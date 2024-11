Matthew BajdaÎ¨¤¤¤ëÁíÀªÌó40Ì¾¤Î¹ñÆâ³°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥°¥ëー¥×¥¢ー¥ÈÅ¸ ¡ÈSUPER FRIENDS!¡É¤ò11·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê³«ºÅ

ボードライダーズジャパン合同会社

11月27日(水)から12月2日(月)の6日間、 RVCA STORE SHIBUYA にて、 サンフランシスコ在住アーティスト・Matthew Bajda(マシュー・バイダ)率いる国内外アーティスト総勢約40名によるグループアート展が昨年から規模を拡大し開催される。初日27日(水)には、 TRUNK(HOTEL) CAT STREETにて、ニューヨークを拠点にタトゥーアーティストやイラストレーターとしてマルチに活動するFernando Lions(フェルナンド・ライオンズ)や、Candi kinyobiによるライブタトゥーが行われ、ゲストによるDJプレイやLIVEなども予定される。

また、アート展開催を記念して、イベントTシャツ、フーディーをRVCA直営店、及びRVCA公式オンラインストアにて数量限定で発売。対象商品購入者には、先着で参加アーティストのひとり、Hot Fudgeデザインのオリジナルトートバッグがプレゼントされる。

さらに、アート展会場のRVCA SHIBUYA STOREでは、イベント限定アイテムの販売に加え、会場限定カラーのフーディーにオリジナルデザインのシルクスクリーンができるワークショップを Kiyoshi Okabe、Ryoya Nakazato によって開催。各アーティストのワークショップ開催日時は、RVCA JAPANのインスタグラムで告知予定。

マシュー氏が創造への情熱を持つ人々を結び付けることを目的に召集した、イラストレーター、写真家など様々なジャンルのアーティストの作品を体験できるこの機会を、ぜひお楽しみください。

“SUPER FRIENDS!” 概要

■ART SHOW

2024年11月27日(水)~12月2日(月)

11:00-19:00 (※27日のみ19-21時) An Exhibition of 43 artists

@RVCA SHIBUYA STORE GALLERY

■OPENING RECEPTION

2024年11月27日(水)

19:00~21:00 @RVCA SHIBUYA STORE

An Exhibition of 43 artists / Silkscreen by Kiyoshi Okabe / Food by Sakura Cynthia

Special Thanks : Bintang beer

21:00~23:00 @TRUNK(HOTEL) CAT STREET 内TRUNK(LOUNGE) ROOM101

Live Tattoo by Fernando Lions and Candi Kinyobi

DJ & LIVE( 21:00~ DJ- Erson Yamamoto / 21:40~ LIVE - A.Valley / 21:55~ LIVE - KOJOE / 22:15~ DJ- YU)

※参加アーティストや内容は、都合により一部変更になる可能性があります。

■参加アーティスト

Matthew Bajda(@matthewbajda(https://www.instagram.com/matthewbajda/?next=%2Fana_vinhateiro%2F&hl=ja))

サンフランシスコ在住のアーティスト兼キュレーター。近年、ミクストメディア彫刻に携わり、主にドキュメンタリーやストーリーの写真作品で知られ、ベルリン、東京、ロサンゼルス、サンフランシスコ、デトロイト、ニューヨーク、マイアミなど、世界中の都市で展示を開催。

Fernando Lions(@lions_nyc(https://www.instagram.com/lions_nyc/))

ニューヨークを拠点にタトゥーアーティスト、グラフィティ・ライター、イラストレーター、デザイナーなどマルチに活動するアーティスト。

Candi Kinyobi(@candikinyobi(https://www.instagram.com/candikinyobi/))

ロサンゼルスのタトゥーアーティスト。

<参加アーティストリスト>

Austin McManus -@aus10_10sua(https://www.instagram.com/aus10_10sua/) /Fernando Lions -@lions_nyc(https://www.instagram.com/lions_nyc/) /Candi Kinyobi -@candikinyobi(https://www.instagram.com/candikinyobi/) / Justin Hager -@justinhager(https://www.instagram.com/justinhager/) / Kristine Reano-Hager-@kristeenieweenie(https://www.instagram.com/kristeenieweenie/) / Remio -@rrremio(https://www.instagram.com/rrremio/) / Palko Rezucha-@palkoroman(https://www.instagram.com/palkoroman/) /Josh Edwards -@one.time.twice(https://www.instagram.com/one.time.twice/) /Yuka Ezoe -@bahamakangaroo(https://www.instagram.com/bahamakangaroo/) /Tim Diet -@timdiet(https://www.instagram.com/timdiet/) /Koji Yamaguchi -@kojiyamaguchi_orista(https://www.instagram.com/kojiyamaguchi_orista/) /Robi - @_itoe_en_ /Mari - @cutpiles /Daisuke Sawai -@daisuke_sawai_(https://www.instagram.com/daisuke_sawai_/) /Michelle "Meng" Nguyen -@allthingsmeng(https://www.instagram.com/allthingsmeng/) / Jeffrey Larrimore -@okayjeffrey(https://www.instagram.com/okayjeffrey/) /Jeffrey Sincich -@jeffreysincich(https://www.instagram.com/jeffreysincich/) /Jeremiah Mandel -@jeremiahfinds(https://www.instagram.com/jeremiahfinds/) /DIEGO - @diego7a14(https://www.instagram.com/diego7a14/) /Tohru Matsushita -@tohry417(https://www.instagram.com/tohry417/) /Suilen Higashino -@suilenhigashino(https://www.instagram.com/suilenhigashino/) /Hot Fudge -@hotfudgeishere(https://www.instagram.com/hotfudgeishere/) /Chelsea Ryoko Wong -@chelsearwong(https://www.instagram.com/chelsearwong/) /Brian Pritchard -@westernknuckle(https://www.instagram.com/westernknuckle/) /Kidtofer-@kidtofer(https://www.instagram.com/kidtofer/) /Casey Jones -@c.a.s.e.y.j.o.n.e.s(https://www.instagram.com/c.a.s.e.y.j.o.n.e.s/) /Bryce Mandel -@brycemandel(https://www.instagram.com/brycemandel/) /David Kasprzak -@vvunderkamer(https://www.instagram.com/vvunderkamer/) /Yubey Delgado -@yubeydelgado(https://www.instagram.com/yubeydelgado/) /Clint Woodside -@clintwoodside(https://www.instagram.com/clintwoodside/) /Muneaki Kuyama a.k.a Donald -@kuyama_donald_muneaki(https://www.instagram.com/kuyama_donald_muneaki/) /Erik maxwell -@filipinogothchick(https://www.instagram.com/filipinogothchick/) /Allister Lee -@allister.a.lee(https://www.instagram.com/allister.a.lee/) /Lee Izumida -@izumidalee(https://www.instagram.com/izumidalee/) /Ryo Sejiri -@ryosejiri(https://www.instagram.com/ryosejiri/) /Leo -@leorangersmith(https://www.instagram.com/leorangersmith/) /Mike Kershna -@huskyroundup(https://www.instagram.com/huskyroundup/) /Toyameg -@_toyameg_(https://www.instagram.com/_toyameg_/) /Daichi Ito -@112_slabrea(https://www.instagram.com/112_slabrea/) /Erson -@killahbee6(https://www.instagram.com/killahbee6/) /Atsushi -@tagtattoo(https://www.instagram.com/tagtattoo/)/Yumingrow -@yumingrow(https://www.instagram.com/yumingrow/) /Matthew Bajda -@matthewbajda(https://www.instagram.com/matthewbajda/) /

■RVCA SHIBUYA STORE 会場限定アイテム

RVCA SHIBUYA STOREで、会場限定のブラックカラーのフーディーをご購入いただいたお客さまは、 Kiyoshi Okabe(@kiyoshi_okabe(https://www.instagram.com/kiyoshi_okabe/))、RyoyaNakazato(@zatto__zatto(https://www.instagram.com/zatto__zatto/?locale=ja_JP))により開催されるシルクスクリーンのワークショップにご参加いただけます。各アーティストのワークショップ開催日時は、RVCA JAPAN(@rvcajapan(https://www.instagram.com/rvcajapan/))インスタグラムで告知予定。

左)Hoodie size S,M,L,XL 右)シルクスクリーンデザインイメージ

■イベントアイテム

RVCA STORE とRVCA Online Storeで販売予定

左から時計回り)イベント限定 SS Tee / LS Tee /数量限定ノベルティトートバッグ / Hoodie size各S,M,L,XL

<イベントアイテム 取り扱い店舗>

RVCA STORE SHIBUYA / TEL: 03-6418-8137

Instagram: https://www.instagram.com/rvcastore_shibuya/(https://www.instagram.com/rvcastore_shibuya/)

RVCA STORE YOKOHAMA / TEL: 045-511-8740

Instagram: https://www.instagram.com/rvcastore_yokohama/(https://www.instagram.com/rvcastore_yokohama/)

RVCA STORE OSAKA / TEL: 06-6120-7800

Instagram: https://www.instagram.com/rvcastore_osaka/(https://www.instagram.com/rvcastore_osaka/)

RVCA STORE AICHITOGO / TEL: 0561-65-3950

Instagram: https://www.instagram.com/rvcastore_aichi/(https://www.instagram.com/rvcastore_aichi/)

RVCA STORE KOBE / TEL: 078-599-9900

Instagram: https://www.instagram.com/rvcastore_kobe/

RVCA Online Store / https://boardriders.co.jp/pages/rvca

【 About RVCA<ルーカ>】

2000年に設立され、様々なアーティストやクリエイターによって命を吹き込まれたアパレルやアクセサリーを展開するカリフォルニア発のグローバル・ライフスタイルブランド。アート、スケートボード、サーフィン、格闘技という4つのルーツを持ち、ブランドコンセプト“THE BALANCE OF OPPOSITES(相反するバランス)”の世界観は、自然と人工、過去と現在、秩序と無秩序など、相反するものが共存するさまを象徴。

また、有名無名問わずアーティストやアドボケーターとしての支持者たち、ミュージシャン、そして想像力の限界を押し広げ続ける若者たちを世界へ発信するプログラム「Artist Network Program(ANP)」にも力を入れており、クリエイティブな感性を持った人々のサポートや数多くのコラボレーションも手がけている。

RVCA JAPAN Official HP https://boardriders.co.jp/pages/rvca Instagram: @rvcajapan(https://www.instagram.com/rvcajapan/)