11/30¡ÊÅÚ¡Ë¡¢12/1¡ÊÆü¡Ë³«ºÅÌÜÁ°¡ª¡Øminne¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þー¥±¥Ã¥È2024¡ÙÁíÀª1,700°Ê¾å¤Î¥Öー¥¹¤¬¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë½¸·ë¡ÚGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡Û

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOペパボ株式会社(代表取締役社長:佐藤 健太郎)が運営する「minne byGMOペパボ」(https://minne.com/)主催の大規模販売・体験イベント『minneのハンドメイドマーケット2024』(https://minne.com/handmade-market)がいよいよ11月30日(土)・12月1日(日)に、さいたまスーパーアリーナで開催されます。今年も全国各地からものづくりに携わる作家・ブランドが集結し、総勢1,700以上のブースが並びます。

また、開催期間中に会場内では、「minne byGMOペパボ」公式アプリのダウンロードとSNSフォローで参加できるプレゼントキャンペーンを実施します。このキャンペーンでは、会場内に設置されたセルフラッピングコーナーの無料利用券プレゼントや、人気のグルメギフトが抽選で当たるチャンスも!

ハンドメイドの魅力あふれる特別な2日間をお楽しみいただけます。

【プレゼントキャンペーン概要】

『minneのハンドメイドマーケット2024』では、会場内のインフォメーションカウンターにてプレゼントキャンペーンを開催します。「minne byGMOペパボ」公式アプリのダウンロードまたは「minne byGMOペパボ」公式SNSのフォローで、セルフラッピングコーナーの無料利用券がもらえるほか、両条件を満たした方には抽選で20名様(各日10名)に本イベント出展者によるスイーツなどのグルメギフトが当たる抽選くじにご参加いただけます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4638_1_849db226eeda1f6e489d840edecb97f1.jpg ]

グルメギフト:左上から、オレンジページ、よなフル、パティスリー・ユキノシタ・鎌倉、松本農園、徳島スモーク

*賞品の内容は一部変更になる場合があります。

【ギフトシーズンにぴったりの「セルフラッピングコーナー」】

『minneのハンドメイドマーケット2024』では、ギフトシーズンに合わせて、購入した作品をその場で包装できる「セルフラッピングコーナー」を設置いたします。コーナー内には、さまざまなサイズやデザインの包装紙、リボン、メッセージタグなど、ギフトに最適なアイテムを豊富に取り揃え、特別な贈り物として仕上げることができます。

本コーナーは、会場内のインフォメーションカウンターで開催されるプレゼントキャンペーンに参加し、無料利用券を入手された方がご利用いただけます。

【イベント終了後も続くお楽しみ!『ハンマケ後夜祭』】

会場イメージ図

『minneのハンドメイドマーケット2024』終了後、「minne byGMOペパボ」の公式サイト内にて『ハンマケ後夜祭』特設ページ(※)を公開します。イベント会場で販売・展示された作品をオンラインでご覧いただけるほか、一部の作品は購入も可能です。

さらに、後夜祭を記念して、2024年12月2日(月)から12月4日(水)までの期間中、「minne byGMOペパボ」のショップから10,000円以上購入された方を対象として、次回のお買い物にご利用いただける10%OFFのクーポンをプレゼントします。

(※)イベント終了後、「minne byGMOペパボ」のトップページや公式SNSよりご案内いたします。

【『minneのハンドメイドマーケット2024』概要】

『minneのハンドメイドマーケット2024』は、ものづくりへのこだわりが詰まった20万点以上の作品が集結する大規模販売・体験イベントです。会場内には、ファッション、アクセサリー、インテリア、ミニチュアなど、全国各地で活躍する作家・ブランドの作品がエリアごとに並びます。

イベントの見どころについては、Webメディア「minneとものづくりと」(https://minne.com/mag)内の記事「総勢1,700ブースが登場!minneのハンドメイドマーケット2024の楽しみ方」(https://minne.com/mag/articles/3248)でも詳しくご紹介しています。

■イベント情報

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4638_2_f2591678449b5419c9b0609a84fceae6.jpg ]

以上

【GMOペパボ株式会社】(URL:https://pepabo.com/(https://pepabo.com/))]

会社名 GMOペパボ株式会社(東証スタンダード市場 証券コード:3633)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 佐藤 健太郎

事業内容 ■ホスティング事業

■EC支援事業

■ハンドメイド事業

■金融支援事業

資本金 2億6,222万円

【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/(https://www.gmo.jp/))

会社名 GMOインターネットグループ株式会社(東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円

Copyright (C) 2024 GMO Pepabo, Inc. All Rights Reserved.