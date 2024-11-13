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- Databricks(https://www.servicenow.com/jp/company/media/press-room/databricks-collaboration.html)¤ª¤è¤ÓSnowflake(https://www.servicenow.com/jp/company/media/press-room/snowflake-collaboration.html)¤È¤Î¥¼¥í¥³¥Ôー¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤¬¡¢¥Çー¥¿¼çÆ³¤ÎÆ¶»¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¸ÜµÒ¤ò¥µ¥Ýー¥È
¢¨ Gartner, Predicts 2024: Composable Modularity Shapes the New Digital Foundation(https://www.gartner.com/en/documents/5083331), 2024Ç¯1·î8Æü
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