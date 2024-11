¶ä¹Ô°÷¤ÎÇ®¤­Êª¸ì¤òÏ¢Â³¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥É¥é¥ÞCM¤Ë¡£¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ëÉ÷´Ö½Ó²ð¼ç±é¤ÎÏ¢Â³¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥É¥é¥ÞCM¡ØÂè0²ñµÄ¼¼¡ÙÂè3ÏÃ»þÅÀ(Á´9ÏÃ)¤ÇÁá¤¯¤â¡¢ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬340Ëü²ó¡Ê¢¨¡Ë¤òÆÍÇË¡ª

株式会社セブン銀行[画像1: https://prtimes.jp/i/151074/2/resize/d151074-2-c46f9b7fa6ae6d75cc9c-0.png ]連続ミニチュアドラマCM『第0会議室』配信開始から、これまで合計340万回再生!10月20日(日)に第1話「前代未聞のコンビニATM」を配信後、現在まで第2話「コンビニという壁」第3話「スピードの関門」の合計3話を配信しています。第1話公開後は、SNS上で「世の中にないものをゼロから作る、 ワクワクする1話でした」、「セブン銀行社員の熱き物語興味深く拝見しました。」など作品が今後展開していくストーリーに期待をする声や、主演の風間俊介さんの声にも「もうこれ素晴らしすぎる! 」などキャスティングに感謝するファンの声が集まっています。さらに石崎ひゅーいさんが歌う楽曲の「Sunny Days」にも、「疾走感溢れてる!」「めちゃめちゃかっこいい!」など書き下ろしの新楽曲も注目を浴びています。 これまでに公開した3話分で早くも総再生回数が340万回(※)を突破するなど毎週日曜に公開する新しいドラマCMの今後の展開にご注目ください。※総再生回数:10月20日(日)~11月10日(日)までのTVer、YouTube、CMerTVでの再生回数の総数となります。石崎ひゅーいさん描き下ろし楽曲『Sunny Days』配信開始 & MV公開![画像2: https://prtimes.jp/i/151074/2/resize/d151074-2-d7e9f138642c10579bab-1.jpg ]連続ミニチュアドラマCM『第0会議室』の主題歌として、石崎ひゅーいさんが書き下ろした楽曲 「Sunny Days」が本日11月13日より配信リリースされます。連続ミニチュアドラマCM内のストーリーの骨格であるセブン銀行社員の熱い姿をもとに制作され、困難に立ち向かう人たちを応援する疾走感のある楽曲となっています。『Sunny Days』MV URL:https://youtu.be/ImLBM2OK808さらに同日11月13日より、『第0会議室』とコラボしたスペシャルMVも公開します。「Sunny days」の 疾走感を『第0会議室』のミニチュアの世界を使い表現しています。連続ミニチュアドラマCM内のキャラクターはもちろん、ドラマCMさながらにミニチュア化した石崎ひゅーいさんも登場するスペシャルミュージックビデオとなっています。[画像3: https://prtimes.jp/i/151074/2/resize/d151074-2-5dabb2020d15140547be-2.png ]<石崎ひゅーいさん コメント> 道端で理不尽に肩をぶつけられた時、肩の痛みよりも、その人の中にある痛みが何なのかを突き止めたくなります。“ストレス"という言葉だけでは片付けられない何か。 少なからず僕らはそういう簡単な事では表し切れない葛藤や漠然とした不安を抱えて生きていると思っています。僕はこの歌が、肩をぶつけるんじゃなくて、なにかを乗り越える方法やその火種みたいなものになったら良いなと思いながら制作しました。晴れの日を願って。話題沸騰中の連続ミニチュアドラマCMの第4話が11月17日(日)配信<第4話「運命のテンキー」あらすじ>軌道に乗り始めたコンビニATM開発プロジェクトだったが、その一方で、使い心地への挑戦が続いていた。よりお客さまの気持ちを考えて、テンキーの押し心地にまでこだわるメンバーたち。その時、メンバーの中で最も若い入社3年目の三上が、初めて一ノ瀬と出会った学生時代の思い出を語り出す。[画像4: https://prtimes.jp/i/151074/2/resize/d151074-2-cd5022418ced84f78210-3.png ]連続ミニチュアドラマCM『第0会議室』これまでのあらすじ(第1話~第3話)連続ミニチュアドラマCM『第0会議室』は、セブン銀行のATM開発プロジェクトを題材にした物語です。コンビニエンスストアが全国に普及し始めた90年代を舞台に展開していく本ミニチュアドラマCMでは、コンビニエンスストア内にATMを設置するという当時では無理難題と言われた開発に挑んでいくプロジェクトリーダーの一ノ瀬、チーフエンジニアの二宮、開発企画の三上、プロジェクトマネージャー兼執行役員の四方田、シニアエンジニアの五十嵐の5人の姿を描いています。■第1話「前代未聞のコンビニATM」時は90年代。セブン銀行で、前代未聞のプロジェクトが始まろうとしていたー。それは、全国のコンビニに、24時間365日稼働するATMを設置するというもの。かつて経験したことのない大きな難題に直面するメンバーたち。コンビニATM開発への「ゼロ」からの熱き挑戦が幕を開けた。第1話URL:https://www.youtube.com/watch?v=7wELbcduXIU■第2話「コンビニという壁」検討を進めるものの、彼らの前に早くも大きな壁が立ちはだかる。それは、限られた設置スペースと24時間営業というコンビニならではの設置環境。途方に暮れるメンバーたち・・。その時、プロジェクトリーダーの一ノ瀬が「常識を捨てる」ことを提案するー。第2話URL:https://youtu.be/SIqPcd6DEc4■第3話「スピードの関門」苦難の末に完成したセブン銀行のコンビニATM1号機は、華々しいデビューを飾った。しかし、喜びも束の間、新たな問題が発生する。ATMの処理スピードに対するクレームが殺到したのだ。理想と現実の狭間で苦悩するメンバーたち。そんな彼らは「ある物」に光明を見出すのであったー。第3話URL:https://youtu.be/yM3Ht0zflCg数々の苦難を乗り越えながら、今や当たり前に設置してあるコンビニATMをお客さまに満足いただくために開発していくストーリー展開となっています。[画像5: https://prtimes.jp/i/151074/2/resize/d151074-2-fb7c44d50a7475648615-4.png ]連続ミニチュアドラマCM『第0会議室』■連続ミニチュアドラマCM本編URL:https://www.sevenbank.co.jp/branding/campaign202410/■主題歌:「Sunny Days」 作詞作曲:石崎ひゅーい■声の出演:風間俊介、橋口勇輝、菊池和澄、小崎愛実理、中村まこと<石崎ひゅーいさんプロフィール>[画像6: https://prtimes.jp/i/151074/2/resize/d151074-2-665badd36356ab09f64a-5.png ]1984年3月7日生まれ。茨城県水戸出身。本名。シンガーソングライター。両親の影響で幼少の時からトム・ウェイツ、デヴィッド・ボウイなどを聴いて育つ。中学からバンド活動を開始。当初よりヴォーカルを務める。高校卒業後、大学で結成したバンドにてオリジナル曲でのライブ活動を本格化させる。その後ソロシンガーに転向し、精力的なライブ活動を展開。2012年7月25日「第三惑星交響曲」でメジャーデビュー。各メディアのパワープッシュを獲得、鮮烈なデビューを果たした。2015年6月公演(東京・大阪)の劇団鹿殺し「彼女の起源」に客演出演で初の演技に挑戦。2016年12月公開の映画「アズミ・ハルコは行方不明」で、スクリーンデビュー。その後、映画「そらのレストラン」や、ドラマ「左ききのエレン」に出演するなど、役者としても存在感を放った。2016年11月石崎ひゅーいを代表するバラード曲「花瓶の花」のMV(監督:松居大悟、出演:蒼井優、村上虹郎)が、ショートショート フィルムフェスティバル&アジア2016MUSIC VIDEO部門で優秀賞を受賞。菅田将暉に楽曲提供した「さよならエレジー」(日本テレビ系日曜ドラマ『トドメの接吻(キス)』主題歌)と「虹」(映画『STAND BY ME ドラえもん 2』主題歌)がストリーミング2億回再生を超える大ヒットを記録。他には私立恵比寿中学へ「ジャンプ」、矢部浩之へ「スタンドバイミー」を楽曲提供している。2022年7月、デビュー10周年に突入し、10th Anniversary LIVE 『、』を恵比寿リキッドルームで開催。盟友菅田将暉がサプライズ登場し、コラボ曲「あいもかわらず」を初披露した。2023年4月~放送のテレビアニメ「Dr.STONE NEW WORLD」第3期オープニングテーマとして書き下ろした「ワスレガタキ」を発売。「ワスレガタキ」のMVには吉沢亮が出演し話題に。7月26日には10周年アルバム「宇宙百景」を発売。2024年5月10日に、東京・東京国際フォーラム ホールCにて初のホールワンマンライブ‘石崎ひゅーい LIVE 2024「宇宙百景」’を開催、9月からは2年半ぶりとなるバンド編成での全国ツアー‘石崎ひゅーい TOUR 2024『宇宙百景』’を開催中。<風間俊介さんプロフィール>[画像7: https://prtimes.jp/i/151074/2/resize/d151074-2-1aa5181edb8c0bb4a587-6.jpg ]1983年6月17日生。東京都出身。情報番組「ZIP!」(NTV)月曜パーソナリティを務めるほか、ハートネットTV「フクチッチ」(NHK Eテレ)でもレギュラー出演中。近年の主な作品に、「初恋、ざらり」(テレビ東京)・映画「先生の白い嘘」(松竹)などがある。俳優以外にも、アニメ「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」(武藤遊戯)などの声優を務める。2024年秋に主演舞台「モンスター」を公演予定。