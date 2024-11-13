ENECHANGE¡¢Á´¹ñÄÂÂß´ÉÍý¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¨²ñ¤ËÆþ²ñ¡£Á´¹ñ¤ÎÍÎÏ¤ÊÄÂÂßÃç²ð¡¦´ÉÍý²ñ¼ÒÌó2,000¼Ò¤ËEV½¼ÅÅ¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¡¦¶õ¼¼ÄÌÅÅ¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¤´Äó°Æ
ENECHANGE¡Ê¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§´Ý²¬ ÃÒÌé¡Ë¤Ï¡¢ÄÂÂß´ÉÍý¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëÁ´¹ñÄÂÂß´ÉÍý¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¨²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢²ñÄ¹¡§»°¹¥ ½¤¡¢°Ê²¼¡§Á´´É¶¨¡Ë¤ËÆþ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´´É¶¨¤Î²ñ°÷¤Ç¤¢¤ëÁ´¹ñÍÎÏ¤ÎÄÂÂßÃç²ð¡¦´ÉÍý²ñ¼ÒÌó2,000¼Ò¤Ë¡ÖEV½¼ÅÅ¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¡×¡¢¡Ö¶õ¼¼ÄÌÅÅ¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤ò¶¨²ñ¤Î¿ä¾©¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Äó·È¤ÎÇØ·Ê
À¯ÉÜ¤Ï2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¾èÍÑ¼Ö¿·¼ÖÈÎÇä¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅÆ°¼Ö¤ÎÈæÎ¨¤ò100%¤È¤¹¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢¤½¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë30Ëü¸ý¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆEV½¼ÅÅ´ï¤ÎÀßÃÖ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â½¸¹ç½»Âð¤Ë¤ª¤±¤ë´ðÁÃ½¼ÅÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æþµï¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¤äÊª·ï¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤ËÁá´ü¤ËÉ¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤ä°ìÉô¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÇÁ°Ç¯ÅÙ¤è¤ê¤âÊä½õ¶â¤ÎÍ½»»¤¬Áý³Û¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢´±Ì±°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢½»ÂðÁª¤Ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆEV½¼ÅÅ´ï¤ÎÍÌµ¤¬½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇ´ð½à¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£EV½¼ÅÅ´ï¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦½¸¹ç½»Âð¤Î½»´Ä¶¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤Î°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Äó·È¤Î³µÍ×
Á´´É¶¨¤Ï¡¢1991Ç¯¤ËÁ´¹ñ¤ÎÍÎÏ¤ÊÄÂÂß½»Âð´ÉÍý¶È¼Ô¤¬Â¿¿ô½¸·ë¤·¤Æ¡¢´ÉÍý¶È¤Î¶áÂå²½¤ÈÆþµï¼Ô¤ÎÊÝ¸î¡¢²È¼ç¤ÎÊØ±×¸þ¾å¤ä²ñ°÷´ë¶È¤Î»ö¶ÈÈ¯Å¸¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£Ìó2,000¼Ò¤ÎÄÂÂßÃç²ð¡¦´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¹ÊÞ¿ôÌó3,500Å¹ÊÞ¡¢´ÉÍý¸Í¿ôÌó400Ëü¸Í¤òÍÊ¤¹¤ëÄÂÂß´ÉÍý¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÃÄÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ENECHANGE¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤ËÁ´´É¶¨¤ËÆþ²ñ¤·¡¢EV½¼ÅÅÀßÈ÷Æ³Æþ¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖEV½¼ÅÅ¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤È¶õ¼¼ÄÌÅÅ¼êÂ³¤¤ÎDX¥µー¥Ó¥¹¡Ö¶õ¼¼ÄÌÅÅ¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤ò¶¨²ñ¤Î¿ä¾©¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î²ñ°÷´ë¶È¤Ë¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£ÄÂÂß½»Âð¤Ë¤ª¤±¤ëEV½¼ÅÅÀßÈ÷¤ÎÉáµÚ¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ëÃæ¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¤ï¤¿¤êÌÖÍåÅª¤ÊEV½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
EV½¼ÅÅ¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦·î¶ËÃó¼Ö¾ì¸þ¤±¥×¥é¥ó
EV½¼ÅÅ¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¤Ï¡¢½¸¹ç½»Âð¤ÎÃó¼Ö¶è²è¤ä·î¶ËÃó¼Ö¾ì¤Ë¹ñ¤ÎÊä½õ¶â¤È¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¶â¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ÀßÃÖÈñÍÑ¡¦·î³ÛÈñÍÑ¡¦ÅÅµ¤Âå¤â¥ªー¥ë¥¼¥í¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¸¹ç½»Âð¤Ë¤ª¤±¤ëEV½¼ÅÅ´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅù¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¥¢¥Ã¥×¤äÆþµïÎ¨¡¦¶õ¼¼ÂÐºö¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶õ¼¼ÄÌÅÅ¼êÂ³¤¤ÎDX¥µー¥Ó¥¹ ¶õ¼¼ÄÌÅÅ¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸
¶õ¼¼ÄÌÅÅ¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¤Ï¡¢¶õ¼¼Êª·ï¤ÎÄÌÅÅ¡¦ÇÑ»ß¤Î¿½¤·¹þ¤ß¼êÂ³¤¤òÅö¼Ò¤¬°ì³ç¤·¤ÆÂå¹Ô¤·¡¢¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹Êª·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶õ¼¼´ü´ÖÃæ¤ÎÅÅµ¤Âå¤òÅö¼Ò¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹(*1¡Ë¡£ÉÔÆ°»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤Î¶õ¼¼»þ¤ÎÄÌÅÅ¡¦ÇÑ»ß¶ÈÌ³¤òDX²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶ÈÌ³ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢¤Þ¤¿ÅÅµ¤Âå¤Î·ÐÈñºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢þ¡Ö¶õ¼¼ÄÌÅÅ¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¡×3¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¡¦ÅÅµ¤¼êÂ³¤¶ÈÌ³¤Î´ÊÁÇ²½
¡¡ÄÌÅÅ¡¦ÇÑ»ß¤Î´õË¾¤Ï¡¢¿½¤·¹þ¤ß¼êÂ³¤¤ò¥¦¥§¥Ö¾å¤Ç¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç´°Î»¡£¿½¤·¹þ¤ß»þ¤ËÌÌÅÝ¤Ê·ÀÌó¾ðÊó¤äÀÁµáÀè¾ðÊó¤Ê¤É¤ÎµÆþ¼êÂ³¤¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀÁµá½ñ½èÍý¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤¬·Ú¸º
¡¡Éô²°Ëè¤ÎÅÅµ¤Âå¤ÎÀÁµá½ñ¤Î½èÍý¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔÆ°»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¶õ¼¼»þ¤ÎÅÅµ¤Âå¤ò¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¤¬ÉéÃ´
¡¡¶õ¼¼»þ¤ÎÅÅµ¤Âå¤òÅö¼Ò¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔÆ°»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤Î·ÐÈñºï¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
*1 ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë¤Ï°ìÉô¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸»ö¶ÈÉô¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸»ö¶ÈÉô¡§ene_sales@enechange.co.jp
EV½¼ÅÅ¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸
¡ÖEV½¼ÅÅ¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿3kW/6kW¤ÎÉáÄÌ½¼ÅÅ´ï¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢EVÉáÄÌ½¼ÅÅ¡Ê6kW¡ËÀßÃÖ¸ý¿ôNo.1¡Ê*2¡Ë¤ÎEV½¼ÅÅ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÀßÃÖÈñÍÑ¤ä·î³ÛÈñÍÑ¤¬0±ß¤Î¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¼ÅÅÀßÈ÷¤ÎÀßÃÖ¤«¤é±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤Î¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î»ö¶È¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
EV½¼ÅÅ¥¢¥×¥êÍøÍÑ¼Ô¿ôNo.1¡Ê*3¡Ë¤ÎÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢½¼ÅÅ´ï¤Î¶õ¤¾õ¶·³ÎÇ§¡¢½¼ÅÅ¤È·èºÑ¤¬´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¤Ï¤â¤È¤è¤êÂ¾¼Ò¤Î½¼ÅÅ¥¹¥Ý¥Ã¥È¸¡º÷¤Î¤Û¤«¡¢¼Ö¼ïÅÐÏ¿¤Ë¤è¤ê¡¢½¼ÅÅÎÁ¶â¤È¥¬¥½¥ê¥óÂå¤Îº¹³ÛÉ½¼¨¤äºÇÅ¬¤Ê½¼ÅÅ·×²è¤ÎÄó¼¨¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
½¼ÅÅ¤·¤¿Ê¬¤À¤±»ÙÊ§¤¦¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î·èºÑ¤Î¤Û¤«¡¢e-Mobility Power¤ä¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー³Æ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë½¼ÅÅ¥«ー¥É¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·î³Û2,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÎÄê³Û¥×¥é¥ó¡Ö¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡×¤ÏÆüÃæ¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë²¿ÅÙ¤â½¼ÅÅ¤Ç¤¡¢ÆÃ¤Ë¼«Âð¤Ë½¼ÅÅÀßÈ÷¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤EV¥æー¥¶ー¤ËÂç¤¤Ê·ÐºÑÅª¥á¥ê¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
*2 Ç§¾Ú¥¢¥×¥êÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Î¡¢EVÉáÄÌ½¼ÅÅ´ï¡Ê6kW¡Ë¤ÎÀßÃÖ¸ý¿ô¡Ê2024Ç¯11·î1Æü»þÅÀ¡¢GoGoEVÄ´¤Ù¡Ë
*3 EV½¼ÅÅ¥µー¥Ó¥¹5¼Ò¤Ë¤è¤ëiOS¡¦Android¤ÎDL¿ô¡Ê2024Ç¯10·î31Æü»þÅÀ¡¢data.aiÄ´¤Ù¡Ë
EV½¼ÅÅ¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://ev-charge-enechange.jp/
EV½¼ÅÅ¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥×¥ê
AppStore¡§https://apps.apple.com/jp/app/id911721775
Google Play¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=net.evsmart
Á´¹ñÄÂÂß´ÉÍý¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¨²ñ¡ÊÁ´´É¶¨¡Ë
Ì¾¾Î ¡§Á´¹ñÄÂÂß´ÉÍý¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¨²ñ
ÂåÉ½ ¡§Ì¾ÍÀ²ñÄ¹¡¡¹â¶¶¡¡À¿°ì¡¿²ñÄ¹¡¡»°¹¥¡¡½¤
½êºß ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬½Å½§1-3-7È¬½Å½§¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Ó¥ë19³¬
ÀßÎ© ¡§1991Ç¯8·î
³èÆ°ÆâÍÆ¡§£±.¿·»ö¶È¡¦¿·¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¡¡£².´ÉÍýÊª·ï¡¢·Ð±Ä´ðÈ×¤Î¶¯²½¡¦³È½¼¤Î¤¿¤á¤Î¸¦½¤»ö¶È¡¡£³.Æþµï¼Ô¤Ø¤Î²÷Å¬¤Ê½»´Ä¶¤ÎÄó¶¡
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.pbn.jp/
ENECHANGE³ô¼°²ñ¼Ò
ENECHANGE¡Ê¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸ ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ëÃ¦ÃºÁÇ¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¹¡£2015Ç¯ÁÏ¶È¡¢2020Ç¯Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ë¾å¾ì¡Ê¸½ Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¾å¾ì¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É4169¡Ë¤·¡¢¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î4D¡Ê¼«Í³²½¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¦Ã¦ÃºÁÇ²½¡¦Ê¬»¶²½¡Ë¡×Ê¬Ìî¤Ç¤ÎSaaS»ö¶È¤òÃæ¿´¤ËµÞÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¥ëー¥Ä¤Ï¡¢¼«Í³²½Àè¿Ê¹ñ¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ç¤ÎÅÅÎÏ¥Çー¥¿¸¦µæ½ê¤Ë¤¢¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Çー¥¿¤Î²òÀÏµ»½Ñ¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©104-0031 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶3－1－1 WeWorkÅìµþ¥¹¥¯¥¨¥¢¥¬ー¥Ç¥óÆâ14³¬
URL¡¡¡¡¡§https://enechange.co.jp