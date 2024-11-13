FCE¡¢¥ê¥ó¥¯¥¢¥ó¥É¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥×¤È ¸Ä¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë
³ô¼°²ñ¼ÒFCE¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐÀî½ß±Ù¡¢Åì¾Ú¡§9564¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¢¥ó¥É¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¡§¾®ºûË§±û¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2170¡¢°Ê²¼LM¼Ò¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¢¥«¥Ç¥ßー¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤È¿·¤¿¤Ë¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥µ¥ë¡¦¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¤ËÂ³¤¯ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯´Ö±ä¤Ù¼õ¹Ö¼Ô¿ôÌó3Ëü¿Í¤òÍ¤¹¤ëLM¼Ò¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥¯ー¥ë»ö¶È¡¢³Ø½¬½Î»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö7¤Ä¤Î½¬´·J(R)¡×¡Ö7¤Ä¤Î½¬´·presents¡¡Âè£±¤Î½¬´·¥»¥ë¥Õ¥³ー¥Á¥ó¥°¸¡Äê¹ÖºÂ¡Ê°Ê²¼¡¢7¤Ä¤Î½¬´·¥»¥ë¥Õ¥³ー¥Á¥ó¥°¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÎ¾¼Ò¤ÎÄó·È¤ò¤â¤È¤ËÄó¶¡²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÄó·ÈÆâÍÆ
LM¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í³«È¯Division¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥¯ー¥ë»ö¶È¡¦³Ø½¬½Î»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¯´Ö±ä¤Ù¼õ¹Ö¼Ô¿ôÌó3ËüÌ¾¡¢Á´¹ñÌó70µòÅÀ¤ÎÉý¹¤¤¸ÜµÒ´ðÈ×¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¹»À¸¡¦Âç³ØÀ¸¡¦¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤·¤¿¡Ö³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢ÁÈ¿¥¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ë¸Ä¿Í¡Ê¥¢¥¤¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ËÁÏ¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¡¦¥³¥ô¥£ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤ê¸Ä¿Í¸þ¤±¤Ë¡Ö7¤Ä¤Î½¬´·¥»¥ë¥Õ¥³ー¥Á¥ó¥°¡×¡¢¤Þ¤¿»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Ë¡Ö7¤Ä¤Î½¬´·J(R)¡×¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Å¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢LM¼Ò¤È¸Ä¿Í¸þ¤±¤Î¥µー¥Ó¥¹ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²¼µ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄó·È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±. »Ò¤É¤â¸þ¤±¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö7¤Ä½¬´·J(R)¡×¤ÎÄó¶¡
Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë»Ò¤É¤â¸þ¤±¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö7¤Ä¤Î½¬´·J(R)¡×¤ò³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤¬Å¸³«¤¹¤ëÃæ¡¦¹â¹»À¸¸þ¤±¤Î³Ø½¬½Î¡Ö¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¡ÊÁ´¹ñ¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶µ¼¼´Þ¤à10¶µ¾ì¡Ë¤Ë¤ÆÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö7¤Ä¤Î½¬´·J(R)¡×¤ÏÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆË¾¤à·ë²Ì¤ò¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°ÊÑ²½¤òÂ¥¤¹¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎÃæ³Ø¹»¡¦¹â¹»¡¦ÀìÌç³Ø¹»¡¢¤Þ¤¿³Ø½¬½Î¤ä¥¹¥¯ー¥ë¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎß·×360,000Ì¾¤ÎÀ¸ÅÌ¡¦³ØÀ¸¤¬¼õ¹Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÄó·È¤Ç¤Ï¡¢³Ø½¬½Î¤È¤¤¤¦¾ì¤Ç¡Ö»ÖË¾¹»¹ç³Ê¡×¡ÖÀ®ÀÓÌÜÉ¸Ã£À®¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ±¥¹¥¯ー¥ë¤ÎÀ®ÀÓ¸þ¾å¤ä»ÖË¾¹»¹ç³ÊÎ¨¤ò¤µ¤é¤Ë³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£².¡Ø7¤Ä¤Î½¬´·¥»¥ë¥Õ¥³ー¥Á¥ó¥°¡Ù¤ÎÄó¶¡
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¡¦¥³¥ô¥£ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¡Ö7¤Ä¤Î½¬´·(R)¡×¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥³ー¥Á¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¡Ø7¤Ä¤Î½¬´·¥»¥ë¥Õ¥³ー¥Á¥ó¥°¡Ù¤òÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¼«¸ÊÂÐÏÃÎÏ¡×¡Ê¡á¥»¥ë¥Õ¥³ー¥Á¥ó¥°ÎÏ¡Ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¢¥«¥Ç¥ßー¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ñ¥½¥³¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡Ö¥¢¥Ó¥Ð¡×¤ä»ñ³Ê¥¹¥¯ー¥ë¡ÖÂç±É¡×Åù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¯´Ö±ä¤ÙÌó26,500Ì¾¤Î¼õ¹Ö¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºÃÀÞ¤µ¤»¤º¤ËÌÜÉ¸Ã£À®¤ØÆ³¤¯Å°Äì¤·¤¿¸ÄÊÌ»Ù±ç¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄLM¼Ò¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥¯ー¥ë¤Î¶¯¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö£·¤Ä¤Î½¬´·J(R)¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö7¤Ä¤Î½¬´·¥»¥ë¥Õ¥³ー¥Á¥ó¥°¡×¤ÈLM¼Ò¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥¯ー¥ë»ö¶È¡¦³Ø½¬½Î»ö¶È¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤ò¤´»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÇØ·Ê
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¡Ø¿Í¡Ù¡ß¡ØTech¡Ù¤Ç¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¤ÎºÇÂç²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¡¢¼ç¤ËDX¿ä¿Ê»ö¶È¤È¶µ°é¸¦½¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢LM¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÈ¿¥¤È¸Ä¿Í¤ËÊÑ³×¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·°ÕÌ£¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¸Ä¿Í¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ëÁÈ¿¥¡Ê¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ËÁÏ¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ë¸Ä¿Í¡Ê¥¢¥¤¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ËÁÏ¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤È¸Ä¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ò¤ÎÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ÆÆÈ¼«¤Î²ÁÃÍÄó°Æ¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢ËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¡Ø¿Í¡Ù¡ß¡ØTech¡Ù¤Ç¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¤ÎºÇÂç²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö7¤Ä¤Î½¬´·J(R)¡×
https://7hj.jp/
¡Ö7¤Ä¤Î½¬´·presents Âè1¤Î½¬´·¥»¥ë¥Õ¥³ー¥Á¥ó¥°¸¡Äê¹ÖºÂ¡×
https://7h-selfcoaching.jp/
¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢
https://m-academia-s.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¢¥«¥Ç¥ßー
https://www.link-academy.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¢¥ó¥É¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó
ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§¾®ºû Ë§±û
»ñËÜ¶â¡§13²¯8,061Ëü±ß
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2170¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡Ë
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ4-12-15¡¡²ÎÉñ´ìºÂ¥¿¥ïー15³¬
ÁÏ¶È¡§2000Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ
ÁÈ¿¥³«È¯Division¡Ê¥³¥ó¥µ¥ë¡¦¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¡¢IR»Ù±ç»ö¶È¡Ë
¸Ä¿Í³«È¯Division¡Ê¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥¯ー¥ë»ö¶È¡¢³Ø½¬½Î»ö¶È¡Ë
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°Division¡ÊALTÇÛÃÖ»ö¶È¡¢¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¡Ë
¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó
³ô¼°²ñ¼ÒFCE
ÀßÎ©¡§2017Ç¯4·î21Æü¡¡¡¡¡¡
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐÀî½ß±Ù
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9564
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É£²-£´-£±¡¡¿·½ÉNS¥Ó¥ë10³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§DX¿ä¿Ê»ö¶È¡¢¶µ°é¸¦½¤»ö¶È¡¢½ÐÈÇ»ö¶È
URL¡§https://fce-hd.co.jp/
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¤ÎºÇÂç²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢DX¿ä¿Ê»ö¶È¤È¶µ°é¸¦½¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚºÇ¶¯¤ÎIT¥Äー¥ë¡Û¤È¤·¤ÆÌó7300À½ÉÊÃæÂè1°Ì¡Ê¢¨¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖRPA¥í¥Ü¥Ñ¥Ã¥ÈDX(https://fce-pat.co.jp/)¡×¡¢¼Ò°÷¶µ°é¤ò°ì¤Ä¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ëÄê³ÛÀ©¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶µ°é¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSmart Boarding(https://smartboarding.net/)¡×¡¢À¤³¦4000ËüÉô¡¢¹ñÆâ260ËüÉôÈ¯´©¤ÎÀ¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡Ø7¤Ä¤Î½¬´·(https://fce-publishing.co.jp/)¡Ù¤Î½ÐÈÇ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸À®AI¶ÈÌ³¤ÎÀ¸»ºÀ¤òÇúÈ¯Åª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡ÖFCE¥×¥í¥ó¥×¥È¥²ー¥È(https://go.fce-promptgate.com/)¡×¡¢¤Ê¤ÉÃæ¾®´ë¶È¤«¤éÂç´ë¶È¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤¿Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤òÂÐ¾Ý¤ËÉý¹¤¯»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ITreview Best Software in Japan2023¤è¤ê