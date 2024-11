¡ÚCLASSICS the Small Luxury¡Û¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー»³¸ýÆàÄÅ¤µ¤óÉÁ¤­²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤òÈ¯Çä¡ª

ブルーミング中西株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/42497/377/resize/d42497-377-0578eb7fd217fe49f6f6-0.jpg ]イラストレーター山口奈津さん描き下ろしデザインのハンカチーフを、ハンカチーフ専門店「CLASSICS the Small Luxury」と、ネクストスタンダードスタイルを世界に向けて東京から発信する大人の女性、男性のための大型専門店 エストネーション六本木ヒルズ店とエストネーションオンラインストアにて発売します。上品かつ、柔らかくも凛としたハンカチーフ3柄を展開します。発売を記念して2024年11月29日(金)より、ハンカチーフと同デザインのジークレー作品を販売します。また、ラッキーモチーフ刺繍のコレクションよりフクロウやカエルなどの原画も同時販売します。※原画の販売は六本木ヒルズ本店のみ2024年11月30日(土)に、CLASSICS the Small Luxury 六本木ヒルズ本店では、山口奈津さんをお招きして、ライブポートレートイベントを開催します。原画を購入したお客様を対象に、当日山口奈津さんが似顔絵を描きプレゼントをいたします。※先着8名様限定。商品概要・ハンカチーフ 2024年11月15日(金)発売Horse \3,300(税込) サイズ:47cm×47cm 2色展開(Navy Ember、Ivory Dusk)[画像2: https://prtimes.jp/i/42497/377/resize/d42497-377-c1e7dc460e240f8d5988-1.jpg ]スケッチ風の線で描かれた馬が、深紺の背景の中を駆け抜ける姿を表現した一枚。ミステリアスで力強さを表現したNavy Emberと、勇敢さを表現したIvory Duskの2色展開です。馬は成功や繁栄の象徴であり、周りに散りばめられた馬蹄は、幸運を呼ぶシンボルと言われています。[画像3: https://prtimes.jp/i/42497/377/resize/d42497-377-885126e524c4ac4a441b-2.jpg ]ファッションアイテムのひとつとして、首元に巻くのもおすすめです。[画像4: https://prtimes.jp/i/42497/377/resize/d42497-377-726289f7d69c43c741a7-3.png ]・The city \3,300(税込) サイズ:47cm×47cm 2色展開(The city at noon 、The city at night)[画像5: https://prtimes.jp/i/42497/377/resize/d42497-377-18e795f2a47181792045-4.jpg ]水彩と墨を用いて、鮮やかな作品に仕上げました。昼と夜の街を描いた2色展開です。それぞれのデザインに込められたストーリーもお楽しみください。The city at noon)街で一番人気の赤いカフェや服屋さん食べ物屋さん、散髪屋さん。黒猫のクロの住む街は、いつもたくさんのお友達で賑わっています。The city at night)星がよく見える空気が澄んだ綺麗な夜。黒猫のクロと白猫のモモは、ふたりが出会った思い出の赤いカフェまでおでかけです。・Hawaii \3,300(税込) サイズ:47cm×47cm 2色展開(Sky Blue、Butter Yellow)[画像6: https://prtimes.jp/i/42497/377/resize/d42497-377-05f2e43c92a917266d45-5.jpg ]ハワイをテーマに描いたイラストコラージュ作品。水彩絵の具を用いて、ハワイの明るい雰囲気、豊かな文化や自然やアイコンを描きました。島全体がパワースポットと言われているハワイを身近に感じていただき、ハンカチを持って気分を上げていただけたら嬉しいです。[画像7: https://prtimes.jp/i/42497/377/resize/d42497-377-787709ff8d22f0824083-6.jpg ]イニシャル刺繍をカスタマイズして、とっておきの一枚に。ご自身用はもちろん、ホリデーギフトにもおすすめです。※別途イニシャル刺繍440円(税込)~・ジークレー作品 2024年11月29日(金)~12月9日(月)までの期間限定販売 ※ECのみ12月15日(日)まで各種 \99,000(税込)サイズ:50cm×50cm(額サイズ込み)ハンカチーフのために描き下ろしたデザインのジークレー作品を販売します。[画像8: https://prtimes.jp/i/42497/377/resize/d42497-377-04f5d041e8e9a4c31c62-7.jpg ]※ご購入からお渡しまで約1ヶ月いただきます。※無くなり次第販売終了となります。<販売店舗>・CLASSICS the Small Luxury オンラインショップ(12時から発売)、六本木ヒルズ本店、日本橋人形町店https://classics-the-small-luxury.com/六本木ヒルズ本店限定 原画販売とライブポートレートイベントを開催発売を記念して六本木ヒルズ本店では、山口奈津さんによる原画の販売と、ライブポートレートイベントを開催します。・原画 2024年11月29日(金)~12月9日(月)までの期間限定展示・販売各種\187,000(税込)サイズ:25cm×25cm(額サイズ込み)CLASSICS the Small Luxuryのラッキーモチーフ刺繍のコレクションよりフクロウやカエル、また、2025年の干支「へび」などを描き下ろした作品、全8柄展開します。※無くなり次第販売を終了致します。※展示終了後の12月10日(火)以降に発送を致します。・ライブポートレートイベント 2024年11月30日(土)開催原画をご購入いただいたお客様に山口奈津さんの描き下ろしの似顔絵をプレゼント致します。先着8名様限定となります。※定員数に達し次第終了となります。予めご了承ください。[画像9: https://prtimes.jp/i/42497/377/resize/d42497-377-e59be5512913543459c4-10.png ]<ライブポートレートイベント概要>日時:2024年11月30日(土)11:30-14:30実施店舗:CLASSICS the Small Luxury 六本木ヒルズ本店対象: CLASSICS the Small Luxury 六本木ヒルズ本店にて、原画をご購入いただいたお客様に山口奈津さんの描き下ろしの似顔絵をプレゼント致します。先着8名様限定となります。※定員数に達し次第終了となります。予めご了承ください。イラストレーターNatsu YamaguchiさんについてNatsu Yamaguchi / 山口 奈津[画像10: https://prtimes.jp/i/42497/377/resize/d42497-377-4a56406d1ad3e7ee3b99-9.jpg ]イラストレーター大阪府出身、東京都在住。2011年京都精華大学デザイン学部イラストレーションコース卒業。文化書道学会 師範免許取得。ラグジュアリーブランドとのコラボレーションやイベント、広告や書籍など様々な媒体にイラストを展開。筆致を活かすために水彩と墨を主体としたミニマムな表現を用い、人物画や静物画、ドローイングなどを描きながら、影響を受けた東洋と西洋の美的共通項を作品の中で表現し続ける。CLASSICS the Small Luxuryについてクラシクス・ザ・スモールラグジュアリは、1879年創業のブルーミング中西が長年のハンカチーフづくりを経て密やかな贅沢をお届けしたいという想いから2003年に誕生したハンカチーフ専門店です。ハンカチは、小さな布にすぎない。けれど、そこに様々な思いをこめることができます。シーズンごとに変化する趣向を凝らしたデザイン。良質な素材。美しい意匠。企画、デザイン、生産、刺繍加工、接客、包装に至るまで。“格別の、ひそやかな贅沢“を誰かの日々にお届けすることを願い、クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは生まれました。私たちは、ハンカチを扱うスペシャリティストアです。いち枚のハンカチにこめたたくさんの愛を、世界中へ。[画像11: https://prtimes.jp/i/42497/377/resize/d42497-377-f2c37fbdabf3748f0b9a-10.jpg ]・ブランドサイトhttps://classics-the-small-luxury.com/・Instagramhttps://www.instagram.com/classics_the_small_luxury/・Xhttps://twitter.com/CLASSICS_the_SL・YouTubehttps://www.youtube.com/channel/UCMN_TrcRKoTodino_HQhhYQ会社概要社 名:ブルーミング中西株式会社創 業:1879年11月16日本 社:東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331(代表)事業内容:繊維製品企画販売取扱商品:1.ハンカチーフ&ファッションアクセサリー 2.テーブルクロス、テーブルマット、キッチンクロス、その他インテリア商品 3.ホテルレストラン用リネン商品類 (テーブルクロス、ナプキン、バスローブ、バスタオル、その他) 4.その他OEM商品営業拠点:東京、大阪、福岡直 営 店:CLASSICS the Small Luxury 2店舗(六本木ヒルズ本店、日本橋人形町店)、オンラインショップ