¥é¥Ü¥°¥í¥¦¥ó¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥¸¥å¥¨¥êー PRMAL ¤è¤ê2024Ç¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖPassage¡×¤òÈ¯Çä¡£AR¥Ðー¥Á¥ã¥ë»îÃå¥µー¥Ó¥¹¡ÖPRMAL Virtual Try-On¡×¤òÆ±Æü¸ø³«¤Ø¡£

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Christmas Collection 2024 ¡ÈPassage¡É
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¼Ì¿¿º¸¡¦¾å¤«¤é) Passage Station Earring M | K18 \119,900(ÀÇ¹þ) / K10 \103,400(ÀÇ¹þ) ¢¨³Æsingle ¡ü Diamond Station Choker Necklace | K18 \170,500(ÀÇ¹þ) / K10 \128,700(ÀÇ¹þ) ¡ü Diamond Station Choker Necklace | K18 \256,300(ÀÇ¹þ) K10 \209,000(ÀÇ¹þ) ¡ü ¼Ì¿¿±¦) Passage Station Marquise Earring | K18 \105,000(ÀÇ¹þ) / K10 \99,000(ÀÇ¹þ) ¢¨single
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https://www.prmal.com/ja/pages//christmas-collection-2024
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URL: https://www.prmal.com/ja/collections/all
CHRISTMAS TRUNK SHOW 2024 (Åìµþ¡¦Âçºå)
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TRUNK SHOW ²ñ¾ì¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÁ´¤Æ¼õÃí¥ªー¥Àー¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÉô¾¦ÉÊ¤ò½ü¤¡¢´ðËÜ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Þ¤Ç¤Ë¤ªÆÏ¤±(12·î23Æü¤Þ¤Ç¤Ë½Ð²Ù)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
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https://www.prmal.com/ja/blogs/news/christmas-trunk-show-2024
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https://www.prmal.com/ja/pages/our-diamond
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