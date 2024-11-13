¡ÚCLASSICS the Small Luxury¡Û¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー»³¸ýÆàÄÅ¤µ¤óÉÁ¤­²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤òÈ¯Çä¡ª

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¥Ö¥ëー¥ß¥ó¥°ÃæÀ¾³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/42497/377/resize/d42497-377-0578eb7fd217fe49f6f6-0.jpg ]¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー»³¸ýÆàÄÅ¤µ¤óÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ï¥ó¥«¥Áー¥Õ¤ò¡¢¥Ï¥ó¥«¥Áー¥ÕÀìÌçÅ¹¡ÖCLASSICS the Small Luxury¡×¤È¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÅìµþ¤«¤éÈ¯¿®¤¹¤ëÂç¿Í¤Î½÷À¡¢ÃËÀ¤Î¤¿¤á¤ÎÂç·¿ÀìÌçÅ¹ ¥¨¥¹¥È¥Íー¥·¥ç¥óÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥ºÅ¹¤È¥¨¥¹¥È¥Íー¥·¥ç¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¾åÉÊ¤«¤Ä¡¢½À¤é¤«¤¯¤âÑÛ¤È¤·¤¿¥Ï¥ó¥«¥Áー¥Õ3ÊÁ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ2024Ç¯11·î29Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¥Ï¥ó¥«¥Áー¥Õ¤ÈÆ±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¸ー¥¯¥ìーºîÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥Ã¥ー¥â¥Áー¥Õ»É½«¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤ê¥Õ¥¯¥í¥¦¤ä¥«¥¨¥ë¤Ê¤É¤Î¸¶²è¤âÆ±»þÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¸¶²è¤ÎÈÎÇä¤ÏÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥ºËÜÅ¹¤Î¤ß2024Ç¯11·î30Æü(ÅÚ)¤Ë¡¢CLASSICS the Small Luxury Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥ºËÜÅ¹¤Ç¤Ï¡¢»³¸ýÆàÄÅ¤µ¤ó¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ýー¥È¥ìー¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¸¶²è¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÅöÆü»³¸ýÆàÄÅ¤µ¤ó¤¬»÷´é³¨¤òÉÁ¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ÀèÃå8Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¡£¾¦ÉÊ³µÍ×¡¦¥Ï¥ó¥«¥Áー¥Õ¡¡2024Ç¯11·î15Æü(¶â)È¯ÇäHorse \3,300(ÀÇ¹þ)¡¡¥µ¥¤¥º¡§47cm¡ß47cm ¡¡2¿§Å¸³«¡ÊNavy Ember¡¢Ivory Dusk¡Ë[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/42497/377/resize/d42497-377-c1e7dc460e240f8d5988-1.jpg ]¥¹¥±¥Ã¥ÁÉ÷¤ÎÀþ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿ÇÏ¤¬¡¢¿¼º°¤ÎÇØ·Ê¤ÎÃæ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë»Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿°ìËç¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÇÎÏ¶¯¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿Navy Ember¤È¡¢Í¦´º¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿Ivory Dusk¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£ÇÏ¤ÏÀ®¸ù¤äÈË±É¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¼þ¤ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ÇÏÄý¤Ï¡¢¹¬±¿¤ò¸Æ¤Ö¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/42497/377/resize/d42497-377-885126e524c4ac4a441b-2.jpg ]¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¼ó¸µ¤Ë´¬¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/42497/377/resize/d42497-377-726289f7d69c43c741a7-3.png ]¡¦The city \3,300(ÀÇ¹þ)¡¡¥µ¥¤¥º¡§47cm¡ß47cm¡¡2¿§Å¸³«¡ÊThe city at noon ¡¢The city at night¡Ë[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/42497/377/resize/d42497-377-18e795f2a47181792045-4.jpg ]¿åºÌ¤ÈËÏ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Ãë¤ÈÌë¤Î³¹¤òÉÁ¤¤¤¿2¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥¹¥Èー¥êー¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£The city at noon¡Ë³¹¤Ç°ìÈÖ¿Íµ¤¤ÎÀÖ¤¤¥«¥Õ¥§¤äÉþ²°¤µ¤ó¿©¤ÙÊª²°¤µ¤ó¡¢»¶È±²°¤µ¤ó¡£¹õÇ¤Î¥¯¥í¤Î½»¤à³¹¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªÍ§Ã£¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£The city at night¡ËÀ±¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¶õµ¤¤¬À¡¤ó¤ÀåºÎï¤ÊÌë¡£¹õÇ¤Î¥¯¥í¤ÈÇòÇ¤Î¥â¥â¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÀÖ¤¤¥«¥Õ¥§¤Þ¤Ç¤ª¤Ç¤«¤±¤Ç¤¹¡£¡¦Hawaii \3,300(ÀÇ¹þ)¡¡¥µ¥¤¥º¡§47cm¡ß47cm¡¡ 2¿§Å¸³«¡ÊSky Blue¡¢Butter Yellow¡Ë[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/42497/377/resize/d42497-377-05f2e43c92a917266d45-5.jpg ]¥Ï¥ï¥¤¤ò¥Æー¥Þ¤ËÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥³¥éー¥¸¥åºîÉÊ¡£¿åºÌ³¨¤Î¶ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¡¢Ë¤«¤ÊÊ¸²½¤ä¼«Á³¤ä¥¢¥¤¥³¥ó¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅçÁ´ÂÎ¤¬¥Ñ¥ïー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ï¥¤¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò»ý¤Ã¤Æµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/42497/377/resize/d42497-377-787709ff8d22f0824083-6.jpg ]¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë»É½«¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î°ìËç¤Ë¡£¤´¼«¿ÈÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Û¥ê¥Çー¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¢¨ÊÌÅÓ¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë»É½«440±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～¡¦¥¸ー¥¯¥ìーºîÉÊ¡¡2024Ç¯11·î29Æü(¶â)～12·î9Æü(·î)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¡¡¢¨EC¤Î¤ß12·î15Æü(Æü)¤Þ¤Ç³Æ¼ï 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https://prtimes.jp/i/42497/377/resize/d42497-377-4a56406d1ad3e7ee3b99-9.jpg ]¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ーÂçºåÉÜ½Ð¿È¡¢ÅìµþÅÔºß½»¡£2011Ç¯µþÅÔÀº²ÚÂç³Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÉô¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¥³ー¥¹Â´¶È¡£Ê¸²½½ñÆ»³Ø²ñ »ÕÈÏÌÈµö¼èÆÀ¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¹¹ð¤ä½ñÀÒ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÇÞÂÎ¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤òÅ¸³«¡£É®Ã×¤ò³è¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¿åºÌ¤ÈËÏ¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥à¤ÊÉ½¸½¤òÍÑ¤¤¡¢¿ÍÊª²è¤äÀÅÊª²è¡¢¥É¥íー¥¤¥ó¥°¤Ê¤É¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ÅìÍÎ¤ÈÀ¾ÍÎ¤ÎÈþÅª¶¦ÄÌ¹à¤òºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÇÉ½¸½¤·Â³¤±¤ë¡£CLASSICS the Small 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]¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥Èhttps://classics-the-small-luxury.com/¡¦Instagramhttps://www.instagram.com/classics_the_small_luxury/¡¦Xhttps://twitter.com/CLASSICS_the_SL¡¦YouTubehttps://www.youtube.com/channel/UCMN_TrcRKoTodino_HQhhYQ²ñ¼Ò³µÍ×¼Ò¡¡¡¡Ì¾¡§¥Ö¥ëー¥ß¥ó¥°ÃæÀ¾³ô¼°²ñ¼ÒÁÏ¡¡¡¡¶È¡§1879Ç¯11·î16ÆüËÜ¡¡¡¡¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¿Í·ÁÄ®3-2-8¡¡TEL 03-3663-2331¡ÊÂåÉ½¡Ë»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Á¡°ÝÀ½ÉÊ´ë²èÈÎÇä¼è°·¾¦ÉÊ¡§1.¥Ï¥ó¥«¥Áー¥Õ¡õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2.¥Æー¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¡¢¥Æー¥Ö¥ë¥Þ¥Ã¥È¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥¯¥í¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¾¦ÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3.¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥óÍÑ¥ê¥Í¥ó¾¦ÉÊÎà¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¥Æー¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¡¢¥Ê¥×¥¥ó¡¢¥Ð¥¹¥íー¥Ö¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4.¤½¤ÎÂ¾£Ï£Å£Í¾¦ÉÊ±Ä¶ÈµòÅÀ¡§Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬Ä¾ ±Ä Å¹¡§CLASSICS the Small Luxury 2Å¹ÊÞ¡ÊÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥ºËÜÅ¹¡¢ÆüËÜ¶¶¿Í·ÁÄ®Å¹¡Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×