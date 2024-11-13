¶ä¹Ô°÷¤ÎÇ®¤­Êª¸ì¤òÏ¢Â³¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥É¥é¥ÞCM¤Ë¡£¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ëÉ÷´Ö½Ó²ð¼ç±é¤ÎÏ¢Â³¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥É¥é¥ÞCM¡ØÂè0²ñµÄ¼¼¡ÙÂè3ÏÃ»þÅÀ(Á´9ÏÃ)¤ÇÁá¤¯¤â¡¢ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬340Ëü²ó¡Ê¢¨¡Ë¤òÆÍÇË¡ª

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]Ï¢Â³¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥É¥é¥ÞCM¡ØÂè0²ñµÄ¼¼¡Ù¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡ÊÂè1ÏÃ～Âè3ÏÃ¡ËÏ¢Â³¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥É¥é¥ÞCM¡ØÂè0²ñµÄ¼¼¡Ù¤Ï¡¢¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤ÎATM³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤¬Á´¹ñ¤ËÉáµÚ¤·»Ï¤á¤¿90Ç¯Âå¤òÉñÂæ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯ËÜ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥É¥é¥ÞCM¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢Æâ¤ËATM¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Åö»þ¤Ç¤ÏÌµÍýÆñÂê¤È¸À¤ï¤ì¤¿³«È¯¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー¤Î°ì¥ÎÀ¥¡¢¥Áー¥Õ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÆóµÜ¡¢³«È¯´ë²è¤Î»°¾å¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー·ó¼¹¹ÔÌò°÷¤Î»ÍÊýÅÄ¡¢¥·¥Ë¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¸Þ½½Íò¤Î5¿Í¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£Âè£±ÏÃ¡ÖÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËATM¡×»þ¤Ï90Ç¯Âå¡£¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤Ç¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ー¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¡¢24»þ´Ö365Æü²ÔÆ¯¤¹¤ëATM¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤«¤Ä¤Æ·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÆñÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¡£¥³¥ó¥Ó¥ËATM³«È¯¤Ø¤Î¡Ö¥¼¥í¡×¤«¤é¤ÎÇ®¤Ä©Àï¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£Âè1ÏÃURL¡§https://www.youtube.com/watch?v=7wELbcduXIU¢£Âè£²ÏÃ¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¤¤¤¦ÊÉ¡×¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Èà¤é¤ÎÁ°¤ËÁá¤¯¤âÂç¤¤ÊÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿ÀßÃÖ¥¹¥Úー¥¹¤È24»þ´Ö±Ä¶È¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀßÃÖ´Ä¶¡£ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¡¦¡¦¡£¤½¤Î»þ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー¤Î°ì¥ÎÀ¥¤¬¡Ö¾ï¼±¤ò¼Î¤Æ¤ë¡×¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ëー¡£Âè2ÏÃURL¡§https://youtu.be/SIqPcd6DEc4¢£Âè3ÏÃ¡Ö¥¹¥Ôー¥É¤Î´ØÌç¡×¶ìÆñ¤ÎËö¤Ë´°À®¤·¤¿¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËATM1¹æµ¡¤Ï¡¢²Ú¡¹¤·¤¤¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´î¤Ó¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¿·¤¿¤ÊÌäÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£ATM¤Î½èÍý¥¹¥Ôー¥É¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¯¥ìー¥à¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤Î¤À¡£ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¶¹´Ö¤Ç¶ìÇº¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Ï¡Ö¤¢¤ëÊª¡×¤Ë¸÷ÌÀ¤ò¸«½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿ー¡£Âè3ÏÃURL¡§https://youtu.be/yM3Ht0zflCg¿ô¡¹¤Î¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤äÅö¤¿¤êÁ°¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¥ËATM¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËËþÂ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Èー¥êーÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/151074/2/resize/d151074-2-fb7c44d50a7475648615-4.png ]Ï¢Â³¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥É¥é¥ÞCM¡ØÂè0²ñµÄ¼¼¡Ù¢£Ï¢Â³¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥É¥é¥ÞCMËÜÊÔURL¡§https://www.sevenbank.co.jp/branding/campaign202410/¢£¼çÂê²Î¡§¡ÖSunny Days¡× ºî»ìºî¶Ê¡§ÀÐºê¤Ò¤åー¤¤¢£À¼¤Î½Ð±é¡§É÷´Ö½Ó²ð¡¢¶¶¸ýÍ¦µ±¡¢µÆÃÓÏÂÀ¡¡¢¾®ºê°¦¼ÂÍý¡¢ÃæÂ¼¤Þ¤³¤È¡ãÀÐºê¤Ò¤åー¤¤¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/151074/2/resize/d151074-2-665badd36356ab09f64a-5.png ]1984Ç¯3·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°ñ¾ë¸©¿å¸Í½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¡£¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£Î¾¿Æ¤Î±Æ¶Á¤ÇÍÄ¾¯¤Î»þ¤«¤é¥È¥à¡¦¥¦¥§¥¤¥Ä¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥¤¤Ê¤É¤òÄ°¤¤¤Æ°é¤Ä¡£Ãæ³Ø¤«¤é¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ò³«»Ï¡£Åö½é¤è¤ê¥ô¥©ー¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢Âç³Ø¤Ç·ëÀ®¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë¡£¤½¤Î¸å¥½¥í¥·¥ó¥¬ー¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢ÀºÎÏÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÅ¸³«¡£2012Ç¯7·î25Æü¡ÖÂè»°ÏÇÀ±¸ò¶Á¶Ê¡×¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ñ¥ïー¥×¥Ã¥·¥å¤ò³ÍÆÀ¡¢Á¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2015Ç¯6·î¸ø±é(Åìµþ¡¦Âçºå)¤Î·àÃÄ¼¯»¦¤·¡ÖÈà½÷¤Îµ¯¸»¡×¤ËµÒ±é½Ð±é¤Ç½é¤Î±éµ»¤ËÄ©Àï¡£2016Ç¯12·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥¢¥º¥ß¡¦¥Ï¥ë¥³¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¡×¤Ç¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¥Ç¥Ó¥åー¡£¤½¤Î¸å¡¢±Ç²è¡Ö¤½¤é¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¡Öº¸¤¤¤Î¥¨¥ì¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£2016Ç¯11·îÀÐºê¤Ò¤åー¤¤¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ð¥éー¥É¶Ê¡Ö²ÖÉÓ¤Î²Ö¡×¤ÎMV(´ÆÆÄ¡§¾¾µïÂç¸ç¡¢½Ð±é¡§Áó°æÍ¥¡¢Â¼¾åÆúÏº)¤¬¡¢¥·¥çー¥È¥·¥çー¥È ¥Õ¥£¥ë¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡õ¥¢¥¸¥¢2016MUSIC VIDEOÉôÌç¤ÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¿ûÅÄ¾Úö¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥¨¥ì¥¸ー¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥È¥É¥á¤ÎÀÜÊ¡Ê¥¥¹¡Ë¡Ù¼çÂê²Î)¤È¡ÖÆú¡×(±Ç²è¡ØSTAND BY ME ¥É¥é¤¨¤â¤ó 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