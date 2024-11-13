¥Ï¥¤¥¢ー¥ë¡¢ÆóÅáÎ®Ä´Íý¤Ç¡Ö¤«¤ó¤¿¤ó¡õ¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ò³ð¤¨¤ë26L¥ªー¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¡ÖMilaly¡×¤ò11·î20Æü¤è¤êÈ¯Çä
¡¡¥Ï¥¤¥¢ー¥ë ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥»ー¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÎ ¶À¹ñ¡Ë¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤Ë´ò¤·¤¤»þÃ»Ä´Íýµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Î¥¤¥º¥ì¥¹¤ÊÂ¤·Á¤Ç¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤â¤¹¤Ã¤¤êÃÖ¤±¤ë26L¥ªー¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¡ÖMilaly¡×¡ÊJM-WFVH26A¡Ë¤ò2024Ç¯11·î20Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¡¢GMS¡¢WEBÄÌÈÎ¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
26L¥ªー¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¡ÖMilaly¡× JM-WFVH26A¡ÊK/¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
¢£´ë²è¡¦È¯Çä¤ÎÇØ·Ê
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥ªー¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¤ÏÂ¿µ¡Ç½¤ÇÍ¥½¨¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æñ¤·¤¤µ¡Ç½¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆü¾ïÅª¤Ë¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿µ¡Ç½¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÆü¾ïÅª¤Ë»È¤¦ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢²òÅà¤¬ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ç°ìÉô²ÃÇ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¥æー¥¶ーÍÍ¤«¤éÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙÈ¯Çä¤¹¤ë26L¥ªー¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¡ÖMilaly¡×¡ÊJM-WFVH26A¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢¡ÖÆü¾ï¤â¥Ï¥ì¤ÎÆü¤â¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ò²á¤´¤¹³§ÍÍ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥ªー¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£Ã±µ¡Ç½¥ì¥ó¥¸¤«¤é¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤ä¥ªー¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¤Î¿·µ¬¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤ÎÊý¡¹¡¢¤ª»ÒÍÍ¤¬ÆÈ¤êÎ©¤Á¤µ¤ì¤¿Åù¤ÎÍýÍ³¤«¤éÂçÍÆÎÌ¥¿¥¤¥×¤Î¥ªー¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¤Ç¤ÏÂç¤¤¹¤®¤ë¤È¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¡¹¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥é¥¤¥Õ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÌµÂÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¤ò¶ËÎÏ¤½¤®Íî¤È¤·¡¢µæ¶Ë¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥Î¥¤¥º¥ì¥¹¤Ê¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ëUI¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤â»÷¹ç¤¦°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¢£¡É¥ì¥ó¥¸¤È¥°¥ê¥ë¡É¡¢¡É¥ì¥ó¥¸¤È¥ªー¥Ö¥ó¡É¤È¡¢²ÃÇ®¹©Äø¤ò¼«Æ°¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÆóÅáÎ®Ä´Íý¤Ç¤«¤ó¤¿¤ó¡¦¤ª¤¤¤·¤¤¡¦»þÃ»
¡¡26L¥ªー¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¡ÖMilaly¡×¡ÊJM-WFVH26A¡Ë¤Ï¡¢¡É¥ì¥ó¥¸¤È¥°¥ê¥ë¡É¡¢¡É¥ì¥ó¥¸¤È¥ªー¥Ö¥ó¡É¤È¤¤¤Ã¤¿²ÃÇ®µ¡Ç½¤ò¼«Æ°¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡ÖÆóÅáÎ®Ä´Íý¡×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£¥ì¥ó¥¸¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥»¥é¥ß¥Ã¥¯À½¤Î³Ñ»®¤òÉÕÂ°¤·¡¢Ä´Íý¹©Äø¤´¤È¤Î¤ª»®¤Î¥»¥Ã¥È¤·Ä¾¤·¤ä¡¢¼êÆ°¤Ç»þ´Ö¤òÂ¬¤ë¼ê´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢ºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¥ªー¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÍÈ¤²ÊªºÆ²ÃÇ®¡×¥á¥Ë¥åー¤Ç¤Ï¥ì¥ó¥¸¤È¥°¥ê¥ë¤ò¼«Æ°ÀÚ¤êÂØ¤¨¤·¡¢°á¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯¡¦Ãæ¤Ï¤¢¤Ä¤¢¤Ä¤ÎÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³Ñ»®¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¾Æ¤ÌÖ¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢³Ñ»®¼°¥¹¥Áー¥à¤ÇÆù¤Þ¤ó¤ò¤Õ¤Ã¤¯¤é»Å¾å¤²¤¿¤ê¡¢¤ªÆù¤Î»é¤òÍî¤È¤·¤Æ¥Ø¥ë¥·ー¤ËÄ´Íý¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ªー¥È¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢Â¿ºÌ¤Ê32¼ï¢¨1¤òÅëºÜ¡£´ÊÃ±Áàºî¤Ç¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤ä¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡¤Ê¤É¤ÎËÜ³ÊÎÁÍý¤ò»þÃ»¤ÇÄ´Íý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤É¤ó¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤â¥¹¥Ã¥¥ê¼ý¤Þ¤ë¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ëUI¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Î³°´Ñ¤Ï¡¢±úÆÌ¤ò¶ËÎÏÍÞ¤¨¤¿¥ß¥éーÄ´¤Î¥Î¥¤¥º¥ì¥¹¤ÊÂ¤·Á¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÊÉºÝ¥®¥ê¥®¥ê¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÊÉºÝ¥Õ¥£¥Ã¥ÈÀß·×¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¼«ºß¤ÊÀßÃÖÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ÈÍÑ»þ¤Î¤ß¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬ÅÀÅô¤·¤ÆÊ¸»ú¤¬Éâ¤¾å¤¬¤ëÁàºî¥Ñ¥Í¥ë¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ëUI¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»þÃ»²òÅà¤òÅëºÜ¡£ÎäÅà¤·¤¿¿©ºà¤Î¤¦¤Þ¤ß¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤
¡¡¸ËÆâ¤ËÅëºÜ¤·¤¿ÀÖ³°Àþ¥»¥ó¥µー¤¬¿©ÉÊ¤ÎÉ½ÌÌ²¹ÅÙ¤ò·×Â¬¡£¿©ÉÊ¤Î²¹ÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÐÎÏ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¡¢¤¦¤Þ¤ß¤¬Æ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡ÖºÇÂçÉ¹·ë¾½²¹ÅÙ¡×¤ò½¾Íè¤è¤êÃ»¤¤»þ´Ö¤ÇÄÌ²á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎäÅà¤·¤¿¿©ºà¤Î¤¦¤Þ¤ß¤òÆ¨¤µ¤º¡¢»þÃ»¤Ç²òÅà¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖMilaly Cooking AI¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢À½ÉÊ¤Î»È¤¤Êý¤ä¥ì¥·¥Ô¤Ê¤É¤ò¤´Äó°Æ
¡¡¡ÖMilaly¡×¡ÊJM-WFVH26A¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¯¥Ã¥¥ó¥°AI¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤òÀìÍÑWEB¥µ¥¤¥È¾å¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤ÆÅ¸³«¡£µ¡Ç½¤äÆÃÄ¹¡¢¥ì¥·¥Ô¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤òAI¤¬³Ø½¬¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Öº£Æü¤Î¸¥Î©¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡Ö¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¤É¤¦»È¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÇº¤ß¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥È·Á¼°¤Ç¼ê·Ú¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ ¥ì¥·¥Ô¤Ø¤Î¤ªÇº¤ß¤ò¸º¤é¤·¡¢¥ªー¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¤Î»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
26L¥ªー¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¡ÖMilaly¡×¡ÊJM-WFVH26A¡Ë¤Î³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¡¼ç¤ÊÆÃÄ¹
£±.¡É¥ì¥ó¥¸¤È¥°¥ê¥ë¡É¡¢¡É¥ì¥ó¥¸¤È¥ªー¥Ö¥ó¡É¤Ç¡¢²ÃÇ®¹©Äø¤ò¼«Æ°ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¹¤ë¡ÖÆóÅáÎ®Ä´Íý¡×
£².¾Æ¤ÌÖ¤È³Ñ»®¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡Ö³Ñ»®¼°¥¹¥Áー¥à¡×
£³.ÎäÅà¿©ºà¤Î¤¦¤Þ¤ß¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡Ö»þÃ»²òÅà¡×
£´.500W¡¢600W¤Î¤¢¤¿¤¿¤á³«»Ï¸å¡¢1000W½ÐÎÏ¤Ç¤¢¤¿¤¿¤á»þ´Ö¤òºÆ·×»»¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö»þÃ»²¹¤á¡×
£µ.»ÈÍÑ»þ¤À¤±ÅÀÅô¤·¡¢Ä¾´¶Åª¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡Ö±Õ¾½É½¼¨¥À¥¤¥ä¥ë¡×
£¶.´ÊÃ±Áàºî¤Ç¼ê·Ú¤ËÄ´Íý²ÄÇ½¤Ê32¼ïÎà¢¨1¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¡Ö¥ªー¥È¥á¥Ë¥åー¡×
£·.ÇØÌÌ¡¢º¸±¦Â¦ÌÌ¤òÊÉºÝ¥®¥ê¥®¥ê¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¡ÖÊÉºÝ¥Õ¥£¥Ã¥ÈÀß·×¡×
£¸.¸ËÆâ¤Î½¤¤¤Ä¤¤òËÉ¤°¡ÖËÉ½¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡×
£¹.¤ª¼êÆþ¤ì¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥ÈÅ·°æ¡×
£±£°.AI¤¬ºÇÅ¬¤Ê¥ì¥·¥Ô¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡ÖMilaly Cooking AI¡×
Áàºî¥Ñ¥Í¥ë¥¤¥áー¥¸
¢¡»ÅÍÍ
¢¨1 ¥ªー¥È¥á¥Ë¥åー32¼ïÎà¤Î¤¦¤Á1¼ïÎà¤Ï¸ËÆâ¤ò¤ª¼êÆþ¤ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£
¢¨2 ¥ªー¥×¥ó²Á³Ê¤Î¾¦ÉÊ¤Ï´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤òÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨3 Áí¸ËÆâÍÆÎÌ¤È¤ÏJIS¤ÎÈ½Äê´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»»½Ð¤µ¤ì¤¿ÍÆÎÌ¤Ç¤¹¡£
¢¨4 220～250¡î¤Î±¿Å¾»þ´Ö¤Ï5Ê¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¼«Æ°Åª¤Ë210¡î¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨5 Ç¯´Ö¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Ï¾Ê¥¨¥ÍË¡¡¦ÆÃÄêµ¡´ï¡ÖÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡×¿·Â¬ÄêË¡¤Ë¤è¤ëÃÍ¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨6 ¡Ê°ì¼Ò¡ËÆüËÜÅÅµ¤¹©¶È³¦¼«¼çµ¬À©¤Ë¤è¤ë¡¢ÂÔµ¡»þ¾ÃÈñÅÅÎÏÂ¬Äê¡Ö0.0W¡×¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¶èÊ¬Ì¾¤Ï¾Ê¥¨¥ÍË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢µ¡Ç½¡¢²ÃÇ®Êý¼°¡¢¤ª¤è¤Ó¸ËÆâÍÆÀÑ¤Î°ã¤¤¤ÇÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÀ½ÉÊ¤Î³°´Ñ¤ª¤è¤Ó»ÅÍÍ¤Ï¡¢²þÎÉ¤Î¤¿¤áÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏÆüËÜ¹ñÆâÍÑ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñ³°¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ï¥¤¥¢ー¥ë ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥»ー¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¥Ï¥¤¥¢ー¥ë ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥»ー¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¢ー¥ë¥°¥ëー¥×(ËÜ¼Ò¡§Ãæ¹ñ»³Åì¾ÊÀÄÅç»Ô)¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë Haier¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ½ÉÊ¤ÎÈÎÇä²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢2002 Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¸½ºß¤Ï AQUA¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ½ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥¯¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¡¢À¤³¦¸þ¤±À½ÉÊ¤Î´ë²è³«È¯¤ò¹Ô¤¦¥Ï¥¤¥¢ー¥ë¥¢¥¸¥¢ R&D ³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥¢ー¥ë¥°¥ëー¥×ÆüËÜÃÏ°è(HP¡§https://haier.co.jp/)¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëHaier¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¤¯¤é¤·¤ò¡£¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë·Ç¤²¡¢À¤³¦¤«¤éÆüËÜ¤Ø¡¢ÆüËÜÃæ¤Î¿Í¡¹¤Ë¡É¶Ã¤¤ÈÈ¯¸«¡É¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë 0120-865-812
¡Ê·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¦PHS¤«¤é¤Ï ¥Ê¥Ó¥À¥¤¥ä¥ë 0570-020-812¡ÊÍÎÁ¡Ë¡Ë[¼õÉÕ»þ´Ö9:00-18:30 Ç¯ÃæÌµµÙ]