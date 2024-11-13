BALLON¤¬¹á¹Á¤¬¸Ø¤ë¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡õ¥«¥Õ¥§¤È½é¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£¡Ö¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é¥Ù¥¢¡¡¥¢¥í¥Þ¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¡×
ÅìµþÈ¯¿®¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥í¥Þ¥Ö¥é¥ó¥É¡¢BALLON(³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¥Ç¥¶¥¤¥ó ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤¬¡¢¹á¹Á¤¬¸Ø¤ë¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é¥Û¥Æ¥ë¥º¤Î¥®¥Õ¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡õ¥«¥Õ¥§¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥È¤·¤¿¾¦ÉÊ¡Ö¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é¥Ù¥¢ ¥¢¥í¥Þ¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤ò11·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÈ¯ÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
BALLON¤Ï2009Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¡×¤ÎÀÅëí¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¥¢¥í¥Þ¤ÎÀÅ¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤òÉ½¸½¤·¤¿ÀÐ¹Ñ¤Ç¤Ç¤¤¿¥¢¥í¥Þ¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È(R)¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤òÈ¯É½¡£¸½ºß¡¢Åìµþ¡¢¥Ñ¥ê¤òÃæ¿´¤Ë20¤«¹ñ°Ê¾å¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢BALLON¤Ï¹á¹Á¤¬¸Ø¤ë¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é¥Û¥Æ¥ë¥º¤Î¥®¥Õ¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡õ¥«¥Õ¥§¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥È¤·¤¿¾¦ÉÊ¡Ö¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é¥Ù¥¢ ¥¢¥í¥Þ¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤ò11·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÈ¯ÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Úー¥¸¤ÎÀ©Éþ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é¥Ù¥¢¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥ª¥Ö¥¸¥§¤È¥é¥Ù¥ó¥Àー¤Î¹á¤ê¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥í¥Þ¥Ö¥é¥ó¥ÉBALLON¤Î¿¦¿Íµ»¤¬¡¢¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é¥Û¥Æ¥ë¥º¤Î¥Úー¥¸¡¦¥Ù¥¢¤ò¥¢¥í¥Þ¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¼êºî¶È¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÀ®·Á¤µ¤ì¤¿¡¢½ãÇò¤ÎÀÐ¹Ñ¤¬Èþ¤·¤¤¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥¢¥í¥Þ¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¤Ë¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¤ò¿ôÅ©¤½¤Ã¤ÈÀ÷¤ß¤³¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤Î´øÈ¯¤Ë¤è¤ë¤ä¤ï¤é¤«¤¤¹á¤ê¤È¡¢Èþ½ÑÉÊ¤Î¤è¤¦¤ÊÀÐ¹Ñ¤ÎÈþ¤·¤¤¥ª¥Ö¥¸¥§¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥íー¥é¥ëÄ´¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¹á¤ê¤Î¥é¥Ù¥ó¥Àー¤ÎÅ·Á³ÀºÌý¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¼¤¤Ìþ¤·¤Î»þ´Ö¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¼«Á³¤Î¹á¤ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é¥Ù¥¢ ¥¢¥í¥Þ¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï¡¢2024Ç¯11·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê»°±Û°ËÀªÃ°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¡¢11·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡õ¥«¥Õ¥§³ÆÅ¹¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¤ÎÂ¾¤Ë¹á¹Á¡¦ËÌµþ¡¦¾å³¤¤Î¡Ö¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡õ¥«¥Õ¥§¡×¤Ç¤âÈÎÇä¥¹¥¿ー¥È¡£Â¾¤Î³ÆÅÔ»Ô¤Ç¤â½ç¼¡ÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é¥Ù¥¢ ¥¢¥í¥Þ¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¡×¾ÜºÙ
¡¦¥µ¥¤¥º¡§¿ÈÄ¹ Ìó11.3cm
¡¦ÁÇºà¡§ÀÐ¹Ñ
¡¦¹á¤ê¡§¥Õ¥é¥ó¥¹»º¡¡¥é¥Ù¥ó¥Àー¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ª¥¤¥ë¡¡10ml
¡¦ÉÕÂ°ÉÊ¡§¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ÊW15cm ¡ß H 19.8cm ¡ß D9.8cm)
¡¦»ÈÍÑÊýË¡¡§¤ª¹¥¤ß¤Ç¥ª¥¤¥ë¤ÎÎÌ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢
¡¦¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤ËÄ¾ÀÜ2～4Å©¿â¤é¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦²Á³Ê¡§\27,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦µ»½Ñ¡¦À½Â¤¸µ¡§¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
¡¦11·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ »°±Û°ËÀªÃ°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä
¡¦11·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ ¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡õ¥«¥Õ¥§Á´Å¹¤ÇÈÎÇä³«»Ï
¡ÚÆüËÜ¤Ç¤ÎÈÎÇäÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡Û
»°±Û°ËÀªÃ°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://www.mistore.jp/shopping/product/900000000000000002939265.html
¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡õ¥«¥Õ¥§ ¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥éÅìµþÅ¹
Tel: 03 6270 2888 / boutiqueptk@peninsula.com
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ® 1-8-1 ¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥éÅìµþ ÃÏ²¼1³¬ ¡¿±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00-18:00
¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡õ¥«¥Õ¥§ ¿·´Ý¥Ó¥ëÅ¹
Tel: 03 5223 2888 / s-boutiquecafe@peninsula.com
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-5-1 ÃÏ²¼1³¬ ¡¿±Ä¶È»þ´Ö ·î-¶â ¡¦ ÅÚÍËÆü 11:00-21:00 Æü¡¦ ½Ëº×Æü 11:00-20:00
¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡õ¥«¥Õ¥§ °ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹
Tel: 03 3357 2888 / i-boutiquecafe@peninsula.com
ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-14-1 °ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´ÛÃÏ²¼1³¬ ¥×¥é ¥É ¥¨¥Ô¥¹¥êーÆâ ¡¿±Ä¶È»þ´Ö 10:00-20:00
¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡õ¥«¥Õ¥§ ¾¾²°¶äºÂÅ¹
Tel: 03 6228 7145 / m-boutiquecafe@peninsula.com
ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ 3-6-1 ÃÏ²¼1³¬ ¡¿±Ä¶È»þ´Ö¡§·î-ÅÚÍËÆü 11:00-20:00 Æü¡¦Ï¢µÙºÇ½ªÆü¡§11:00-19:30
¢¨BALLON¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢Â¾Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Åìµþ¤ÎÂ¾¤Ë¹á¹Á¡¦ËÌµþ¡¦¾å³¤¤Î¡Ö¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡õ¥«¥Õ¥§¡×¤Ç¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Î³ÆÅÔ»Ô¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥Ë¥åー¥¯¡¦¥·¥«¥´¡¦¥í¥ó¥É¥óÂ¾¡Ë¤Î¡Ö¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡õ¥«¥Õ¥§¡×¤Ç¤â½ç¼¡ÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡õ¥«¥Õ¥§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡õ¥«¥Õ¥§¤Ï¡¢¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é¥Û¥Æ¥ë¥º¤Î´ú´Ï¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é¹á¹Á¡×¤¬¡¢³«¶È¤·¤¿1928Ç¯°ÊÍè¼é¤êÈ´¤¯Âî±Û¤·¤¿¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¡¢ºÇ¹âµé¤Î¥°¥ë¥á¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ëÃÏ²¼1³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡õ¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢½ÏÎý¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ä¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¾å¼Á¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ä¥Ú¥¹¥È¥êー¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é¤¬¸Ø¤ëXO醬¤ä·îÌß¡¢¹ÈÃã¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥°¥ë¥á¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼§´ï¤Î¥Æ¥£ー¥»¥Ã¥È¤ä³×À½¤Î¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¢¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é¤Î¥¢¥¤¥³¥óÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥Úー¥¸¥Ù¥¢¤Ê¤É¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥®¥Õ¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥é¤ÎË¤«¤ÊÅÁÅý¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤ÊÁÛ¤¤¤È¶¦¤Ë¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ³§ÍÍ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãAbout BALLON¡ä
2009Ç¯¡¢Åìµþ¤Ë¤ÆÀßÎ©¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡ÉBALLON¡É¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Èµ¤µå¡É¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÈÉ÷Á¥¡É¤ò°ÕÌ£¤·¡¢À¤³¦¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤ÆÅìµþ¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¤Ç°ì¤Ä°ì¤Ä¿¦¿Í¤¬¼êºî¶È¤Çºî¤ê¤¢¤²¤ë¥¢ー¥È¤Î¤è¤¦¤ËÀº¹ª¤ÊÀÐ¹Ñ¤Î¥¢¥í¥Þ¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È(R)¥·¥êー¥º¤Ï³ÆÊýÌÌ¤è¤ê¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²¤ÊÆ¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤Ë³¤³°¤Ø¤âÅ¸³«Ãæ¡£¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤ÎColette¤ä¥ß¥é¥Î¤Î10 Corso Como¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÍÌ¾¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤äÍÌ¾É´²ßÅ¹¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æµÜÅÂ¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡È¥Þ¥êー¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥ÈÅ¸ Èþ½ÑÉÊ¤¬¸ì¤ë²¦ÈÞ¤Î¿¿¼Â¡É¤äChristian DiorÀ¸ÃÂ70¼þÇ¯µÇ°¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ò´ë²è¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢À¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ì¥¯¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥Ñ¥ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤É÷Á¥Î¹¹Ô¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À¤³¦¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£BALLON¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§@ballontokyo_official
https://www.instagram.com/ballontokyo_official/
¢£¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
LIBRARY DESIGN inc.
www.ballon.jp
Ã´Åö¡§ÎëÌÚ / info@ballon.jp