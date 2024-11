¡Ø¥ê¥Íー¥¸¥åW¡Ù¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç3¼þÇ¯¡ª3ÈÖÌÜ¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥¯¥é¥¹¡ÖÀ»µ³»Î¡×¤ò¼ÂÁõ¡ª ¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ®Ä¹ÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·µ¬¥ïー¥ë¥É¡Ö¥¹¥±¥ë¥È¥ó¡×¤¬18»þ¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NCSOFT Corporation (本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、リネージュシリーズ最新作『リネージュW(Lineage W)』に関する情報をお知らせします。

■3番目のシグネチャークラス「聖騎士」を実装! 「クラス チェンジ(聖騎士)」も開催!

【アップデート日程】

2024年11月13日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

3番目のシグネチャー クラスとなる新規クラス「聖騎士」を実装しました。「聖騎士」は近距離クラスであり対象への豊富なデバフと封鎖を用いて前線をかき乱すことを得意とするクラスです。

対象に気絶状態を付与する高級スキル「ジャッジメント スタン」や、一定確率で対象にデバフ付与、およびモンスターへの即死攻撃を与えることができる希少級スキル「ブレード」、ダメージ硬直減少および武器ガードを適用し、HPを回復させる英雄級スキル「ホーリー ブースター」などを持っており、周囲への強力なデバフやスタンの付与、生存力を向上させるスキルを用いて、戦闘を優位に運ぶ戦闘スタイルになっています。またスキル等級が高くなることで下位等級のデバフ性能強化やスタン対象数を増加することもできます。

新規クラス「聖騎士」実装に合わせて、2024年11月13日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2024年11月27日(水) 定期メンテナンス前までの期間中、「クラス チェンジ(聖騎士)」を開催します。

※「クラス チェンジ(聖騎士)」は、新規ワールド「スケルトン」では開催対象外となります。

≪新規クラス:聖騎士の詳細はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/board/cm_story/view?articleId=67333c387f296c6f448360a6

■成長負担の少ないリブート ワールド「スケルトン」がオープン!

【「スケルトン」オープン日時】

2024年11月13日(水) 18時

【「TJ's EARLYBIRD COUPON」開催期間】

2024年11月13日(水) 新規ワールドオープン後 ~ 2025年1月22日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

本日18時に、リブート ワールド「スケルトン」がオープンします。

「スケルトン」ワールドは「リネージュW」リリース時のように各種コンテンツおよび変身/マジックドールの種類が大幅に縮小されたワールドとなります。他のワールドとは異なり、フィールドでの希少級アイテムのドロップ率も大きく調整し、前述のコンテンツ縮小と合わせてキャラクターの成長負担が少なくなるように特化したワールドです。

また、ワールドオープン後には、各種狩場で大量の経験値を獲得できるイベントアイテムや「英雄級スキルブック秘法書の欠片(刻印)」などをドロップするイベント「ハルパスの執念」や勇者のコインで交換できるイベント箱を獲得すると、特定のレベル達成ごとに希少級武器や防具、英雄級スキル ブック選択箱まで獲得できる「レベル成長スペシャル イベント」も開催します。

さらに、「スケルトン」ワールドでのプレイをサポートする「TJ's EARLYBIRD COUPON」も開催します。

開催期間中、ショップにてアデナを使用して「TJ's EARLYBIRD 出席チェック KEY」を入手でき、KEYを使って「出席チェック63Days - TJ's EARLYBIRD COUPON」をオープンすることができます。

出席チェックの36日目からは1週間に1個の「TJ's EARLYBIRD Coin」を入手でき、最大で4枚の「TJ's EARLYBIRD COUPON」と交換が可能です。COUPONを利用することで、過去に挑戦した変身の合成にもう一度挑戦することや、強化によって消失した装備を1個選んで復旧することができます。

「スケルトン」ワールドでのチャレンジを応援する「TJ's EARLYBIRD COUPON」をぜひご活用ください。

ほかにも、11/13(水)には、3周年と新規ワールドオープンに伴い「初心者&復帰者ガイド」を新設します。

ゲームを始めてからキャラクターのレベルに応じてやるべきことや成長のコツなど「リネージュW」の基本をわかりやすくガイド内で教えます。

ガイドを公開次第、リネージュWの公式お知らせまたはXアカウントから告知しますのでお待ちください。

≪リブート ワールド「スケルトン」の詳細はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/board/cm_story/view?articleId=6728b614038bd7797cf28bb9

≪「TJ’s EARLYBIRD COUPON」の詳細はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/board/cm_story/view?articleId=6728b7407f296c6f44835f2e

■「『リネージュW』3周年記念ベテラン&ビギナーWミッションキャンペーン」開催!

【開催期間】

2024年11月13日(水) ~ 2024年12月10日(火)23時59分まで (予定)

【概要】

「リネージュW」の3周年を記念して、3周年を記念して、ベテラン&ビギナーの2種のミッションキャンペーンを開催します。

毎週、リネージュW日本公式Xにて発表されるベテランミッション(既存プレイヤー向け)とビギナーミッション(新規/復帰ユーザー向け)を達成し、指定のハッシュタグと合わせてXで投稿された方の中から、毎週それぞれ抽選で3名様に1,500円分、さらに4週分全てのミッションを達成した方から抽選で3名様に5,000円分のギフトコードをプレゼントします。

【賞品】

各ミッション達成者に抽選で「AppleまたはGoogle Playギフトコード」をプレゼント。

・ベテランミッション達成者の中から抽選で12名様(3名/週)に1,500円分

・ビギナーミッション達成者の中から抽選で12名様(3名/週)に1,500円分

・全てのベテランミッション達成者の中から抽選で3名様に5,000円分

・全てのビギナーミッション達成者の中から抽選で3名様に5,000円分

ミッションなどの詳しい詳細は、公式サイトの「『リネージュW』3周年記念ベテラン&ビギナーWミッションキャンペーン」のお知らせをご覧ください。

≪「『リネージュW』3周年記念ベテラン&ビギナーWミッションキャンペーン」の詳細はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/board/notice/view?articleId=67341630038bd7797cf28dd9

【ゲーム概要】

「リネージュW」はPCオンラインゲーム『リネージュ』の正統性を継承しつつ、「ワールドワイド」というコンセプトに基づきグローバル展開を前提として戦略的に開発された、最新タイトル。

フル3Dグラフィックとクォータービューを採用し、「グローバル ワンビルド」でのサービスを展開するほか、言語が異なるプレイヤー同士のスムーズなコミュニケーションのため、リアルタイム「AI(人工知能)翻訳」機能を実装。

iOS/Androidを始め、NCSOFT独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」を介したPCで「リネージュW」の世界を体験できます。

世界と戦い、世界と共に生き残れ!

『リネージュW』は、App Store / Google Play のほか、PC(NCSOFT独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」)にて、ゲームのダウンロードが可能です。

≪App Store≫

https://apps.apple.com/jp/app/id1444980563

≪Google Play≫

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncsoft.lineagew

≪PURPLE≫

https://ncpurple.com

【タイトル情報】

タイトル名:リネージュW(Lineage W)

ジャンル:MMORPG

価格:ダウンロード無料(一部アイテム課金有)

対応プラットフォーム:iOS/Android/Windows

開発/運営:NCSOFT

リリース日:2021年11月4日(木)

公式サイト:https://lineagew.plaync.com/

日本公式X(旧Twitter):https://x.com/LineageW_JP

公式Discord:http://discord.gg/auUfUjBDAd

グローバルYouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCQcL_ooESP8rvQa8ogtKkvQ

コピーライト:(C) NCSOFT Corporation. Certain rights granted to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2024年11月13日(水)現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。