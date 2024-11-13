¥°¥íー¥Ð¥ëHR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖRemote¡×ÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹³«»Ï

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Klaus Mauch, CEO at Yokogawa Insilico Biotechnology
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Brett Rochkind, Managing Partner at SoftBank Investment Advisers
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Ravi Gupta, Partner at Sequoia Capital
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Hannah Seal, Partner at Index Ventures
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Priya Banerjee, Principal at B Capital
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