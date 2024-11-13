ºá°´¶¥¼¥í¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ä¤ª¤ä¤Ä¤Ë¡ª·ø¤¢¤²¤Î¥«¥ê¤Ã¤È´¶¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡ÖZENB¥Ñ¥¹¥¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯ ¥Þ¥¤¥ë¥É¥½¥ë¥ÈÌ£¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì
³ô¼°²ñ¼ÒZENB JAPAN¡Ê¥¼¥ó¥Ö ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡Ê°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô¡¢°Ê²¼ ZENB¡Ë¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¥Ø¥ë¥·ー¤Ê¥¹ー¥Ñー¥Õー¥É²«¤¨¤ó¤É¤¦Æ¦¤Ç¤Ç¤¤¿¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¢¨1¤Î¡ÖZENB¥Ñ¥¹¥¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯ ¥Þ¥¤¥ë¥É¥½¥ë¥ÈÌ£¡×¤ò2024Ç¯11·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢ZENB¥µ¥¤¥È¡Êhttps://zenb.jp(https://zenb.jp)¡Ë¤Ê¤É¤Ç¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1ËÜ¾¦ÉÊ¤Î¥°¥ë¥Æ¥óÇ»ÅÙ¤Ï10ppm°Ê²¼¤Ç¤¹¡£¾®Çþ¤ËÉÒ´¶¤ÊÊý¤ä½ÅÆÆ¤Ê¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢°å»Õ¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖZENB¥Ñ¥¹¥¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯ ¥Þ¥¤¥ë¥É¥½¥ë¥ÈÌ£¡×¤Î¾¦ÉÊÆÃÄ¹
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ
¤¦¤¹Èé¤Þ¤Ç¤Þ¤ë¤´¤È¤Î²«¤¨¤ó¤É¤¦Æ¦100%¤Ç¤Ç¤¤¿Æ¦¥Ñ¥¹¥¿¡Ö¥Þ¥á¥í¥Ë¡×¤ò¤³¤áÌý¤ÇÍÈ¤²¡¢±ö¤Î¤ß¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤Î·ø¤¢¤²¥Ñ¥¹¥¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£Æ¦¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È³ú¤à¤Û¤É¤Ë¹¤¬¤ë»Ý¤ß¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥«¥ê¤Ã¤È¿©´¶¤Ç¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¾®Ê¢Ëþ¤¿¤·¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ä¡¢¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë
¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë
Åü¼Á¡¢»é¼Á¡¢±öÊ¬¥ª¥Õ¤À¤«¤é¡¢ºá°´¶¥¼¥í
¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ë¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÅü¼Á¤ä»é¼Á¡¢±öÊ¬¡£¡ÖZENB¥Ñ¥¹¥¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡×¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤è¤êÅü¼Á28%¥ª¥Õ¡¢»é¼Á43%¥ª¥Õ¡¢±öÊ¬71%¥ª¥Õ¢¨2¤Èºá°´¶¥¼¥í¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¥Ø¥ë¥·ー¤Ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¢¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¡¢Å´Ê¬¤Ê¤É²«¤¨¤ó¤É¤¦Æ¦¤Î±ÉÍÜ¤ò¼ê·Ú¤Ë¤È¤ì¤Æ¢¨3¡¢´ò¤·¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¤¹¡£
¢¨2Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¿äÄêÃÍ¡£Åü¼Á14.2g/ÂÞ¡¢ÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½2020Ç¯ÈÇ(È¬Äû) ¾®ÇþÊ´¤¢¤é¤ìÈæ³Ó
¢¨3Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¿äÄêÃÍ¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á6.4g/ÂÞ¡¢¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë39mg/ÂÞ
¿·¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤àÈÎÇä¥¢¥¤¥Æ¥à
¡üÃ±ÉÊ
²Á³Ê
274±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¢Á÷ÎÁÊÌ¡Ë
URL
https://zenb.jp/products/pastasnack-salt01
¡üZENB¥Ñ¥¹¥¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯ 6ÂÞ
ÆâÌõ
ZENB¥Ñ¥¹¥¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯6ÂÞ
²Á³Ê
¿·¾¦ÉÊ¤ª¤¿¤á¤·³ä15¡ó¥ª¥Õ 1,398±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¢Á÷ÎÁÊÌ¡Ë
URL
https://zenb.jp/products/nonsubscription30
¡ü¥¹¥Ê¥Ã¥¯Á´¼ï¥»¥Ã¥È 6ÂÞ¡Ê2¼ï¡ß3ÂÞ¡Ë
ÆâÌõ
ZENB¥Ñ¥¹¥¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯3ÂÞ¡ÜZENB¥Á¥Ã¥×¥¹3ÂÞ
²Á³Ê
¿·¾¦ÉÊ¤ª¤¿¤á¤·³ä15¡ó¥ª¥Õ 1,398±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¢Á÷ÎÁÊÌ¡Ë
URL
https://zenb.jp/products/nonsubscription32
*ZENB¥µ¥¤¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢°Ê²¼¤Ç¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ZENB¥¢¥Þ¥¾¥óÅ¹¡§https://www.amazon.co.jp/stores/page/5BC8D9EA-1782-4091-91D0-8044272EE6FC
¡¦ZENB³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡§https://www.rakuten.ne.jp/gold/zenbofficial/
¡¦ZENB Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Å¹¡§https://store.shopping.yahoo.co.jp/zenb/
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://support.zenb.jp/hc/ja/requests/new
ZENB¤È¤Ï
¿¢Êª¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤Þ¤ë¤´¤È»È¤Ã¤¿¿©¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¥«¥é¥À¤Ë¤¤¤¤¡¢¿Í¤È¼Ò²ñ¤ÈÃÏµå¤Î·ò¹¯¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ê¿©À¸³è¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÌîºÚ¤äÆ¦¡¢¹òÊª¤È¤¤¤Ã¤¿¿¢Êª¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤È±ÉÍÜ¤ò¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤¼¤ó¤ÖÊÄ¤¸¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£Æ°ÊªÀ¸¶ÎÁ¤äÅº²ÃÊª¤ËÍê¤é¤Ê¤¤Ì£¤Å¤¯¤ê¤Ç¡¢ÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®Çþ¤äÊÆ¤è¤ê¤â¥Ø¥ë¥·ー¤ÇÃÏµå¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤²«¤¨¤ó¤É¤¦Æ¦¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖZENB¥Ìー¥É¥ë¡×¡ÖZENB¥Ö¥ì¥Ã¥É¡×¡ÖZENB¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤ä¡¢ÉáÃÊ¿©¤Ù¤º¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Ä¤äÈé¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤´¤ÈÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖZENB¥«¥ìー¡×¡ÖZENB¥¹ー¥×¡×¡ÖZENB¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://zenb.jp(https://zenb.jp)
¡¦Instagram¡§https://www.instagram.com/zenb_japan/(https://www.instagram.com/zenb_japan/)
¡¦X¡§https://x.com/Zenb_jp(https://x.com/Zenb_jp)