d6d5-0.jpg ]ÉÕÏ¿¤Ï¡Ø¤Ô¤³¤×¤ê 2025 ¥¹¥¿ー¥È¹æ¡Ù¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ö¥Ã¥¯¡Ê84¥Úー¥¸¡ËÆÉ¼ÔÅê¹Æ¤ò¤â¤È¤Ë¥×¥í¤¬¥Þ¥¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥³ー¥É¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Nintendo Switch Online¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥É¥Ã¥È³¨¤òÂç¤¤¯·ÇºÜ¡ª¡¡º£²ó¤Ï"¥×¥ê¥ó¥»¥¹&¥×¥ê¥ó¥¹¥³ー¥Ç¤¬Âç½¸¹ç"¤¬¥Æー¥Þ¤ÎÍÎÉþ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/7006/15799/resize/d7006-15799-43270d7b606b2e27c42f-0.jpg ][²èÁü7: https://prtimes.jp/i/7006/15799/resize/d7006-15799-f3c4224bcd2c573c81fd-10.jpg ](C) Nintendo (C) HAL Laboratory, Inc. / Nintendo(C) 2021 Aladdin X Inc. ³µÍ×¡Ú½ñ¡¡Ì¾¡Û¤Ô¤³¤×¤ê 2025 ¥¹¥¿ー¥È¹æ¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2024Ç¯11·î13Æü¡Ê¿å¡Ë ¡ÚÄê¡¡²Á¡Û1,280±ß¡ÊËÜÂÎ1,164±ß¡ÜÀÇ¡Ë¢¨ÅÅ»ÒÈÇ¤â1,280±ß¡Ê1,164±ß+ÀÇ¡Ë¡ÚÈ½¡¡·¿¡ÛA4ÊÑ·ÁÈ½¡ÚÈ¯¡¡¹Ô¡Û³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA Game Linkage¡ÚÈ¯¡¡Çä¡Û³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡Ú¤½¤ÎÂ¾¡ÛÅÅ»ÒÈÇ¤Ï2024Ç¯11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¡ÖBOOK¡ùWALKER¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ÆÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¤ÇÇÛ¿®Í½Äê ¡ü¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊKADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡Ëhttps://www.kadokawa.co.jp/product/322410000521/[ÅÅ»ÒÈÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´Ãí°Õ]¢¨ÅÅ»Ò½ñÀÒÈÇ¤Ï¡¢»¨»ïËÜÂÎ¡¦ÊÌºý¾®ºý»Ò¤òÅÅ»Ò½ñÀÒ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¢¨ÅÅ»ÒÈÇ¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥±ー¥È¥Ï¥¬¥¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Ù¡¢ÆÉ¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ï¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¤Ô¤³¤×¤ê¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/7006/15799/resize/d7006-15799-15de48f52208ceb13266-9.jpg ]¡Ø¤Ô¤³¤×¤ê¡Ù¤Ï¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥²ー¥à»¨»ï¤Ç¤¹¡£Ê¸»ú¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¾¯¤Ê¤¯¤·¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿Æø¤ä¤«¤Ê»ïÌÌ¹½À®¤Ç¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥²ー¥à¤òÂç¤¤¯°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ïÌÌ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥·ー¥ë¤ä¥Ý¥¹¥¿ー¡¢¾®ºý»Ò¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¤ÊÉÕÏ¿¤Ë¤â³Ú¤·¤¤¾ðÊó¤¬ËþºÜ¤Î"Í·¤Ù¤Æ¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë"¥²ー¥à»ï¤Ç¤¹¡£³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA Game Linkage¤Ë¤Ä¤¤¤Æ[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/7006/15799/resize/d7006-15799-99ec1c3cfe45fb029a59-0.jpg ]³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA Game Linkage¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÅç ½¨²ð¡Ë¤Ï¡¢ ³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ ¡Ö¥Õ¥¡¥ßÄÌ¡×¡Ö¥²ー¥à¤ÎÅÅ·â¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¾ðÊó»ï¤Î½ÐÈÇ¡¢ Web¥µー¥Ó¥¹±¿±Ä¡¢ Æ°²èÇÛ¿®¤È¤¤¤Ã¤¿¥²ー¥à¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤Î¤Û¤«¡¢ ¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦±¿±Ä¡¢ e¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¡¢ ¥²ー¥à¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ç¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ËÄ©Àï¡£ ¥²ー¥à¤È¥æー¥¶ー¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¹â¤á¡¢ ¥²ー¥à¤ÎÌÌÇò¤µ¤ä³Ú¤·¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£[¸ø¼°¥µ¥¤¥È]¡§ https://kadokawagamelinkage.jp