¥¢¥¸¥¢½é¾åÎ¦¡ª¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¥Þー¥±¥Ã¥ÈÂçºå³«¶È¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È ¡ØÀ¤³¦ÌÜÀþ¤Ç¹Í¤¨¤ë¡£¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¥Þー¥±¥Ã¥ÈÂçºå¤¬Âó¤¯¡¢¿·¤¿¤ÊÅÔ»ÔÂÎ¸³¡Ù¤¬³«ºÅ·èÄê
Time Out Market New York
¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÅìµþ¤ò±¿±Ä¤¹¤ëORIGINAL Inc.(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ÉúÃ«ÇîÇ·)¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÀ¤³¦ÌÜÀþ¤Ç¹Í¤¨¤ë¡£¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¥Þー¥±¥Ã¥ÈÂçºå¤¬Âó¤¯¡¢¿·¤¿¤ÊÅÔ»ÔÂÎ¸³¡Ù¤ò2024Ç¯11·î28Æü(ÌÚ)16»þ¤«¤é¡¢·ÃÈæ¼÷¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¥«¥Õ¥§¡õ¥À¥¤¥Êー¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¿©Ê¸²½È¯¿®µòÅÀ¡¢¡Ø¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¥Þー¥±¥Ã¥ÈÂçºå¡Ù¤¬¥¢¥¸¥¢½é¾åÎ¦¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÀ¤³¦ÌÜÀþ¤Ç¹Í¤¨¤ë¡£¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¥Þー¥±¥Ã¥ÈÂçºå¤¬Âó¤¯¡¢¿·¤¿¤ÊÅÔ»ÔÂÎ¸³¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤È¥Þー¥±¥Ã¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤¬ÅÐÃÅ¡£¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÅÔ»ÔÂÎ¸³¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯3·î¡¢¥¢¥¸¥¢½é¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¥Þー¥±¥Ã¥ÈÂçºå¡Ù¤¬¥°¥é¥ó¥°¥êー¥óÂçºå¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢¥ê¥¹¥Ü¥ó»Ô¤Ë¤¢¤ë150Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¸ø±Ä»Ô¾ì ¤ò¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¥·¥«¥´¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¡¢¥â¥ó¥È¥ê¥ªー¥ë¡¢¥É¥Ð¥¤¡¢¥± ー¥×¥¿¥¦¥ó¡¢¥Ý¥ë¥È¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ê¤É¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤ÎÈþ¿©ÅÔ»Ô¤Ø¤ÈÅ¸³«¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØTHE BEST OF THE CITY UNDER ONE ROOF¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¿©Ê¸²½¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¥¢ー¥È¤ä²»³Ú¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÅÔ»Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ¸²½ÂÎ¸³¤ò°ì¤Ä¤Î²°º¬¤Î²¼¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¥Õー¥É¥³ー¥È¤ä²£Ãú¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¶õ´Ö¤Ï¡¢¿©¤È¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬Í»¹ç¤·¤¿¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤Î¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¤½¤³¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×ÂÎ¸³¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡¢»ÜÀßÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1968Ç¯¤ÎÁÏ´©°ÊÍè¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÅÔ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¡Ù¡£¤½¤Î¥á ¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤Î¿®Íê¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¡¢¤³¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤È¥ê¥¢¥ë¤Î2¤Ä¤ÎÂÎ¸³¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿³×¿·Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤ÎÂçºå¿Ê½Ð¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤È¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÆ±»þÅ¸³«¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯Âçºå‧´ØÀ¾ËüÇî ¤Î³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¡¢Âçµ¬ÌÏºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤ß¡¢¥íー¥«¥ë¤È¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÁÐÊý¤¬Âç¤¤Ê¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤ëÃæ¡¢¤³¤Î½ÐÅ¹¤ÏÂçºå¤Î¹ñºÝÊ¸²½´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÜ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¥Þー¥±¥Ã¥ÈÂçºå¡ÙÍ¶Ã×¤Î·Ð°Þ¤äºÇ¿·¾ðÊó¤ò¶¦Í¡£¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È ¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤È¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÎ¾ÎØ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÔ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ä¹ñ Æâ»Ô¾ì¤ò³èÀ²½¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Âçºå¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏÁÏÂ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë¡¢³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û
ÉúÃ«ÇîÇ·
¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÅìµþÂåÉ½
ORIGINAL Inc.ÂåÉ½¼èÄùÌò / °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÃÏ°è¹ñºÝ²½¿ä¿Êµ¡¹½ ÂåÉ½Íý»ö
±üÅÚ·Ã
(³ô)¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¥Þー¥±¥Ã¥ÈÂçºå ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
ºåµÞºå¿ÀÉÔÆ°»º(³ô)³«È¯»ö¶ÈËÜÉô ÅÔ»Ô¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶ÈÉô ÉôÄ¹
ÅìÃ«¾´»Ò
¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÅìµþÉûÂåÉ½ ORIGINAL Inc. ¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û2024Ç¯11·î28Æü(ÌÚ) 16»þ～
¡Ú²ñ¾ì¡Û¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¥«¥Õ¥§&¥À¥¤¥Êー(https://www.timeoutcafe.jp/about-access)
¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÅì3ÃúÌÜ16－6 ¥ê¥¥Ã¥É¥ëー¥à 2F
¡Ú»²²ÃÈñ¡ÛÌµÎÁ
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://peatix.com/event/4203145/view)
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
ÉúÃ« ÇîÇ·
¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÅìµþÂåÉ½
ORIGINAL Inc.ÂåÉ½¼èÄùÌò / °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÃÏ°è¹ñºÝ²½¿ä¿Êµ¡¹½ ÂåÉ½Íý»ö
Åçº¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£´ØÀ¾³°¹ñ¸ìÂç³ØÂ´¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É³ô ¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£2005Ç¯ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£Æ±Ç¯¥Ê¥Ã¥×¥¹¥¿ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ò·óÌ³¡£¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É
ºÇ¹â¸ÜÌä¤ò·Ð¤Æ¡¢2007Ç¯ ORIGINAL Inc.¤òÀßÎ©¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë
½¢Ç¤¡£2009Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÅìµþ¤ò³«Àß¡£´Ñ¸÷Ä£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥Üー¥É°Ñ°÷ (2019-2020)¤Î¤Û¤«¡¢ÇÀ¿å¾Ê¡¢ÅìµþÅÔ¤Ê¤É¤ÎÀìÌç°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ë¡£´Ñ¸÷¿·»þÂå / NEXTOURISM¤òÄó¾§¤¹¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÃÏ°è ¹ñºÝ²½¿ä¿Êµ¡¹½ ÂåÉ½Íý»ö¡£Ê¸²½Ä£Ê¸²½À¯ºöÉô²ñ°Ñ°÷¡£
±üÅÚ ·Ã
(³ô)¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¥Þー¥±¥Ã¥ÈÂçºå ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
ºåµÞºå¿ÀÉÔÆ°»º(³ô)³«È¯»ö¶ÈËÜÉô ÅÔ»Ô¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶ÈÉô ÉôÄ¹
Æþ¼Ò°ÊÍè¡¢±ØÁ°¤ä¹â²Í²¼ÅùÊ£¿ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ºåµÞÀ¾ µÜ¥¬ー¥Ç¥ó¥º¤Ç¤Ï¡¢³«¶È¸å¤â´ÉÍý±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë½Ð¸þ¤·¡¢¸½¾ì¤Ç»Ø´ø¤ò ¤È¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥°¥ëー¥×Êª·ïÁ´ÈÌ¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¥êー¥·¥ó¥°¤ÎÉô½ð¤ò ·Ð¤Æ¡¢Âçºå±ØÁ°¤ÎÂçµ¬ÌÏ³«È¯¡Ö¥°¥é¥ó¥°¥êー¥óÂçºå¡×¤Î¾¦¶È¥¾ー¥ó ¤Î³«È¯¤òÃ´Åö¡£³Ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡ÖTime Out Market¡×¤ÎÍ¶Ã×¤ËºÝ ¤·±¿±Ä²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£
ÅìÃ« ¾´»Ò
¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÅìµþÉûÂåÉ½
ORIGINAL Inc. ¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹
ÍÄ¾¯´ü¤Ï¥Þ¥Ë¥é¤Ç¡¢Ãæ³Ø¹â¹»¤Ï¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç²á¤´¤¹¡£1996Ç¯¤Ëµ¢¹ñ ¤·¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô±Ñ¸ì±ÑÊ¸³Ø²Ê¤ËÆþ³Ø¡£Â´¶È¸å¤ÏTOKYO
FM¤ËÆþ¼Ò¡£1Ç¯´Ö¤ÎÈë½ñÉô¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÈÖÁÈÀ©ºî¤òÃ´Åö¡£2010Ç¯1·î¡¢ORIGINAL Inc.Æþ¼Ò¡£ ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÅìµþ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢¼èºà¡¢¼¹É®¡¢
ÊÔ½¸¡¢´ë²è±Ä¶È¡¢PR¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¡£¹ñÆâ³°¤Ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È ¤«¤é³Ø¼Ô¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»ý ¤Ä¡£´ë¶È¤ä¾ÊÄ£¡¢¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Î¹âÉÊ¼Á¤ÊÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Ï¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ ¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Ï¡¢1968Ç¯¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÁÏ´©¤µ¤ì¤¿¥·¥Æ¥£¥¬¥¤¥É¡£¥íー¥«¥ë¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤¬ÊÔ½¸¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¼êË¡¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢¸½ºß¤Ï¡¢333ÅÔ»Ô¡¢59¥«¹ñ¡¢14¸À¸ì¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ°èÌ©Ãå¤Î¥¬¥¤¥É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2014Ç¯¤Ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢¥ê¥¹¥Ü¥ó»Ô¤ÎÃÛ150Ç¯¤Î¸ø¶¦»Ô¾ì¤ò¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¡¢¥Õー¥É¤È¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÍ»¹ç¤·¤¿µðÂç¤Ê¥Õー¥É¥Þー¥±¥Ã¥È¡¢¡Ø¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ù¤ò¥ªー¥×¥ó¡£2019Ç¯¤Ë¤ÏÇ¯´ÖÌó430Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¥ê¥¹¥Ü¥ó¤Î#1¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯¡¢¡ØBest the city under one roof¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥·¥«¥´¡¦¥â¥ó¥È¥ê¥ªー¥ë¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Ü¥¹¥È¥ó¤Î5ÅÔ»Ô¤Ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò¥ªー¥×¥ó¡£2021Ç¯4·î¤Ë¤ÏÃæÅì¥¨¥ê¥¢½é¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò¥É¥Ð¥¤¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¡¢Ï¢Æü¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¥Õー¥É¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ø¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¥Þー¥±¥Ã¥ÈÂçºå¡Ù¤Î³«¶È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÅìµþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2009Ç¯¤Ë»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤¿¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÅìµþ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤Î
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¡£ÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¤Î¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¤Ç¡¢Åìµþ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÃÏÊý¤â´Þ¤á¤¿ÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
https://www.timeout.com/tokyo
¡ã¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ä
Twitter¡§https://twitter.com/TimeOutTokyoJP
Facebook¡§https://www.facebook.com/timeoutjp
Instagram¡§https://www.instagram.com/timeouttokyo_jp/
ORIGINAL Inc.¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹°ìÍ÷
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/81809
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎËÜ»ñÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¥°¥ëー¥× ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÅìµþ ¡Ê±¿±Ä²ñ¼Ò ORIGINAL Inc.¡Ë
Ã´Åö¡§°ÂÆ£
TEL 03-5792-5722
e-mail: info@originalinc.jp