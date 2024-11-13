½Ð¼Ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»Å»ö¤¬¿Ê¤á¤Å¤é¤¤¡£¸¶°ø¤Ï¡Ö½Ð¼Ò¤Ê¤Î¤Ë¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¾õÂÖ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÈÈ½ÌÀ
oVice³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¥¸¥ç¥ó¡¦¥»ー¥Ò¥ç¥ó¡Ë ¤Ï¡¢´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Ë¶Ð¤á¤ëITÆ³Æþ´ØÏ¢ÉôÌç¤Î214Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ïー¥¯/Æ¯¤Êý DX¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç¼êIT´ë¶È¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Î½¾¶È°÷¤Ë¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡Ö½µ5Æü½Ð¼Ò¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹²óµ¢¤ÎÆ°¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢9³ä°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤¬½Ð¼Ò¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬Ìó4³ä¤ÈºÇÂ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥ª¥Õ¥£¥¹½Ð¼Ò¤¬¼çÎ®¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢Ìó90¡ó¤Î¿Í¤¬Ê£¿ô¤ÎµòÅÀ¤ä¥Õ¥í¥¢¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð¼ÒÃæ¤Ç¤â¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤Î»þ¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÃç´Ö¤ÎÍÍ»Ò¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Áê¼ê¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤Ë¤¯¤¤¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é :
https://go.ovice.com/download-whitepaper-surveyrelease-7
¢¡Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº³µÍ×¡§´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ïー¥¯/Æ¯¤Êý DX ¼ÂÂÖÄ´ºº
Ä´ººÊýË¡¡§SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹+IT¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯8·î29Æü～Æ±Ç¯9·î30Æü
Í¸ú²óÅú¡§´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Ë¶Ð¤á¤ëITÆ³Æþ´ØÏ¢ÉôÌç(·Ð±ÄÌò°÷/·Ð±Ä´ë²è/¾ð¥·¥¹/¸¦µæ³«È¯)¤Î¼Ò°÷214Ì¾
¢¨¹½À®Èæ¤Ï¾®¿ôÅÀ°Ê²¼Âè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤·¤Æ¤âÉ¬¤º¤·¤â100¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¡Ö9³ä°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤¬½Ð¼Ò¡×¤¬Ìó4³ä¤Ç¡¢¤Û¤«¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë
¡¡¡ÖQ.¤¢¤Ê¤¿¤Î¶ÐÌ³Àè¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¡¢½¾¶È°÷¤Î½Ð¼Ò/Èó½Ð¼Ò¤Î³ä¹ç¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡×¡Ên=214¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö9³ä°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤¬½Ð¼Ò¡×¤¬37.38%¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÁªÂò»è¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Ìó90%¤Î¿Í¤¬¡¢µòÅÀ¤ä¥Õ¥í¥¢¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¶ÐÌ³
¡¡¡ÖQ.¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤Î¡ÊÊªÍýÅª¤Ê¡ËµòÅÀ¿ô¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Õ¥í¥¢¿ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼ÂÂÖ¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¡Ên=214¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖµòÅÀ¿ô¡Ê»ÙÅ¹¿ô¡Ë¤È¥Õ¥í¥¢¿ô¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ100°Ê¾å¡×¤¬21.03%¤ÈºÇÂ¿¤Ç¡¢Ìó90¡ó¤Î¿Í¤¬½Ð¼Ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÊ£¿ôµòÅÀ¤Î´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Æ¯¤¯¤¦¤¨¤Ç¤ÎÇº¤ß¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Î¾õ¶·¡Ê¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¡Ë¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤¬ºÇÂ¿
¡¡¡ÖQ.»Å»öÁê¼ê¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤¤¤Ê¤¤»þ¤Î»Å»ö¤Î¤·¤Å¤é¤µ¤Î¸¶°ø¤Ï²¿¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¼ÂÂÖ¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¡×¡Ên=214¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÁê¼ê¤Î¾õ¶·¡Ê¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¡Ë¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤¬ºÇÂ¿¤Î²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Ð¼Ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢µòÅÀ¤ä¥Õ¥í¥¢¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾åµ¤Î·ë²Ì¤Ë²Ã¤¨¡¢½Ð¼Ò¤È¥ê¥âー¥È¶ÐÌ³¤Î¤É¤Á¤é¤¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¡¢º£¸å¤ÎÍýÁÛÅª¤ÊÆ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é :
https://go.ovice.com/download-whitepaper-surveyrelease-7
¢¡ovice¤È¤Ï¡©¥¢¥Ð¥¿ー¤ò»È¤¤¸òÎ®¤¹¤ë2¼¡¸µ¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹
ovice¤Ï¡¢Ãç´Ö¤Î¡Öº£¡×¤Î¾õ¶·¤¬¤ï¤«¤ê»Å»ö¤Î¥¹¥Ôー¥É¤¬¾å¤¬¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤¹¡£ovice¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¿¦¾ì¤ÎÃç´Ö¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Öº£¡×¤Î¾õ¶·¤¬²òÁüÅÙ¹â¤¯²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥àー¥º¤ÊÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2020Ç¯8·î¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°Ê¹ß¡¢Éý¹¤¤¶È¼ï¡¢¶È³¦¤Î´ë¶È¤Ç¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¬¹¤¬¤ê¡¢2023Ç¯4·îËö»þÅÀ¤ÇÌó4,000¼Ò¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
¡Öº£¡×¤Î¾õ¶·¤¬¤ï¤«¤ê»Å»ö¤Î¥¹¥Ôー¥É¤¬¾å¤¬¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡Öovice(¥ª¥ô¥£¥¹)¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£oVice¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¡¦³¤³°¡Ê´Ú¹ñ¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Åù¡Ë¤Ëµï½»¤¹¤ëÌó100Ì¾¤Î¼Ò°÷¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ðËÜÅª¤ËÁ´°÷¤¬¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È¡Ê¥ª¥Õ¥£¥¹½Ð¼Ò¤Î¤Ê¤¤´°Á´¤Ê¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¡Ë¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯2·î¡¢À½ÉÊµ¡Ç½¤Î²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¸³¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢È¾Ç¯´Ö¸ÂÄê¤Î¥ê¥¢¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÖoviceÅìµþÈ¾Ç¯»ÙÅ¹¡×¤ò³«Àß¡£Åìµþ¶á¹Ù¤Ëµï½»¤¹¤ë¼Ò°÷¤¬ÄÌ¶Ð¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¼Ò¡¡Ì¾¡¡¡§oVice³ô¼°²ñ¼Ò
- ½êºßÃÏ¡¡¡§ÀÐÀî¸©¼·Èø»ÔËÜÉÜÃæÄ®¥¨113 B
- ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦¥»ー¥Ò¥ç¥ó
- Àß¡¡Î©¡¡¡§2020Ç¯2·î
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»È¤¨¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡¡¡§https://ovice.biz/4esgLwX
- ÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡§https://ovice.biz/3Cj9mCL
¢¡ËÜ·ï¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
oVice³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó
media@ovice.co