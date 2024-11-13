¥Í¥¯¥¹¥¦¥§¥¤¡¢¡ÖFNX e-¼õ¿®FAX¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÆüÅ´ÆüÎ©¥·¥¹¥Æ¥à¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Î¡ÖDocYou¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÅÅ»ÒÄ¢ÊíÊÝÂ¸Ë¡¤ËÂÐ±þ
¡¡TIS¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥¦¥§¥¤¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾¿¹¡¡ÀµÉ§¡¢°Ê²¼¥Í¥¯¥¹¥¦¥§¥¤¡Ë¤Ï¡¢FAX¼õ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖFNX e-¼õ¿®FAX¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ç¼õ¿®¤¹¤ëÄ¢É¼¤òÅÅ»Ò¥Çー¥¿²½¤·¡¢¼õÈ¯Ãí¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÅÅ»ÒÄ¢ÊíÊÝÂ¸Ë¡¡Ê°Ê²¼ÅÅÄ¢Ë¡¡ËÂÐ±þ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüÅ´ÆüÎ©¥·¥¹¥Æ¥à¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÙÍÎÇ·¡¢°Ê²¼ÆüÅ´ÆüÎ©¥·¥¹¥Æ¥à¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë´ë¶È´Ö¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖDocYou¡Ê¥É¥Ã¥¯¥æー¡Ë¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢FAX¤Ç¼õ¿®¤·¤¿ÃíÊ¸½ñ¡¢Ç¼ÉÊ½ñ¤Ê¤É¤ÎÄ¢É¼¤Ï¡ÖFNX e-¼õ¿®FAX¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ç»ÅÊ¬¤±¤ª¤è¤ÓÅÅ»Ò¥Çー¥¿²½¤µ¤ì¡¢¡ÖDocYou¡×¤ØÏ¢·È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¡ÖDocYou¡×¾å¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿ÀÁµá½ñ¤ä·ÀÌó½ñ¤Î¥Çー¥¿¤ÈÅý¹ç¤Ç¤¡¢ÅÅÄ¢Ë¡¤¬ÄêµÁ¤¹¤ë¡ÖÅÅ»Ò¼è°ú¤ÎÊÝÂ¸Í×·ï¡×¢¨1¤òËþ¤¿¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ÎÊÝÂ¸¤ª¤è¤Ó´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡ÅÅ»Ò·×»»µ¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆºîÀ®¤¹¤ë¹ñÀÇ´Ø·¸Ä¢Êí½ñÎà¤ÎÊÝÂ¸ÊýË¡Åù¤ÎÆÃÎã¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§(Ê¿À®½½Ç¯Ë¡Î§ÂèÆó½½¸Þ¹æ)ÂèÆó¾ò5¹æ¡£
¡ã¡ÖFNX e-¼õ¿®FAX¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¡ÖDocYou¡×¤ÎÏ¢·È¥¤¥áー¥¸¡ä
ÇØ·Ê
¡¡ºòº£¡¢´ë¶È´Ö¤ÎÅÅ»Ò¼è°ú¤¬¿»Æ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢À½Â¤¶È¡¦²·Çä¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¼õÈ¯Ãí¶ÈÌ³¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¼è°úÀè¤ÈÂçÎÌ¤ÎÄ¢É¼¥Çー¥¿¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÇFAXÍøÍÑ¤Î¾¦¼è°ú¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢FAX¡¢¥áー¥ë¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤µ¤ì¤ë¼õÈ¯Ãí¥Çー¥¿¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬´ë¶È¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾õ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢¥Í¥¯¥¹¥¦¥§¥¤¤Ï¡¢FAX¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Ä¢É¼¤òÅÅ»Ò¥Çー¥¿²½¤·¡¢ÅÅ»Ò¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ê£¿ô´ë¶È¤Ç¤Þ¤¿¤¬¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¼è°ú½ñÎà¤ò1¤Ä¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÁê¸ßÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖDocYou¡×¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÏ¢·È¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
¡ü¼õÈ¯Ãí¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½
¼õÈ¯Ãí¥Çー¥¿¤Î»ÅÊ¬¤±¡¦³ÎÇ§¡¦ÆþÎÏºî¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¢¤ª¤è¤Ó´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÑ»¨¤ÊÄ¢É¼´ÉÍý¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤¬²ÄÇ½¡£
¡üÄ¢É¼¶ÈÌ³¤Î¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½
Á´¤Æ¤ÎÄ¢É¼¤òWebÈ¯¹Ô¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤¬²ÄÇ½¡£
¡üÅÅÄ¢Ë¡¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Ä¢É¼¤Î°ì¸µ´ÉÍý
FAX¡¢¥áー¥ë¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤µ¤ì¤ëÄ¢É¼¤ò¡¢¡ÖDocYou¡×¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È´ÉÍýµ¡Ç½¤Ë¤è¤êÊÝ´É¤ª¤è¤Ó¸¡º÷¤¬²ÄÇ½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡ÖDocYou¡×¤Ë¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤·¤¿Ä¢É¼¤ÏÅÅÄ¢Ë¡¤Î¡ÖÅÅ»Ò¼è°ú¤ÎÊÝÂ¸Í×·ï¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
¶¦ºÅ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ
¡Ö¡ÖFNX e-¼õ¿®FAX¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¡ÖDocYou¡×¤ÎÏ¢·È¤Ç¡¢ÈÑ»¨¤ÊÄ¢É¼´ÉÍý¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¡ª¡×
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¥æー¥¹¥±ー¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü³«ºÅÆü»þ¡§2024Ç¯12·î13Æü¡Ê¶â¡Ë14¡§00～15¡§00
¡ü¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥¦¥§¥¤
¡ü¶¦ºÅ¡§ÆüÅ´ÆüÎ©¥·¥¹¥Æ¥à¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¡ü³«ºÅ·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¡ÊZoom¡Ë
¿½¹þURL¡§https://b2bform.nexway.co.jp/seminar/on_ks241213
ÆüÅ´ÆüÎ©¥·¥¹¥Æ¥à¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Î¡ÖDocYou¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖDocYou¡×¤Ï¡¢Ê£¿ô´ë¶È¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¼è°ú½ñÎà¤ò1¤Ä¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÁê¸ßÏ¢·È¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÅÅ»Ò·ÀÌó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÅ»Ò¼è°ú¡¦½ñÎàÇÛ¿®¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥È´ÉÍý¤Ê¤É¡¢´ë¶È´Ö¼è°ú¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ñÎà¶ÈÌ³¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£³Æ´ë¶È¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉôÌç¥ì¥Ù¥ë¤«¤é¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¶ÈÌ³¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼URL¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://docyou.nhs.co.jp/
¥Í¥¯¥¹¥¦¥§¥¤¤Î¡ÖFNX e-¼õ¿®FAX¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖFNX e-¼õ¿®FAX¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ï¡¢¼õ¿®¤·¤¿FAX¤Î»ÅÊ¬¤±¡¦±ÜÍ÷¡¦¸¡º÷¡¦ÊÔ½¸¡¦ÊÖ¿®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀìÍÑ¤Î¥¢¥À¥×¥¿¤òFAX²óÀþ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î²þ½¤¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎFAXÈÖ¹æ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼õ¿®¤·¤¿FAX¤Î»ÅÊ¬¤±ºî¶È¤ä¡¢FAX¤ÎÁ÷¼õ¿®¤ª¤è¤ÓÊÖ¿®¤¬Web¾å¤Ç´°·ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êFAX¶ÈÌ³¤Ë¤è¤ë¼«ÀÊ¤«¤é¤Î°ÜÆ°¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢ÍÑ»æ¤ÎÊ¶¼º¤äÊÝ´É¾ì½ê³ÎÊÝ¤ÎÌäÂê²ò·è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢FAX¤ÎÅÅ»Ò²½¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼URL¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://b2bform.nexway.co.jp/service/jyushin
¢¨ µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥¦¥§¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://www.nexway.co.jp/(https://www.nexway.co.jp/)¡Ë
¥Í¥¯¥¹¥¦¥§¥¤¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥¢¥Ê¥í¥°¤ò¤Ä¤Ê¤°ÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ÈSaaS¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¾ðÊó¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç½èÍý¤µ¤ì¤ë¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ª»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥¢¥Ê¥í¥°¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¯¥¹¥¦¥§¥¤¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¾ðÊó¤òÆüËÜ¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤ÇÆÏ¤±¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤±¤ëÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
TIS¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TIS¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¥°¥ëー¥×2Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¼Ò°÷¤¬¡ØIT¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Î´ê¤¤³ð¤¨¤è¤¦¡£¡Ù¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¡Ö¶âÍ»ÊñÀÝ¡×¡ÖÅÔ»Ô½¸Ãæ¡¦ÃÏÊý¿êÂà¡×¡ÖÄã¡¦Ã¦ÃºÁÇ²½¡×¡Ö·ò¹¯ÌäÂê¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆIT¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¥àー¥Ðー¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÖFNX e-¼õ¿®FAX¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥¦¥§¥¤¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô
TEL¡§0120-341-890¡¡E-mail¡§clp@nexway.co.jp