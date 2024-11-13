11/30¡ÊÅÚ¡Ë¡¢12/1¡ÊÆü¡Ë³«ºÅÌÜÁ°¡ª¡Øminne¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þー¥±¥Ã¥È2024¡ÙÁíÀª1,700°Ê¾å¤Î¥Öー¥¹¤¬¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë½¸·ë¡ÚGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡Û
¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤ÎGMO¥Ú¥Ñ¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ ·òÂÀÏº¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Öminne byGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡×¡Êhttps://minne.com/¡Ë¼çºÅ¤ÎÂçµ¬ÌÏÈÎÇä¡¦ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Øminne¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þー¥±¥Ã¥È2024¡Ù¡Êhttps://minne.com/handmade-market¡Ë¤¬¤¤¤è¤¤¤è11·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦12·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë·È¤ï¤ëºî²È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½¸·ë¤·¡¢ÁíÀª1,700°Ê¾å¤Î¥Öー¥¹¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ë²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡Öminne byGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡×¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ÈSNS¥Õ¥©¥íー¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ìÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥»¥ë¥Õ¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥³ー¥Êー¤ÎÌµÎÁÍøÍÑ·ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¡¢¿Íµ¤¤Î¥°¥ë¥á¥®¥Õ¥È¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡ª
¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
¡¡¡Øminne¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þー¥±¥Ã¥È2024¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ìÆâ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡Öminne byGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡×¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Þ¤¿¤Ï¡Öminne byGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡×¸ø¼°SNS¤Î¥Õ¥©¥íー¤Ç¡¢¥»¥ë¥Õ¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥³ー¥Êー¤ÎÌµÎÁÍøÍÑ·ô¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Û¤«¡¢Î¾¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿Êý¤Ë¤ÏÃêÁª¤Ç20Ì¾ÍÍ¡Ê³ÆÆü10Ì¾¡Ë¤ËËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÅ¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤Ê¤É¤Î¥°¥ë¥á¥®¥Õ¥È¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤¯¤¸¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4638_1_849db226eeda1f6e489d840edecb97f1.jpg ]
¥°¥ë¥á¥®¥Õ¥È¡§º¸¾å¤«¤é¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥Úー¥¸¡¢¤è¤Ê¥Õ¥ë¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¡¦¥æ¥¥Î¥·¥¿¡¦³ùÁÒ¡¢¾¾ËÜÇÀ±à¡¢ÆÁÅç¥¹¥âー¥¯
*¾ÞÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤Ï°ìÉôÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥®¥Õ¥È¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ö¥»¥ë¥Õ¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥³ー¥Êー¡×¡Û
¡¡¡Øminne¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þー¥±¥Ã¥È2024¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥®¥Õ¥È¥·ー¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¹ØÆþ¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÊñÁõ¤Ç¤¤ë¡Ö¥»¥ë¥Õ¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥³ー¥Êー¡×¤òÀßÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥³ー¥ÊーÆâ¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥¤¥º¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊñÁõ»æ¡¢¥ê¥Ü¥ó¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¥¿¥°¤Ê¤É¡¢¥®¥Õ¥È¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥³ー¥Êー¤Ï¡¢²ñ¾ìÆâ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÌµÎÁÍøÍÑ·ô¤òÆþ¼ê¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¥¤¥áー¥¸¿Þ
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤âÂ³¤¯¤ª³Ú¤·¤ß¡ª¡Ø¥Ï¥ó¥Þ¥±¸åÌëº×¡Ù¡Û
¡¡¡Øminne¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þー¥±¥Ã¥È2024¡Ù½ªÎ»¸å¡¢¡Öminne byGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ë¤Æ¡Ø¥Ï¥ó¥Þ¥±¸åÌëº×¡ÙÆÃÀß¥Úー¥¸¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ÇÈÎÇä¡¦Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢°ìÉô¤ÎºîÉÊ¤Ï¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸åÌëº×¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2024Ç¯12·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é12·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¡Öminne byGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡×¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é10,000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¼¡²ó¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë10%OFF¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢¡Öminne byGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡×¤Î¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¤ä¸ø¼°SNS¤è¤ê¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Øminne¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þー¥±¥Ã¥È2024¡Ù³µÍ×¡Û
¡¡¡Øminne¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þー¥±¥Ã¥È2024¡Ù¤Ï¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿20ËüÅÀ°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¤¬½¸·ë¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏÈÎÇä¡¦ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³èÌö¤¹¤ëºî²È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºîÉÊ¤¬¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Web¥á¥Ç¥£¥¢¡Öminne¤È¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤È¡×¡Êhttps://minne.com/mag¡ËÆâ¤Îµ»ö¡ÖÁíÀª1,700¥Öー¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡ªminne¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þー¥±¥Ã¥È2024¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡×¡Êhttps://minne.com/mag/articles/3248¡Ë¤Ç¤â¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4638_2_f2591678449b5419c9b0609a84fceae6.jpg ]
°Ê¾å
¡ÚGMO¥Ú¥Ñ¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¡Û¡ÊURL¡§https://pepabo.com/(https://pepabo.com/)¡Ë]
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡GMO¥Ú¥Ñ¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3633¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®26ÈÖ1¹æ¡¡¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïー
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡º´Æ£ ·òÂÀÏº
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¢£¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£EC»Ù±ç»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É»ö¶È¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¶âÍ»»Ù±ç»ö¶È
»ñËÜ¶â¡¡¡¡2²¯6,222Ëü±ß
¡ÚGMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡Û¡ÊURL¡§https://www.gmo.jp/(https://www.gmo.jp/)¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9449¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®26ÈÖ1¹æ¡¡¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïー
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¡¡·§Ã« Àµ¼÷
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¢£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¡¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¶âÍ»»ö¶È¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£°Å¹æ»ñ»º»ö¶È
»ñËÜ¶â¡¡¡¡50²¯±ß
Copyright (C) 2024 GMO Pepabo, Inc. All Rights Reserved.