¥·¥Õ¥È¥»¥Ö¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤¬³«È¯Ãæ¤Î¡¡¡Ö´ë¶ÈÇ¯¶âµëÉÕ¼êÂ³¤¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¥Þ¥¤¥Úー¥¸¡Ê²¾¾Î¡Ë¡Ë¡×¡¡³ÎÄêµëÉÕ´ë¶ÈÇ¯¶â¤Î¼õÂ÷µ¡´Ø4¼Ò¤Î¶¦Æ±ÍøÍÑ¸¡Æ¤Ãå¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Õ¥È¥»¥Ö¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ °æËÜ ·û»Ë¡¢ËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢°Ê²¼¡¢¥·¥Õ¥È¥»¥Ö¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤È¡¢¤ß¤º¤Û¿®Â÷¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºûÅÄ¡¡¸°ì¡Ë¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç»³¡¡°ìÌé¡Ë¡¢»°É©UFJ¿®Â÷¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¹Åç¡¡¸·¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´ä±Ê¡¡¾Ê°ì¡Ë4¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢4¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥·¥Õ¥È¥»¥Ö¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤¬³«È¯Ãæ¤Î¡Ö´ë¶ÈÇ¯¶âµëÉÕ¼êÂ³¤¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¥Þ¥¤¥Úー¥¸¡Ê²¾¾Î¡Ë¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡¢´ë¶ÈÇ¯¶â¥Þ¥¤¥Úー¥¸¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢4¼Ò¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±ÍøÍÑ¤Î¸¡Æ¤¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÎÄêµëÉÕ´ë¶ÈÇ¯¶â¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¼êÂ³¤¤ª¤è¤Ó¾ðÊó¼èÆÀ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¸úÎ¨²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯¶âÅù¤Î¼õµë¸¢¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È´ð¶âÍÍ¡¦»ö¶È¼çÍÍ¤ÎÎ¾¼Ô´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë½ñÌÌ¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤ò°ìÉôÅÅ»Ò²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ë¶ÈÇ¯¶â¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤ÎÆÃÄ¹¡Û
´ë¶ÈÇ¯¶â¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤Ï¡¢ËÜ¿ÍÇ§¾Ú¤ä¾ðÊó¼èÆÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Ë¤è¤ë´ðËÜ 4 ¾ðÊó¡Ê»áÌ¾¡¢½»½ê¡¢ÀÊÌ¡¢À¸Ç¯·îÆü¡Ë¤Î¼èÆÀ¡¦¸øÅª¸Ä¿ÍÇ§¾Ú¥µー¥Ó¥¹¡¦¼«⼰¾ðÊó¼èÆÀµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¯¶âÅù¤Î¼õµë¸¢¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤È¡¢´ð¶âÍÍ¡¦»ö¶È¼çÍÍ¤Î·ø³Î¤Ê¾ðÊó¼èÆÀ¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥Õ¥È¥»¥Ö¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤òÍøÍÑ¤·¤¿¸øÅªÇ§¾Ú¥µー¥Ó¥¹¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¼çÌ³Âç¿ÃÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çe-TaxÏ¢·È¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢Á´¹ñ1,339¤Î¼«¼£ÂÎ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇdo¡×¡Ê¢¨2024Ç¯10·î¸½ºß¡Ë¡¢´óÉí¼Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë¤ª¤±¤ëÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¼«¼£ÂÎ¥Þ¥¤¥Úー¥¸¡×¤ÎÄó¶¡¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¹ÔÀ¯¤ª¤è¤ÓÀ¸³è¼Ô¤ÎDX¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥¥å¥¢¤Ê´Ä¶¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ê¤¬¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¤Î¿¼¤¤Ê¬ÀÏ¡¦²òÌÀ¤òµ¯ÅÀ¤ËBPO¤â¼Â¹Ô¤¹¤ëSaaS´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ·ï¤Ï¶âÍ»¶È¤Ë¤ª¤±¤ëDX¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤¦¤È¶¦¤ËÌ±´Ö´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¸øÅªÇ§¾Ú¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ³ÈÂç¤Ë¤â»ñ¤¹¤ë¶¦Æ±ÍøÍÑ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÇ¯¶â¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤Îµ¡Ç½ÁÛÄê
¸½ºß¸¡Æ¤Ãæ¤Î¼çÍ×µ¡Ç½¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ê£±¡Ë Âà¿¦»þ¤Î»Ùµë¼êÂ³¤°ÆÆâ¡¦µëÉÕ¿½ÀÁ
¡¡¡¡£±. »Ùµë¼êÂ³»ñÎÁ¤Î°ÆÆâ¡Ê´ð¶âÍÍ¡¦»ö¶È¼çÍÍ¢Í¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¡Ë
¡¡¡¡£². µëÉÕ¿½ÀÁ¤Î¼êÂ³¤¡Ê¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¢Í´ð¶âÍÍ¡¦»ö¶È¼çÍÍ¡Ë
¡Ê£²¡Ë ¸Ä¿ÍÂ°À¾ðÊóÊÑ¹¹¤Î¼êÂ³¤
¡¡¡¡£±. ¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Î´ðËÜ 4 ¾ðÊóÊÑ¹¹¤Ë¤«¤«¤ëÄÌÃÎ¡Ê´ð¶âÍÍ¡¦»ö¶È¼çÍÍ¡Ë
¡¡¡¡£². ¸Ä¿ÍÂ°À¾ðÊóÊÑ¹¹¤Î¼êÂ³¤¡Ê¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¢Í´ð¶âÍÍ¡¦»ö¶È¼çÍÍ¡Ë
¡Ê£³¡Ë Ç¯¶â¼õµë¼Ô¤Î¸½¶·³ÎÇ§
¡¡¡¡£±. ¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Î¼º¸ú¾ðÊó¤Ë¤è¤ëÀ¸Â¸³ÎÇ§¡Ê´ð¶âÍÍ¡¦»ö¶È¼çÍÍ¡Ë
¡Ú¶¦Æ±ÍøÍÑ¤Î³«»Ï¤Ë»ê¤ëÇØ·Ê¡Û
¤³¤ì¤Þ¤Ç´ë¶ÈÇ¯¶â¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë´ð¶âÍÍ¡¦»ö¶È¼çÍÍ¤È4¼Ò´Ö¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÉôÅÅ»Ò²½¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ë¡ÎáÅù¤Ë¤è¤ëÀ©Ìó¤ä»öÌ³´·¹ÔÅù¤ÇµëÉÕ¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯¶âÅù¤Î¼õµë¸¢¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¡¢´ð¶âÍÍ¡¦»ö¶È¼çÍÍ¤Î´Ö¤Î¼êÂ³¤¤Ï½ñÌÌ¤Ë¤è¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎµëÉÕ¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿4¼Ò¤ÎÃÎ¸«¤È¡¢¥·¥Õ¥È¥»¥Ö¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤¬³«È¯Ãæ¤ÎÇ¯¶â¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤Îµ¡Ç½¡¢¸øÅªÇ§¾Ú¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¤·Ø¤òÙøÙÂ¤µ¤»´ë¶ÈÇ¯¶âµëÉÕ¼êÂ³¤¤ÎDX¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢¥·¥Õ¥È¥»¥Ö¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤È4¼Ò¤Ï¡¢´ë¶ÈÇ¯¶â¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤Î¶¦Æ±ÍøÍÑ¤Î¸¡Æ¤¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Úº£¸å¤ÎÍ½Äê¡Û
¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï£´¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍøÍÑ³«»Ï¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤ÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÍøÍÑ³«»Ï»þ´ü¤ä¼ÂÁõµ¡Ç½¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢´ë¶ÈÇ¯¶âµëÉÕ¼êÂ³¤¤ÎDX¤ò¼Â¸½¤·¡¢¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¢´ð¶âÍÍ¡¦»ö¶È¼çÍÍÁÐÊý¤Ø¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤Ù¤¯¶ñÂÎÅª¤ÊÍøÍÑ³«»Ï»þ´ü¤ä¼ÂÁõµ¡Ç½¤Ê¤É¤¬³ÎÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Õ¥È¥»¥Ö¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
TEL:092-406-6747 E-mail:pms@shift7.jp