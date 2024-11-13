ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¥»¥ó¥È¥ì¥¢¤Ç³«¹Á20¼þÇ¯´ë²è¡Ö¤Ê¤¾¤È¤¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー ¥»¥ó¥È¥ì¥¢¤ÇÀ¤³¦°ì¼þ¡ª¤È¤â¤À¤Áºî¤í¤¦ÂçºîÀï¡×¤ò³«ºÅÃæ¡ª
ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡Ê½êºß¡§°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸¤ÄÍÎÏ¡Ë¡¢³«¹Á20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¶õ¹Á´ÛÆâ¤ò²ó¤ë¥é¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ê¤¾¤È¤¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¥»¥ó¥È¥ì¥¢¤ÇÀ¤³¦°ì¼þ¡ª¤È¤â¤À¤Áºî¤í¤¦ÂçºîÀï¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Î¤ª»ÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¶õ¹Á´ÛÆâ¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤¾¤È¤¡õ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ËÄ©Àï¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
³Ú¤·¤¯¶õ¹ÁÆâ¤ò»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤é¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç¤Î¥»¥ó¥È¥ì¥¢¤Î»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤Ë¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³µÍ×¡¡¤Ê¤¾¤È¤¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー ¥»¥ó¥È¥ì¥¢¤ÇÀ¤³¦°ì¼þ¡ª¤È¤â¤À¤Áºî¤í¤¦ÂçºîÀï
¡ã³«ºÅ´ü´Ö¡ä2024Ç¯11·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2025Ç¯9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ã³«ºÅ»þ´Ö¡ä10:00～17:00
¡ã½êÍ×»þ´Ö¡ä1～2»þ´ÖÄøÅÙ
¡ã»²²ÃÈñÍÑ¡ä300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¼õÉÕ¾ì½ê¡ä
¡¦Âè1¥¿ー¥ß¥Ê¥ë4³¬¡¡¥»¥ó¥È¥ì¥¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×SORA MONO
¡¦¥Õ¥é¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥É¥êー¥à¥º1³¬¡¡LUXURY FLIGHT
¡ã¥³ー¥¹¡ä
¡¦¤Á¤Ó¤Ã¤³¥³ー¥¹¡¡¡¡±à»ù¤Î¤ª»ÒÍÍ¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Î6¤Ä¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥³ー¥¹¡¡¾®³ØÀ¸¤Î¤ª»ÒÍÍ¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Ê¤¾¡×¤ò²ò¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈWEB¡§https://www.centrair.jp/special/event/nazotoki-stamprally2024/
¡ãÍ·¤ÓÊý¡ä
£±.Âè1¥¿ー¥ß¥Ê¥ë4³¬ ¡Ö¥»¥ó¥È¥ì¥¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×SORA MONO¡× ¤â¤·¤¯¤Ï ¥Õ¥é¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥É¥êー¥à¥º1³¬¡¡¡ÖLUXURY FLIGHT¡×¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ç¼õÉÕ¡£¡Ö¤Õ¤·¤®¤Ê¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡×¡¢¡Ö¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥µ¥ó¥Ð¥¤¥¶ー¡×¤ò¥²¥Ã¥È¡£
£².¡Ö¤Á¤Ó¤Ã¤³¥³ー¥¹¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥³ー¥¹¡×¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ë·è¤á¤¿¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¤È¤â¤À¤Á¤ò¤Ä¤¯¤ëÎ¹¤Ë½ÐÈ¯¡ª
£³.£¶¤Ä¤Î¡Ö¤Õ¤·¤®¤Ê¤³¤È¤Ð¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢À¤³¦°ì¼þ¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ë¤È¤â¤À¤Á¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¢¨¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êーÃ£À®¼Ô¤Ë¤Ï·ÊÉÊ¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥µ¥ó¥Ð¥¤¥Ðー
¤Õ¤·¤®¤Ê¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó¡¡¥»¥ó¥È¥ì¥¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×SORA MONO
¥»¥ó¥È¥ì¥¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×SORA MONO
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥»¥ó¥È¥ì¥¢¥Õ¥ì¥ó¥º¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢SORA MONO¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¢¹Ò¶õ¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤ÊÉÊÂ·¤¨¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§8¡§00～21¡§00¡¡¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾ì½ê¡§Âè1¥¿ー¥ß¥Ê¥ë4³¬¥¹¥«¥¤¥¿¥¦¥ó
¡¦Å¹ÊÞ¾ÜºÙ¡§https://www.centrair.jp/shop-dine/shop/sora-mono.html
¢£LUXURY FLIGHT
¥Õ¥é¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥É¥êー¥à¥º1³¬¡¡LUXURY FLIGHT
¥Õ¥é¥¤¥È¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ーÂÎ¸³¤È¹Ò¶õ¥°¥Ã¥º¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¡£
¥Õ¥é¥¤¥È¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¤Ç¤ÏBOEING787¤ÈBOEING747 Dreamlifter¤Î2µ¡¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¤ÏÍÎÁ¡Ë
ËÜ³ÊÅª¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ーµ¡ºà¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ýー¥È¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥·¥¢¥È¥ë¤«¤éÄ¾Í¢Æþ¤·¤¿¥Üー¥¤¥ó¥°¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥°¥Ã¥ºÅù¡¢¹Ò¶õ¥Õ¥¡¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤«¤é¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤É¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÂç¿Í¤ÎÊý¤Þ¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿ôÂ¿¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¾ì½ê¡§ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¥»¥ó¥È¥ì¥¢¡¡¥Õ¥é¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥É¥êー¥à¥º1³¬
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§¥Õ¥é¥¤¥È¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー 10:00～20:00¡ÊÍ½ÌóÍ¥Àè¡Ë¢¨18:00°Ê¹ß¤ÏÍ½Ìó¼Ô¤Î¤ßÂÐ±þ
¡¡¹Ò¶õ¥°¥Ã¥º 10:00～18:00 ¡¡
¡¦Å¹ÊÞHP¡§https://www.centrair.jp/shop-dine/shop/luxuryflight.html
ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§
ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á³ô¼°²ñ¼Ò
CENTRAL JAPAN INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY , LIMITED
¡¦½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¥»¥ó¥È¥ì¥¢°ìÃúÌÜ1ÈÖÃÏ
¡¦ÀßÎ©¡§
1998Ç¯5·î1Æü¡Ê1998Ç¯7·î1Æü¡¡ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¤Î»ö¶È¼çÂÎ¤È¤·¤Æ¹ñ¤Î»ØÄê²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ë¡Ë
¡¦ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸¤ÄÍ¡¡ÎÏ¡Ê¤¤¤Ì¤Å¤«¡¡¤ê¤¡Ë
¡¦¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
1¡¥ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹ÁµÚ¤Ó¹Ò¶õÊÝ°Â»ÜÀß¤ÎÀßÃÖµÚ¤Ó´ÉÍý
2¡¥Î¹µÒµÚ¤Ó²ßÊª¤Î¼è°·¤¤»ÜÀßÅù¤Îµ¡Ç½»ÜÀß¡¢Å¹ÊÞÅù¤ÎÍøÊØ»ÜÀß¤Î·úÀßµÚ¤Ó´ÉÍý
3¡¥¾åµ¤ËÉÕÂÓ¤¹¤ë»ö¶È
¡¦½¾¶È°÷¿ô¡§274Ì¾¡¡Ìò°÷¡Ê¾ï¶Ð¡Ë´Þ¤à¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨2024Ç¯4·î1Æü¸½ºß
¡¦²ñ¼ÒWEB¡§https://www.centrair.jp/corporate/