¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡Ö¤ªÇº¤ß¥µ¥Ýー¥È¥Ü¥¤¥¹ ～²ÝÂê¡¦ÊÙ¶¯～¡×2024Ç¯11·î15Æü(¶â)17»þ¤è¤êÈ¯Çä·èÄê¡ª
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄ³ÑÎ¦¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVTuber/¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤Ï¡¢¡Ö¤ªÇº¤ß¥µ¥Ýー¥È¥Ü¥¤¥¹ ～²ÝÂê¡¦ÊÙ¶¯～¡×¤ò2024Ç¯11·î15Æü(¶â)17»þ¤è¤ê¡¢¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯11·î15Æü(¶â)17»þ¤«¤é¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡Ö¤ªÇº¤ß¥µ¥Ýー¥È¥Ü¥¤¥¹ ～²ÝÂê¡¦ÊÙ¶¯～¡×ÈÎÇä³«»Ï¡ª
¡Ø¤ªÇº¤ß¥µ¥Ýー¥È¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ü¥¤¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡
¥ª¥ê¥Ðー¡¦¥¨¥Ð¥ó¥¹¡¢°ËÇÈ¥é¥¤¡¢Í¼ÍÛ¥ê¥ê¡¢ÍÕ²ÃÀ¥ÅßÀã¤Ë¤è¤ë¡Ö¤ªÇº¤ß¥µ¥Ýー¥È¥Ü¥¤¥¹ ～²ÝÂê¡¦ÊÙ¶¯～¡×¤Ï¡¢¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡Êhttps://shop.nijisanji.jp/¡Ë¤Ë¤Æ2024Ç¯11·î15Æü(¶â)17»þ¤«¤é2024Ç¯12·î15Æü(Æü)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢ÈÎÇä¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ï¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎPC¡õ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑÊÉ»æÉÕ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Ü¥¤¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡Ö¤ªÇº¤ß¥µ¥Ýー¥È¥Ü¥¤¥¹ ～²ÝÂê¡¦ÊÙ¶¯～¡×
¢£¥ª¥ê¥Ðー¡¦¥¨¥Ð¥ó¥¹ÊÔ
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¼«Ê¬¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢
¶ìÇº¤¹¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¥¢¥Ê¥¿¤ò¸«¤«¤Í¤¿¥ª¥ê¥Ðー¤Ï¡¢
¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤Ä¤±¤è¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¢¥Ê¥¿¤Ë¤Ï¤Þ¤À¥ª¥ê¥Ðー¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç――¡©
¡¡
¡ã¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ä
¡¦½Ð±é¡§¥ª¥ê¥Ðー¡¦¥¨¥Ð¥ó¥¹
¡¦²Á³Ê¡§2,500±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¹ØÆþÆÃÅµ¡§¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎPC¡õ¥¹¥Þ¥ÛÍÑÊÉ»æ¡¢ËÜ¿ÍÃ±ÂÎ¤Î¥¹¥Þ¥ÛÍÑÊÉ»æ
¡¡
¢£°ËÇÈ¥é¥¤ÊÔ
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
Âç³Ø¼õ¸³¤òÌÜÁ°¤ËÊÙ¶¯¤Î¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¢¥Ê¥¿¤Ï¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Î°ËÇÈ¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£
½Î¹Ö»Õ¤Î¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤ÆÊÙ¶¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë°ËÇÈ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç
¤À¤ó¤À¤ó¤È¶ì¼ê¤ÊÌäÂê¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤¯¥¢¥Ê¥¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢
²¿¸Î¤«¤º¤Ã¤È¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç――¡©
¡¡
¡ã¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ä
¡¦½Ð±é¡§°ËÇÈ¥é¥¤
¡¦²Á³Ê¡§2,500±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¹ØÆþÆÃÅµ¡§¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎPC¡õ¥¹¥Þ¥ÛÍÑÊÉ»æ¡¢ËÜ¿ÍÃ±ÂÎ¤Î¥¹¥Þ¥ÛÍÑÊÉ»æ
¡¡
¢£Í¼ÍÛ¥ê¥êÊÔ
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè――¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê²ÝÂê¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é²¼¹»¤¹¤ë¥¢¥Ê¥¿¤ÎÁ°¤Ë¡¢
Í§¿Í¤Ç¤¢¤ëÍ¼ÍÛ¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¥¢¥Ê¥¿¤¬Í¼ÍÛ¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤¬¤ë°ìÊý¡¢Èà½÷¤Ï¤Ê¤Ë¤ä¤é¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡¡
¡ã¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ä
¡¦½Ð±é¡§Í¼ÍÛ¥ê¥ê
¡¦²Á³Ê¡§2,500±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¹ØÆþÆÃÅµ¡§¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎPC¡õ¥¹¥Þ¥ÛÍÑÊÉ»æ¡¢ËÜ¿ÍÃ±ÂÎ¤Î¥¹¥Þ¥ÛÍÑÊÉ»æ
¡¡
¢£ÍÕ²ÃÀ¥ÅßÀãÊÔ
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¤¢¤ëÆü¡£ÍÕ²ÃÀ¥¤È¥¢¥Ê¥¿¤Ï°ì½ï¤Ë¤ª½Ð³Ý¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÅÓÃæ¤Ç¥¢¥Ê¥¿¤Ï²ÝÂê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
ÍÕ²ÃÀ¥¤Ï»ö¾ð¤òÃÎ¤ê¡¢¥¢¥Ê¥¿¤È°ì½ï¤Ë²ÝÂê¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤±¤ì¤É¡¢¤É¤¦¤ä¤é²ÝÂê¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç――¡£
¡ã¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ä
¡¦½Ð±é¡§ÍÕ²ÃÀ¥ÅßÀã
¡¦²Á³Ê¡§2,500±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¹ØÆþÆÃÅµ¡§¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎPC¡õ¥¹¥Þ¥ÛÍÑÊÉ»æ¡¢ËÜ¿ÍÃ±ÂÎ¤Î¥¹¥Þ¥ÛÍÑÊÉ»æ
¡¡
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー
¢£ ¡Ö¤ªÇº¤ß¥µ¥Ýー¥È¥Ü¥¤¥¹ ～²ÝÂê¡¦ÊÙ¶¯～ -¥ª¥ê¥ÐーÊÔ¡¦°ËÇÈÊÔ-¡×¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー
¤®¤É¤é ÍÍ (https://x.com/_KING_GIDORA_)
¡¡
¢£ ¡Ö¤ªÇº¤ß¥µ¥Ýー¥È¥Ü¥¤¥¹ ～²ÝÂê¡¦ÊÙ¶¯～ -Í¼ÍÛÊÔ¡¦ÍÕ²ÃÀ¥ÊÔ-¡×¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー
¤Ä¤Ê¤«¤ï ÍÍ (https://x.com/tsunakawa_0429)
¡¡
ÈÎÇä³µÍ×
¡ÚÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Û
¡¦¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡§https://shop.nijisanji.jp/TAG_41
¢¨ÈÎÇä³«»ÏÄ¾Á°¤Ë¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û
2024Ç¯11·î15Æü(¶â)17»þ ～ 2024Ç¯12·î15Æü(Æü)23»þ59Ê¬
¢¨º£¸åºÆÈÎ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¸ø¼°SNSÅù¤Ë¤Æ¿ï»þ¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¸ø¼°X¡§https://x.com/nijisanji_app
¡¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¤ªÇº¤ß¥µ¥Ýー¥È¥Ü¥¤¥¹
¡¡
¡Ú¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬½êÂ°¤¹¤ëVTuber/¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥°¥Ã¥º¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÈÎÇä¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Ìó150Ì¾¤Î½êÂ°¥é¥¤¥Ðー¤¬¸ÄÀ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¡¢YouTubeÅù¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷(¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È)¡ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.nijisanji.jp/
X¡§https://x.com/nijisanji_app
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/nijisanji
Instagram¡§https://www.instagram.com/nijisanji_official
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@nijisanji_official
bilibili¡§https://space.bilibili.com/410484677
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡§https://shop.nijisanji.jp/
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ FAN CLUB¡§https://www.nijisanji.jp/fanclubs
¡ÚANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー¡ÖËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¿·ÂÎ¸³¤ò¡£¡×ー
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2017Ç¯5·î2Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È·Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£»äÃ£¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á·ÐºÑ·÷¡×¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¿·»þÂå¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ßÌò¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷(ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò)¡ä
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.anycolor.co.jp
ºÇ¿·¾ðÊó¡§https://www.anycolor.co.jp/news
ºÎÍÑ¾ðÊó¡§https://www.anycolor.co.jp/recruit
WEB¥Þ¥¬¥¸¥ó¡§https://magazine.anycolor.co.jp
X¡§https://x.com/ANYCOLOR_Inc
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/anycolor_inc
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à
https://www.anycolor.co.jp/contact
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ßÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò ¼ÒÄ¹¼¼ ¹ÊóÃ´Åö
Email¡§pr@anycolor.co.jp
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-2 ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¤ー¥¹¥È11F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÅÄ³Ñ Î¦