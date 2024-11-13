¡Ö°åÎÅµ¡´ïÀ½Â¤¶È¡×ÅÐÏ¿¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡¡～ ¥À¥¤¥»¥ëÇÅËá¹©¾ì¤¬°åÎÅµ¡´ïÀ½Â¤½ê¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿´°Î» ～
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥»¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®²ÏµÁÈþ¡Ë¤Ï¡¢10·î29ÆüÉÕ¤ÇÊ¼¸Ë¸©¤Ë¡Ö°åÎÅµ¡´ïÀ½Â¤¶È¡×¢¨£±¤ÎÅÐÏ¿¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÎÇÅËá¹©¾ì¤¬°åÎÅµ¡´ï¤ÎÀ½Â¤½ê¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢°åÎÅµ¡´ï¤ÎÀß·×¡¢¼ç¤¿¤ëÁÈÎ©¤Æ¡¢ºÇ½ªÊÝ´É¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÇ¯4·î¤ËÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥»¥ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤¬ÂèÆó¼ï°åÎÅµ¡´ïÀ½Â¤ÈÎÇä¶Èµö²Ä¢¨2¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¥¯¥é¥¹II¢¨3¤Î°åÎÅµ¡´ï¤òÀß·×¡¢³«È¯¡¢À½Â¤¤ª¤è¤ÓÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ïº£¸å¤â¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Ê¬ÌîÁ´ÈÌ¤ª¤è¤Ó°åÎÅµ¡´ï»ö¶È¤Î³ÈÂç¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¸ÜµÒ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍý¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¡Ö°åÎÅµ¡´ïÀ½Â¤¶È¡×ÅÐÏ¿ÆâÍÆ¾ÜºÙ¡ä
ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ ¡§28BZ200246
»áÌ¾Ëô¤ÏÌ¾¾Î ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥»¥ë
À½Â¤½ê¤ÎÌ¾¾Î ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥»¥ë ÇÅËá¹©¾ì
À½Â¤½ê¤Î½êºßÃÏ ¡§Ê¼¸Ë¸©¤¿¤Ä¤Î»ÔÍ¬ÊÝÀîÄ®ÇÏ¾ì£¸£°£µ
¢¨1 °åÎÅµ¡´ïÀ½Â¤¶È¤È¤Ï¡¢¡Ö°åÎÅµ¡´ïÀ½Â¤ÈÎÇä¶È¡×¢¨2¤Î°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤ÆÀ½ÉÊ¤òÀ½Â¤¤·¡¢À½Â¤¤·¤¿°åÎÅµ¡´ï¤ò°åÎÅµ¡´ïÀ½Â¤ÈÎÇä¶È¼Ô¤Ë½Ð²Ù¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¶ÈÂÖ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¨2 °åÎÅµ¡´ïÀ½Â¤ÈÎÇä¶È¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î»Ô¾ì¤ÇÎ®ÄÌ¤¹¤ë°åÎÅµ¡´ïÀ½ÉÊ¤ò½Ð²Ù¡¦¾å»Ô¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À½ÉÊ¤ÎÍ¸úÀ¡¦°ÂÁ´À¡¦ÉÊ¼Á¤È¤¤¤Ã¤¿Î®ÄÌÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¶ÈÂÖ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¨3 °åÎÅµ¡´ï¤Ï¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Î¿ÍÂÎ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë±þ¤¸¤Æ4ÃÊ³¬¤Ë¶èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¹II°åÎÅµ¡´ï¡Ê´ÉÍý°åÎÅµ¡´ï¡Ë¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤Êý¤«¤é2ÈÖÌÜ¤Î¥¯¥é¥¹¤Î°åÎÅµ¡´ï·²¤Ç¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¿ÍÂÎ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Èæ³ÓÅªÄã¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ã²áµî¤Î´ØÏ¢¤¹¤ë¥ê¥êー¥¹¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥»¥ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤¬ÂèÆó¼ï°åÎÅµ¡´ïÀ½Â¤ÈÎÇä¶Èµö²Ä¤ò¼èÆÀ¡Ê2024Ç¯5·î13Æü¡Ë
https://www.daicel.com/news/2024/20240513_971.html