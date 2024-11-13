¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2024-2025¥·ー¥º¥ó ¸ø¼°Àï 11·î16Æü³«ºÅ ¶âÂô¥Ýー¥È vs Î°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À ¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤êÁª¼êÈ¯É½

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í£Ô¥êー¥°




¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2024-2025¥·ー¥º¥ó ¸ø¼°Àï 11·î16Æü³«ºÅ¤Î¡Ö¶âÂô¥Ýー¥È vs Î°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À¡×¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤êÁª¼ê¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¡ú¥Áー¥à¡¦¸Ä¿Í ÂÐÀï¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¢ª https://tleague.sponity.jp/matches/detail.php?id=806



¡ú¥Á¥±¥Ã¥È¤³¤Á¤é¢ª https://tleague.jp/ticket/?mw=m