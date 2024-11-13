ÆüËÜ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¼«Æ°¼Ö¤Î¥áー¥«ー¤¬ NVIDIA AI ¤È Omniverse ¤Ë¤è¤ê»º¶È¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI ¤òÆ³Æþ

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NVIDIA[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/12662/493/resize/d12662-493-59ed110db085516a271b-4.png ]¥È¥è¥¿¤Î¹©¾ì¤ÇÃÃÂ¤ÉÊ¤ò±¿ÈÂ¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¡£ÁÈÎ©¹©¾ì¤Ç¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æºî¶È¤ò¤¹¤ë°ÂÀîÅÅµ¡¤Î¥³¥Ü¥Ã¥È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²¾ÁÛÅª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î·×²èºîÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢Íý·Ð¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë ¥Ä¥¤¥ó ¥Äー¥ë¡£¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢¥¹ー¥Ñー¥¹¥È¥¢¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¾®Çä´ë¶È¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Ä¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë ¥Ä¥¤¥ó ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NVIDIA Omniverse¡¢Isaac¡¢Metropolis ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ë AI¡Êhttps://www.nvidia.com/en-us/glossary/generative-physical-ai/¡Ë ¤È»º¶ÈÍÑ AI ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î»º¶ÈÂç¼ê¤òÌ¤Íè¤Ø¤È¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁàºî¡¢»º¶È¸¡ºº¡¢¿Í´Ö¤Î»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë ¥Ä¥¤¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀè¶îÅª¤ÊÆ°¤¤Ï¡¢º£½µ¤Î AI Summit Japan ¤Ç¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¸À® AI 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Omniverse ¤ÎÀºÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Îºî¶È¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÆ°ºî¤ÎºÆ¸½¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Omniverse ¤Ï¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÎÊªÂÎ¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÊªÍýÅªÆÃÀ¤òÀµ³Î¤ËÊ£À½¤¹¤ë¡¢¹©¾ì¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î´Ä¶¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë ¥Ä¥¤¥ó¤Î¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Î¼«Î§¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶îÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë AI ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Omniverse ¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¼ÁÎÌÆÃÀ¡¢½ÅÎÏ¡¢Ëà»¤¤Ê¤É¤ò¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò¥Æ¥¹¥È¤ÎÊªÍýÅªÉ½¸½¤ÈÈæ³Ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÍÏÀÜ¡¢Áàºî¡¢¤½¤·¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÆ°ºî¤Î½èÍý¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹âÅÙ¤Ê¥¹¥¥ë¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÌäÂê¤ä¡¢¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È¤ò¸þ¾å¤·¤Ä¤Ä¡¢ÃÃÂ¤¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¹â²¹¤Ç¸·¤·¤¤ºî¶È´Ä¶¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î½ÏÎý½¾¶È°÷¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£¼«Æ°²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë°ÂÀîÅÅµ¡¤Ï NVIDIA Isaac ¤ò³èÍÑ°ÂÀîÅÅµ¡¤Ï¡¢60 ËüÂæ°Ê¾å¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò½Ð²Ù¤·¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¸þ¤±»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢ÁÐÏÓ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Ìó 200 ¼ïÎà¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È ¥â¥Ç¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È ¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/12662/493/resize/d12662-493-00c36206d77f8d8c7046-0.jpg ]ÆüËÜ¤Î¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹ ¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ë°ÂÀîÅÅµ¡¤Ï¡¢¥¿¥¹¥¯¤Ø¤ÎÅ¬±þÀ¡¢ÈÆÍÑÀ¡¢½ÀÆðÀ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¼«Î§¥í¥Ü¥Ã¥È MOTOMAN NEXT¡Êhttps://www.yaskawa.co.jp/newsrelease/product/1154379¡Ë ¤Ç¿·¤·¤¤»Ô¾ì¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NVIDIA Isaac¡Êhttps://developer.nvidia.com/isaac¡Ë ¤ª¤è¤Ó Omniverse ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¹âÅÙ¤Ê¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢°ÂÀîÅÅµ¡¤Î¼«Î§¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢¹©¾ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢¿©ÉÊ¡¢ÊªÎ®¡¢°åÎÅ¡¢ÇÀ¶È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶È³¦¤Ë¼«Æ°²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÀîÅÅµ¡¤Ï¡¢NVIDIA ¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤È AI ¥â¥Ç¥ë¤Î¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ ¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ç¤¢¤ë NVIDIA Isaac Manipulator¡Êhttps://developer.nvidia.com/isaac/manipulator¡Ë ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢»º¶ÈÍÑ¥¢ー¥à ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë AI ¤òÅý¹ç¤·¡¢Éý¹¤¤»º¶È¼«Æ°²½¥¿¥¹¥¯¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°ÂÀîÅÅµ¡¤Ï FoundationPose ¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÀµ³Î¤Ê 6D »ÑÀª¿äÄê¤ÈÄÉÀ×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î AI ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢°ÂÀîÅÅµ¡¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È ¥¢ー¥à¤ÎÅ¬±þÀ¤È¸úÎ¨À¤ò¹â¤á¡¢¥âー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¬Àµ³Î¤Ê Sim2Real ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤ÇÊ£»¨¤Ê¥¿¥¹¥¯¤òÂ¿ÍÑÅÓ¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ë¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ÂÀîÅÅµ¡¤Ï¡¢Omniverse ¾å¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿ NVIDIA Isaac Sim ¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë ¥Ä¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¥í¥Ü¥Ã¥È ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢¼«¼Ò¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤ÈÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¡¢»þ´Ö¤È¥ê¥½ー¥¹¤òÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î Omniverse ¤È Metropolis ¤Ë¤è¤ë¸ÜµÒÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÁí¹çÎ®ÄÌ»ý³ô²ñ¼Ò¤Î 1 ¤Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤Î³×¿·Åª¤Ê´ë¶È¤Ï¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ä³µÇ°¼Â¾Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÜ¼Ò¤Ë¾®µ¬ÌÏÅ¹ÊÞ¤òÌÏ¤·¤¿¸¦µæ»ÜÀß¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆüËÜ¤Î¾®Çä´ë¶È¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¸ÜµÒ¹ÔÆ°¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÍÑ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î³µÇ°¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÆ°¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢NVIDIA Omniverse ¤È NVIDIA Metropolis ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸¦µæ³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Metropolis SDK ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢»ÑÀª¿äÄê¥â¥Ç¥ë¤Ç¸ÜµÒ¤Î¹ÔÆ°¤òÄÉÀ×¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¼Ò¤Ï¸ÜµÒ¤¬Å¹ÊÞ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÃª¤«¤é¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ëºÝ¤Î¹ÔÆ°¤òÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´Ä¶¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë ¥Ä¥¤¥ó¤Ï¡¢Blender ¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤ä SideFX Houdini ¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢Omniverse ¥Ùー¥¹¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/12662/493/resize/d12662-493-be4e3f9f44cfcb7a542b-0.png ]¤³¤ì¤ò²Á³ÊÇ§¼±¡¢¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥ÈÄÉÀ×¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î AI ¥Ùー¥¹¤Î·×»»¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾®Çä´Ä¶¤È¸ÜµÒ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍÑ¤Ê¹ÔÆ°Æ¶»¡¤òÀ¸À®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¹¹ð¤ä¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÆ°Åª¤ËÀ¸À®¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢Metropolis ¤È NVIDIA Merlin ¥ì¥³¥á¥ó¥Àー ¥¨¥ó¥¸¥ó ¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¸Ä¡¹¤ÎÇã¤¤ÊªµÒ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Äó°Æ¤òºîÀ®¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ç¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸ÜµÒ¤Î´Ø¿´¤Ë±þ¤¨¤ëÊýË¡¤ò¸¦µæ³«È¯Ãæ¤Ç¤¹¡£¥Ðー¥Á¥ã¥ë³×Ì¿¡§Íý·Ð¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë ¥Ä¥¤¥ó¤Î¥¢¥»¥Ã¥È ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤òÈ¯É½¥·¥¹¥Æ¥à ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó ¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤ÎÍý·Ð¤Ï¡¢À½Â¤¶È¸þ¤±¤Î¶õ´Ö¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤È³ÈÄ¥¸½¼Â (XR) ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸´ë¶È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë ¥Ä¥¤¥ó ¥¢¥»¥Ã¥È ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ç¤¢¤ë JAPAN USD Factory ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£NVIDIA Omniverse ¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿ JAPAN USD Factory ¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÀ½Â¤¸½¾ì¤Ç°ìÈÌÅª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºàÎÁ¤äµ¡´ï¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë·Á¼°¤ÇºÆ¸½¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥áー¥«ー¤¬¹©¾ì¤äÁÒ¸Ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë ¥Ä¥¤¥ó¤ò¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë¹½ÃÛ²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/12662/493/resize/d12662-493-1ec370b1c2670341f48a-0.jpg ]Íý·Ð¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë ¥¢¥»¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢À½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤ÎÀß·×¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢±¿ÍÑ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÊ³¬¤ò¹çÍý²½¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë ¥Ä¥¤¥ó¤ÇÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¤Ê 3D ¥¢¥»¥Ã¥È ¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤¢¤ë OpenUSD (Universal Scene Description) ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿ JAPAN USD Factory ¤Ë¤è¤ê¡¢³«È¯¼Ô¤Ï¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ä¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¥¢¥»¥Ã¥È ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¡¢¥Äー¥ë¤ä¥ïー¥¯¥Õ¥íー´Ö¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÅý¹ç¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢NVIDIA ¤ÎÁÏ¶È¼Ô/CEO ¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥ó¥¹¥ó ¥Õ¥¢¥ó (Jensen Huang) ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿ NVIDIA AI Summit Japan¡Êhttps://www.nvidia.com/ja-jp/events/ai-summit/fireside-chat/¡Ë ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥äー¥µ¥¤¥É ¥Á¥ã¥Ã¥È¤Î¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÇÛ¿®¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£NVIDIA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ1993Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢NVIDIA¡Êhttps://www.nvidia.com/ja-jp/¡Ë (NASDAQ: NVDA) ¤Ï¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥Æ¥Ã¥É ¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤¬ 1999 Ç¯¤ËÈ¯ÌÀ¤·¤¿ GPU ¤Ï¡¢PC ¥²ー¥à»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤òºÆÄêµÁ¤·¤Æ¡¢¸½Âå¤Î AI ¤Î»þÂå¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢³Æ¼ï»º¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NVIDIA ¤Ï¸½ºß¡¢¶È³¦¤òºÆ·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーµ¬ÌÏ¤ÎÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯ ¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¡§https://nvidianews.nvidia.com/