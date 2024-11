Amazon Prime Video¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¤ä¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë½Ð±é¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤á¤ëK-POPÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖMusic K¡×¤¬¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¡ª

株式会社インタラクティブメディアミックス[画像1: https://prtimes.jp/i/89615/299/resize/d89615-299-6618929a958c9ea73825-0.jpg ]■Music K 配信ページはこちら:https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/?benefitId=musickjpPrime VideoのサブスクリプションにK-POP専門チャンネルが誕生!Prime Videoのサブスクリプションにおいて、韓国を代表する歌番組や音楽系バラエティ番組など、人気アイドルたちが多数出演する韓国コンテンツを約100タイトル(※11月13日時点)お楽しみいただけるK-POP専門チャンネル「Music K」がオープン。「人気歌謡」や「ミュージックバンク」、「ユ・ヒヨルのスケッチブック」といった代表的な音楽番組から、「スターパパ奮闘記!スーパーマンが帰ってきた」、「知ってるお兄さん」など豪華アイドルたちがゲストとして出演する国民的バラエティ番組まで、K-POP好きには堪らないコンテンツが揃っており、過去放送回の中からMusic Kが厳選したエピソードをお届け。また、新人アイドルの練習室に密着するMusic Kオリジナル番組や、日本初配信となるBTOB、カン・ダニエル、MAMAMOOの密着ドキュメンタリー映画、K-POPアイドル出演の注目ドラマなど、他では観られないコンテンツまで、今後どんどんラインナップを充実させてまいります!既にプライム会員の方は、「Music K」にご登録いただくと月額550円(税込)ですぐにご視聴いただけます。さらに、どなたでも新規ご登録につき最初の14日間無料お試し視聴(※)が可能です。この機会にぜひK-POP専門チャンネル「Music K」をご体験ください。※無料期間終了以降は月額550円(税込)で視聴可能■「Music K」公式サイトはこちらhttps://music-k.com■「Music K」ご登録はこちらhttps://www.amazon.co.jp/gp/video/offers/ref=atv_3p_mus_c_KbWX4r_HS01a5a8_1_1?benefitId=musickjpMusic Kイチ押し作品Music Kで配信中のラインナップより厳選したイチ押し作品をご紹介!■「Music Kへようこそ」【オリジナル・独占】[画像2: https://prtimes.jp/i/89615/299/resize/d89615-299-2f1685ac3cb7087cf644-1.jpg ]アイドルたちが眠ること以外一日のほとんどを過ごす練習室での様子を中心に、メンバーたちがどのような姿で何を考えて生活しているのか、そのありのままをお届けするK-POPファン必見のMusic Kオリジナル番組!これからK-POP界に新たな旋風を巻き起こすことが期待される“ルーキー”たちに密着し、毎月2アーティスト分の新エピソードを更新予定。記念すべき初回は、“8TURN”と“Geenius”の練習室へお邪魔しました![画像3: https://prtimes.jp/i/89615/299/resize/d89615-299-ec30694603efe03dca96-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/89615/299/resize/d89615-299-b663a20896d95ed09273-3.jpg ]<エピソード>エピソード1:【8TURN】無限(∞)の可能性を秘めた青年たちが満を持して登場!エピソード2:【Geenius】個々人の能力がGenius的な少女たちをご紹介!▼視聴はこちらhttps://amzn.to/40IVD2g■「KBS歌謡大賞2004」[画像5: https://prtimes.jp/i/89615/299/resize/d89615-299-26b9d84148c755dbdd74-4.jpg ]韓国の公共放送局KBSが開催する音楽授賞式で、1982年から2005年まで毎年年末に行われていた伝統ある番組。その中から、2004年の放送をピックアップ!東方神起やRAIN、神話(SHINHWA)など、現在ではレジェンドとされているアーティストたちが初々しい姿で登場する伝説回。▼視聴はこちらhttps://amzn.to/40QDIXo■「スタジオK」[画像6: https://prtimes.jp/i/89615/299/resize/d89615-299-07ca3f7edd73bc928584-5.jpg ]韓国のシンガーソングライター、イ・ムジンが毎話ゲストを迎え歌を披露する「リムジンサービス」、人気アイドルたちの普段は見られない練習風景に密着する「アイドル人間劇場」、アイドルたちが和気あいあいとミッションに挑戦をする「アイドル1泊2日」など。多種多様なコーナーが満載のスタジオKよりイチ押し回をピックアップ。アイドルたちの新たな魅力が盛り沢山!▼視聴はこちらhttps://amzn.to/4hJKowI■「MAMAMOO : MY CON THE MOVIE」【独占】[画像7: https://prtimes.jp/i/89615/299/resize/d89615-299-93f644cc08bbd1abb019-6.jpg ]圧倒的な実力と唯一無二のパフォーマンスで世界中を魅了する、4人組ガールズグループMAMAMOO。そんな彼女たちの2022年ワールドツアー「my con」の様子を、ビハインドやインタビューと共に収録!関係者が語るMAMAMOOの成長過程やリハーサルの様子、メンバーやMOOMOO(ファン)への想いなどが語られ、さらにライブステージパフォーマンスも存分に楽しめるドキュメンタリー。▼視聴はこちらhttps://amzn.to/3AI4pmD上記でご紹介した他にも2024年6月に韓国で開催された“Stray Kids”、“ATEEZ”、“TWS”、“NewJeans”ら豪華アイドル出演の音楽祭「K-WAVE CONCERT 人気歌謡」、さらに“(G)I-DLE”ウギ、“Billlie”ツキ、“今月の少女”出身Chuuの3人が宇宙スターを目指して能力アップデートに挑むバラエティ番組「スタ→ガールズ #アプデちゅう!?」も順次配信スタート予定です。[画像8: https://prtimes.jp/i/89615/299/resize/d89615-299-244c3d2c832da88e9877-7.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/89615/299/resize/d89615-299-16ec6ebe8fc97b07d958-8.jpg ]「Music K」では近年放送の音楽番組やバラエティ番組をはじめ、過去の伝説番組、他ではなかなか見られないアーカイブから独占配信作品まで、K-POP好きにご満足いただけるような選りすぐりのラインナップを今後どんどん取り揃えてまいります。ぜひ、「Music K」で充実した“推し活”をお楽しみください!概要[画像10: https://prtimes.jp/i/89615/299/resize/d89615-299-da390d001f486539e85d-9.jpg ]Prime VideoのK-POP専門チャンネル「Music K」・2024年11月13日(水)オープン・月額料金:550円(税込)※別途Amazonプライム(600円(税込)/月 or 5900円(税込)/年)への加入が必要です※新規ご登録で最初の14日間無料お試し視聴が可能・公式サイト:https://music-k.com・公式X:@MusicK_PR ( https://x.com/MusicK_PR )・公式TikTok:musick.pr ( https://www.tiktok.com/@musick.pr )・ご登録:https://www.amazon.co.jp/gp/video/offers/ref=atv_3p_mus_c_KbWX4r_HS01a5a8_1_1?benefitId=musickjp