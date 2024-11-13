¡ÚÊ¶Áè²¼¤Î¿´¤Î¥±¥¢¡ÛÆüËÜÈ¯¤Î¹ñºÝNGO¡¢¥·¥ê¥¢¤ÎÊ¶Áè¤Ë¤è¤êÈòÆñÀ¸³è¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á4,000¿Í¤Ë¿·¤¿¤Ë»Ù±ç¤òÆÏ¤±¤ë¡£¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¤Î¤¿¤á¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â³«»Ï
REALs¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÈòÆñÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¿Í¤òË¬Ìä¤·¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥ïー¥«ー¡Ê±ü¡Ë¡£¼«¿ÈÈòÆñÌ±¤È¤·¤ÆÊë¤é¤¹¡£
¡¡2024Ç¯10·î30Æü¡¢ÅìµþÈ¯ ― Ç§ÄêNPOË¡¿ÍREALs¡Ê¥ê¥¢¥ë¥º¡¦Reach Alternatives¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§À¥Ã«¥ë¥ß»Ò¡¢°Ê²¼REALs¡Ë¤Ï¡¢¥·¥ê¥¢ËÌÀ¾Éô¤Ë¤Æ¡¢2024Ç¯11·î¤«¤é»ö¶ÈÂÐ¾ÝÃÏ¤ò³ÈÂç¤·¡¢Æ±ÃÏ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë»Ù±çÃÄÂÎ¤äÈòÆñÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¿Í¡¹¤È¤È¤â¤Ë¿´¤Î¥±¥¢¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤é¤¿¤Ë¤Î¤Ù4,000¿Í¶á¤¯¤Ë»Ù±ç¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê¶Áè¤Ë¤è¤ëÈòÆñÀ¸³è¤Ë²Ã¤¨¤Æ½Å¤¤Àº¿ÀÅªÉéÃ´¤È¤Ê¤ëº¤µç¤ä¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤ë¤è¤¦¡¢Ë¥À½¤ä¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¤Î½¤Íý¤Ê¤É¸½ÃÏ¤Ç¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¤ò·ó¤Í¤¿¿´Íý¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¿¤Ë»ö¶È¤ò¹Ô¤¦ÈòÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤Î¸õÊäÃÏ¤Ë¡¢¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤áË¬Ìä¡Ê2024Ç¯10·î¡Ë
³èÆ°¤ÎÇØ·Ê¡§Ê¶Áè¤äÈòÆñÀ¸³è¤Ë¤è¤ë¿´¤Î½ý¤È¡¢¥±¥¢¤Î°µÅÝÅª¤ÊÉÔÂ
¡¡¥·¥ê¥¢¤Ç¤Ï2011Ç¯¤«¤éÊ¶Áè¤¬Â³¤¡¢ËÌÀ¾Éô¤Ç¤Ï¿Í¸ý¤Î7³ä¶á¤¯¡ö¤¬ÈòÆñÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çú·â¤Î¶²ÉÝ¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤ÎÊÌ¤ì¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¾ì½ê¤òÇË²õ¤µ¤ì¤ë¾×·â¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ÈòÆñÀè¡£¤½¤³¤Ç¤â¤Þ¤¿Çú·â¤ËÁø¤¤¡¢ºÆÅÙÈòÆñ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Æü¾ïÅª¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥·¥ê¥¢¤ËÊë¤é¤¹10¿Í¤Ë1¿Í¤¬·ÚÅÙ～ÃæÅùÅÙ¤ÎÀº¿ÀÅª¤ÊÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡ö¡¢»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¤Î¿ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¿´¤Î¥±¥¢¤ÎÄó¶¡¤Ï°µÅÝÅª¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£REALs¤¬»ö¶ÈÂÐ¾ÝÃÏ¤Ç1,174¿Í¤ÎÈòÆñÌ±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ê¹¤¼è¤êÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ìó75%¤¬ÈòÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¿´ÍýÅª¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ä¶ÛÄ¥¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó48%¤¬¿´ÍýÅª¤Ê¥±¥¢¤¬É¬Í×¤À¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢REALs¤Î»ö¶ÈÂÐ¾ÝÃÏ¤Ë¤¢¤ë1,000¤òÄ¶¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥×¤Î¤¦¤Á¡¢²¿¤é¤«¤Î¿´¤Î¥±¥¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÈòÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤ÏÁ´ÂÎ¤Î2³ä¼å¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤¬¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¶ìÄË¤òÃ¯¤«¤ËÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¤¿¤á¤é¤¤¤ä¡¢°Â¿´¤·¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁë¸ý¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ìÄË¤òÊú¤¨¤¿¿Í¤¬Ã¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤º¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»å¸ý¤â¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬º£¤Î¥·¥ê¥¢ËÌÀ¾Éô¤Î¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¡ö2024Ç¯3·î¡¢OCHA¡Ê¹ñÏ¢¿ÍÆ»ÌäÂêÄ´À°»öÌ³½ê¡Ë
REALs¤¬¥·¥ê¥¢ËÌÀ¾Éô¤ÎÈòÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£³¨¤ä¼Ì¿¿¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Ê¶Áè²¼¤Ç¤Î·Ð¸³¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿´¤Î½ý¤òÏÂ¤é¤²¤ëÌÜÅª¡£
REALs¤Î³èÆ°
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢REALs¤ÏÈòÆñÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¿´¤Î¥±¥¢¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤·¤¯¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¡¢2021Ç¯¤«¤é¥·¥ê¥¢ËÌÀ¾Éô¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤È¤È¤â¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢REALs¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¿Íºà°éÀ®¤ÎÊýË¡¤ò¥·¥ê¥¢ËÌÀ¾Éô¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Ë¸¦½¤¤·¡¢¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤¿¸½ÃÏ¤ÎÃÄÂÎ¤¬ÈòÆñÌ±¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥ïー¥«ー¤È¤·¤Æ°éÀ®¤Ç¤¤ë¤·¤¯¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°éÀ®¤µ¤ì¤¿¹ñÆâÈòÆñÌ±¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÈòÆñÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¿Í¤¿¤Á¤òÄ¾ÀÜË¬Ìä¤·¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¿´¤Î¥±¥¢¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢REALs¤Î°éÀ®¤ò¼õ¤±¤¿¸½ÃÏÃÄÂÎ¤¬Â¾¤Î»Ù±çÃÄÂÎ¤äÉÂ±¡¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÃÛ¤¡¢°åÎÅ¤¬¤Ò¤ÃÇ÷¤¹¤ë¥·¥ê¥¢ËÌÀ¾Éô¤Ç»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¤òÅ¬ÀÚ¤Ê¥±¥¢¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤È¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢²áµî3Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤Ç1Ëü¿Í°Ê¾å¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢2,000¿Í¶á¤¯¤ò¿´¤Î¥±¥¢¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î³èÆ°¤Ç¤Ï»ö¶ÈÂÐ¾ÝÃÏ¤ò³ÈÂç¤·¡¢¤¢¤é¤¿¤Ë¤Î¤Ù4,000¿Í¶á¤¯¤Ë»Ù±ç¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ê¶Áè¤ò·Ð¸³¤·ÈòÆñÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î²óÉü¤Ë¤Ï¡¢¿´¤Î¥±¥¢¤Ë²Ã¤¨¤Æ¼ýÆþ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤é¤ì¤ë»Å»ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î³èÆ°¤«¤é¤Ï¡¢Ë¥À½¤ä¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¤Î½¤Íý¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥Ëー¥º¤¬¹â¤¯¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¹¥¥ë¸þ¾å¤ò·ó¤Í¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¼Â»Ü¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
REALs¤Î¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤ë¥·¥ê¥¢¸½ÃÏ¤ÎÃÄÂÎ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á
³èÆ°¤ÎÀè¤ËÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¡§Ã¯¤â¤¬Ê¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ
¡¡Ê¿ÏÂ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÀ¯ÉÜ¤ä³°¸ò¥ëー¥È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ÔÌ±¤äÌ±´ÖÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤âÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í¤ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃÄÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÏÌ¿¤¬¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¹ÔÆ°¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¤Æñ¤¬È¼¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£REALs¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¢¤ëÈòÆñÌ±¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö¸Î¶¿¤ËÌá¤ë¤³¤È¤â¡¢°ÂÁ´¤Ê¹ñ¤ËÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢¥·¥ê¥¢ËÌÀ¾Éô¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ÏÈ¢¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ê¶Áè¤Ë¤è¤êÌ¿¤äÀ¸³è¤ò¶¼¤«¤µ¤ì¤¿¿Í¤äÁÈ¿¥¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¢¤¦ÎÏ¤ò¤Ä¤±¡¢Ì±´Ö¤Ë¤è¤ëÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¼«¿È¡¢¤Þ¤¿¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ê¿ÏÂ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯Âç¤¤Ê²ÄÇ½À¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡REALs¤ÏÊ¶Áè²¼¤Î¿Í¡¹¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃ¯¤â¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ»ö¶È¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊJPF¡Ë¤Î½õÀ®¤ÈREALs¤Ø¤Î¤´´óÉÕ¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ç§ÄêNPOË¡¿ÍREALs (Reach Alternatives)
¡¡REALs¤ÏÊ¶Áè²¼¤Ç´íµ¡¤Ë¤¢¤ëÌ¿¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢Ê¿ÏÂ¤ò¤Ä¤¯¤ë³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÇ§ÄêNPOË¡¿Í¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¥¬¥¶¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¡¢¥·¥ê¥¢¡¢¥È¥ë¥³¡¢Æî¥¹ー¥À¥ó¡¢¥½¥Þ¥ê¥¢¡¢¥±¥Ë¥¢¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡REALs¤ÏÊ¶Áè¤ä¥Æ¥í¤Ê¤É¤ÎÁè¤¤¤òËÉ¤®¡¢¿Í¤È¿Í¤¬¶¦Â¸¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áè¤¤¤ÎÅö»ö¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¼çÂÎÅª¤ËÌäÂê¤ÎÍ½ËÉ¤ä²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢REALs¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¤Î¿Íºà°éÀ®¤äÁè¤¤Í½ËÉ¤Î¤·¤¯¤ß¤Å¤¯¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://reals.org/