³ô¼°²ñ¼Ò£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿ ¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È¤È¤Î¶¦ºÅWEB¥»¥ß¥Êー¡Ö¤½¤ÎSFAÆ³Æþ¤ÏËÜÅö¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ～¼ºÇÔ¥±ー¥¹¤«¤é³Ø¤Ö¡¢SFAÄêÃå²½¤Þ¤Ç¤ÎÆ»Äø～¡×
¥Çー¥¿¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Î¸þ¾å¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ø¤ÎÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼èÄùÌòCEO¡§ÆâÆ£ ½¨¼£Ïº¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿ ¥¤¥ó¥È¥é¥Þー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ãæ»³ µÁ¿Í¡Ë¤È¶¦ºÅ¤ÇWEB¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Æー¥Þ
¤½¤ÎSFAÆ³Æþ¤ÏËÜÅö¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ～¼ºÇÔ¥±ー¥¹¤«¤é³Ø¤Ö¡¢SFAÄêÃå²½¤Þ¤Ç¤ÎÆ»Äø～
¢£»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß
https://dps.intra-mart.jp/blog/seminar/issue-20241126
¢£¥»¥ß¥Êー³µÍ×
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢SFAÆ³Æþ»þ¤Î6¤Ä¤Î¼çÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¡¢¤½¤ì¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËSFA¤òÆ³Æþ¤·À®²Ì¤ò¾å¤²¤¿´ë¶È¤Î»öÎã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À®¸ù¤Î¥×¥í¥»¥¹¤äÆ³Æþ¸å¤Î¸ú²Ì¤ò¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸åÈ¾¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏSFAÆ³Æþ¸å¤ËÄêÃå¤·¤Ê¤¤¸¶°ø¤ä¼ºÇÔÎã¤â¼è¤ê¾å¤²¡¢±Ä¶ÈDX¤Î¿¿¤Î»Ñ¤òÄÉµá¡£¥íー¥³ー¥É³«È¯¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢±Ä¶È¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿Á´¼ÒÅª¤Ê¶ÈÌ³²þ³×¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£SFA¤ò³èÍÑ¤·¤Æ±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤´ë¶È¤Ë¸þ¤±¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ±Ä¶ÈÉôÌç¤ÇDX¤Î¿ä¿Ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý
- ±Ä¶È¤ÎDX¤Ç²¿¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Êý
- ¸½ºßÍøÍÑÃæ¤ÎSFA¥Äー¥ë¤Î¹¹²þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¢£³«ºÅ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/108457/table/38_1_7aa91e793da01f6efb3d59e0ca1b51c9.jpg ]
¾ÜºÙ¡¢¤ª¤è¤ÓÃí°Õ»ö¹à¤Ï¡¢¾åµ»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥Çー¥¿¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ÎÂ¬Äê¡¦¿ÇÃÇ¡¦²þÁ±¡¢¤ª¤è¤Ó¥Æ¥Ã¥¯¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÏ¢·È¤·¤¿DX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÎ¾ÌÌ»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ø¤ÎÊÑ³×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£2003Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¤¤ÃÎ¸«¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤«¤éIT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¤Ò¤í¤²¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¹â¤¤¿®ÍÑ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ËÊ£¿ôµòÅÀ¤òÀß¤±»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÆÈÎ©·Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¾¦¹æ¤òÊÑ¹¹¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥Þ¥¶ー¥º»Ô¾ì¡Ê¸½¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡Ë¤Ë¾å¾ì¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
WEB¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡https://www.deliv.co.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡¡ https://seivice.deliv.co.jp/