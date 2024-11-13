ÃíÌÜ¤Î¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹AI¥Äー¥ë¡ÖComfyUI¡×¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖComfy Community Summit¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¸¶½ÉSOMSOC GALLERY¤ÇAI¥¢ー¥ÈÅ¸¤ò³«ºÅ
¸¦Èþ³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸·¸¦)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È·ó¥®¥ã¥é¥êーµ¡Ç½¤òÍ¤¹¤ë¡ÖSOMSOC GALLERY(¥½¥à¥½¥¯¥®¥ã¥é¥êー)¡×¤Ï¡¢²èÁüÀ¸À®AI¤Ç¤¢¤ëStable Diffusion¤òÁàºî¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥Äー¥ë¡ÖComfyUI¡×¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖComfy Community Summit¡Ê°Ê²¼¡¢CCS¡Ë¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢AI¥¢ー¥ÈÅ¸¡ØCCS Art Gallery Gathering¡Ù¤ò11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë～11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£17Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ºßÏ¤·¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎCCS¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¿ÊÊâ¤ÈÁÏÂ¤Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¶¦Í¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤ÎAI³«È¯¼Ô¡¢¸¦µæ¼Ô¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥á¥ó¥Ðー¤Î¸òÎ®¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
CCS Art Gallery GatheringÅ¸¼¨¥³¥ó¥»¥×¥È
¡ÖAI¥¢ー¥ÈÅ¸¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢´¶¾ð¤ÎÌµ¤¤AI¤ËºîÉÊ¤¬ºî¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤È¤¤¤¦Ì¿Âê¤¬º£¤Î¤È¤³¤í¾ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î¼þ°Ï¤Îºî²È¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿Í¤Î²¹¤«¤µ¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤¤¤¿»þ¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹³«È¯¤Î²ñ¼Ò¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µ»½Ñ¤È´¶À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡£´¶À¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤±¤É·Á¤Ë¤¹¤ëµ»½Ñ¤¬¤Ê¤¤¡£µ»½Ñ¤Ï¤¢¤ë¤±¤ÉÀµÄ¾¥À¥µ¤¤¡£µ»½Ñ¤È´¶À¤¬Î¾Êý¹â¿å½à¤Ê¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢µ»½Ñ¤È´¶À¤ÎÊâ¤ß´ó¤ê¤¬¤³¤³10Ç¯¤Ç¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ºÍÇ½¤¢¤ë¿Í¤¬¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤ËÅØÎÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö¤«¤é´¶À¤òÅð¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È´í×ü¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎCCS¤ÎºÇÀèÃ¼¤ÎAI¥¢ー¥È¤òSOMSOC GALLERY¤È¸¶½É¤ÎÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£AI¥¢ー¥È¤¬ËÍ¤¿¤Á¤Ë¡¢¿·¤·¤¤É½¸½¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸«ÆÏ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
SOMSOC GALLERY µÜºêÁÔ¸¼
AI¥¢ー¥ÈÅ¸¡ØCCS Art Gallery Gathering¡Ù
¡¦´ë²è¡§Comfy Community Summit
¡¦Å¸¼¨´ü´Ö¡§11·î15Æü(¶â)～11·î20Æü(¿å)
¡¦11·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î10:30 ～ 19:30¤Þ¤Ç¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ºßÏ¤·¤ÆºîÉÊ²òÀâ¤ò¤¹¤ë¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡Ê¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ë
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§10:30 - 19:00¡Ê³«¾ì10:15¡Ë
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°3-22-11 SOMSOC GALLERY
¡¦HP¡§https://somsoc.jp
ºîÉÊ¾Ò²ð
¢£AI ºîÉÊ ¡Ø°¦ÁþÈ¾¤Ð¡Ù
¡Ú¿·À¤Áê Âè°ì²ó AI ¥¢ー¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ëºîÉÊÅ¸ ¡¦ ¼õ¾ÞºîÉÊ¤è¤êºîÉÊÁªÈ´¡Û
ºîÉÊ¡§¡Ø½é¤á¤Æ¤ÎÆó¿Í°ì½ï¤Î¥¨¥¯¥¹¥¿¥·ー¡Ù2024
¿·À¤Áê¶ä¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ
ºî²È¡§¾å´±Ê¸¶ª
ºîÉÊ¡§¡Ø´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡Ù2024
¿·À¤ÁêÆ¼¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ
ºî²È¡§¼òµ´¶¶BoozerBridge
ºîÉÊ¡§¡Ø´Ø·¸¡Ù2024
¿·À¤ÁêÆ¼¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ
ºî¼Ô¡§µÊ窝窝Æ¬嗎
¢£AI ºîÉÊ ¡¦ ÌýºÌ
ºîÉÊ¡§¡Ø°¦¤Î¸½¾ì¥·¥êー¥º¡Ù2024
ºî²È¡§Simon°¤Ê¸ ¡ÊSimon Lee¡Ë
¢£AI ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
ºîÉÊ Ukiyo-AI Girl
ºî²È¡§852ÏÃ(hakoniwa)
https://x.com/8co28
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=Jip0ZWbqOhE ]
ºîÉÊ Until_Our_Eyes_Interlink
ºî²È¡§shanef3D
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=KxWJeL2JyUQ ]
¡ÚËÌµþ¹ñºÝ±Ç²èº×AIGC±Ç²èÃ»ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¡Û
REPLY AI FILM FESTIVAL WINNER
ºîÉÊ¡§¡Ø¿Æ°¦¤Ê¤ë»ä¤Ø To Dear Me¡Ù2024
´ÆÆÄ¡§Æ¸²è
AI ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡§ÄÄÎË§ ¼þÄë ³¤¿ÉHyacinth Simon°¤Ê¸
½ÐÉÊ¡§CUC Anima & Ainimate Lab
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=MRLI_pK1UIU ]
¡Ú¾å³¤¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ê2024¡Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÅ¸Êü±ÇºîÉÊ¡Û
¡ÚLondon Design Festival ¡Ê2024¡ËÊü±ÇºîÉÊ¡Û
¡ÚÃæ¹ñÃæ±ûÈþ½Ñ³Ø±¡¡Ø±ÊÉÔÍîËëÅªÁÏ°ÕÀ¸³è¡ÙÅ¸¡Ê2024¡ËÊü±ÇºîÉÊ¡Û
ºîÉÊ¡§¡ØÀø¶õ´ÖÎ¹¹Ô·×²è¡Ù 2024
ºî²È¡§³¤¿ÉHyacinth
[Æ°²è4: https://www.youtube.com/watch?v=83tr1Zz30Mk ]
ºîÉÊ Jazz Scene USA
ºî²È¡§machine.delusions
[Æ°²è5: https://www.youtube.com/watch?v=OqWGCiOWVMY ]
¢£AI ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó
ºîÉÊ¡§AI µï¼ò²°¡¦Êª¸ì
ºî¼Ô¡§²÷³ÚÂ¤Êª
[Æ°²è6: https://www.youtube.com/watch?v=SYyD0WqrKn4 ]
ºîÉÊ¡§Meow Oracle
ºî²È¡§Üè³«Á³¡¢ÄÄÀ±°¡¡¢邾½Ó¡¢ÄÄ¸ã¹Ô
[Æ°²è7: https://www.youtube.com/watch?v=HDBNiouPByQ ]
²°³°3D VISION¤Ø¤ÎÊü±Ç·èÄê
Å¸¼¨´ü´ÖÃæ¤Î11·î15Æü¤«¤é11·î18Æü¤Þ¤Ç¡¢SOMSOC GALLERY¶áÀÜ¤Î3D¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢¡ÖComfyUI¡×¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
MAP
SOMSOC GALLERY
11·î16Æü-17Æü¡ÖComfy Community Summit¡×Â¾³èÆ°¡¿11·î16Æü: ¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¥³¥¢ComfyUI³«È¯¼Ô¤ÈÃøÌ¾¤ÊAI¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò½¸¤á¡¢ºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¿ÊÊâ¤ÈÁÏÂ¤Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¸þ¤±¤ÎAI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¹ñºÝ²½¤È¥íー¥«¥ê¥¼ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£
¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÃÓ¿¬2ÃúÌÜ31-24 ¿®ÅÄ¥Ó¥ë2F BPM
»þ´Ö¡§10:30～20:00¡Ê³«¾ì10:15¡Ë
¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È:https://comfycommunity.com
Twitter/X:https://x.com/Comfy_Community
Discord:https://discord.gg/gsyGqzMV9p
Github:https://github.com/ComfyCommunitySummit
WeChat¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È: Comfy CommunitySummit
¥éー¥¯/Feishu¥°¥ëー¥×:https://applink.feishu.cn/client/chat/chatter/add_by_link?link_token=193pc339-704e-404c-b013-c83432d37b1f
CCS team¾Ò²ð
CCS Comfy Community Summit ¥Áー¥à
´ë²è¡§ZHO, Jo Zhang, AJ
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§Jo Zhang
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£& ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×: AJ, ZHO, Jo Zhang, Dango233, Mia Ma, CocoSgt
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥êー¥Àー¡§Zhongzhong
¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ZHO, Cynthia Liu, Lucky, Simon Lee, Ring Hyacinth, Troy Ni, Eclectic!!, AJ, CocoSgt, Jo Zhang
¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¡§AJ, Mia Ma, Xiaotian
¶¦ºÅ¡§SOMSOC GALLERY
AI Å¸: ¿·¥¢ー¥È¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È
¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó: ZHO, Ring Hyacinth, Cynthia Liu
¥¢ー¥ÈºîÉÊÁª½Ð: Ring Hyacinth, Simon Lee, Jo Zhang, ZHO
¥Ç¥¶¥¤¥ó: Simon Lee, Zhongzhong, Cynthia Liu, Lucky, Troy Ni
¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿Ê¹Ô: Mia Ma, Xiaotian, Eclectic!!
¸½¾ì¥Áー¥à: ZHO, Jo Zhang, AJ, Dango233, Simon Lee, Ring Hyacinth, Troy Ni, Eclectic!!, Chenran, Cynthia Liu, Lucky, phields, Mia Ma
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥ó¥¯¥¹: Nenly