¡ÚLINE MUSIC¡Û¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥æー¥¶ー¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢LE SSERAFIM¡ÖStar Signs¡×¤òÄ°¤¤¤Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤è¤¦¡ªÃêÁª¤Ç¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÆÃÅµ²ñ¤Ë¤´¾·ÂÔ
LINE MUSIC³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖLINE MUSIC¡×¡ÊiPhone¡¦AndroidÂÐ±þ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢LE SSERAFIM¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÆÃÅµ²ñ¤Ë¤´¾·ÂÔ¤¹¤ë¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¥æー¥¶ー¸ÂÄê¡ÊÌµÎÁÂÎ¸³¤ò´Þ¤à¡Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òËÜÆü¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢LE SSERAFIM¤Î¿·¶Ê¡ÖStar Signs¡×¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºÆÀ¸¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç25Ì¾ÍÍ¤òLE SSERAFIM¤Î¡Ö¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÆÃÅµ²ñ¡Ò¥ß¥Ë¥Èー¥¯/¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¥¿¥¤¥à¡ÜÁ´°÷¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡Ó¡×¤Ë¤´¾·ÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤ËLINE MUSIC¸ÂÄêLINE¥Èー¥¯ÇØ·Ê²èÁü¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î»²²ÃÊýË¡¤ä¾ò·ï¤Ï°Ê²¼¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¡§LE SSERAFIM¡Ö¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÆÃÅµ²ñ¡Ò¥ß¥Ë¥Èー¥¯/¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¥¿¥¤¥à¡ÜÁ´°÷¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡Ó¡×¤Ë¤´¾·ÂÔ¡ª
¢£³«ºÅÆü¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡§2025Ç¯1·î³«ºÅÍ½Äê ´ØÅì¥¨¥ê¥¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯1·î³«ºÅÍ½Äê ´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢
¢£±þÊç´ü´Ö¡§11·î13Æü¡Ê¿å¡Ë～11·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë23»þ59Ê¬
¢£ÅöÁª¿Í¿ô¡§25Ì¾ÍÍ
¢¨ÆÃÅµ¾ÜºÙ¤Ï¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤è¤êÅöÁª¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Î¤ß¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹
¢¨³«ºÅ»þ´Ö¡¢¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹
¢¨³«ºÅ²ñ¾ì¤ÏÅöÁª¼Ô¤Î¤ß¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹
¢¨³«ºÅÆüÄø¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
1. ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤â¤·¤¯¤Ï¡¢LINE MUSIC¥¢¥×¥êÆâ¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¡ÊToday¥¿¥Ö¡Ë¤«¤é¥Ð¥Êー¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
2. ¡ÖLINE MUSIC¡×LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÈÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢²¼µ¤Î¡ÖÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¡ÖLINE MUSIC¡×LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤¹¤ë¡£
¢¨ÅöÁª¤ÎÏ¢Íí¤äLINE MUSIC¸ÂÄêLINE¥Èー¥¯ÇØ·Ê²èÁü¤Ï¡¢LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£É¬¤º¡ÖÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¡×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
Í§¤À¤ÁÄÉ²ÃURL¡§https://lin.ee/ao2ccQO/lnms
3. LE SSERAFIM¡ÖStar Signs¡×¤ò´Þ¤à¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¿·µ¬ºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ºîÀ®¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ï11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Çºï½ü¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
4. LE SSERAFIM¡ÖStar Signs¡×¤ò700²ó°Ê¾å¡¢LINE MUSIC¥¢¥×¥ê¤Ç¥Õ¥ë¼Ü¤ÇºÆÀ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾åµ¤Î¾ò·ï¤¬Ã£À®¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ä
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»²²Ã¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¸å¡¢¥Õ¥ë¼Ü¤Ç1²ó°Ê¾åÂÐ¾Ý³Ú¶Ê¤òºÆÀ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿LINE MUSIC¥æー¥¶ーÁ´°÷¤ËLINE MUSIC¸ÂÄêLINE¥Èー¥¯ÇØ·Ê²èÁü¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡ÚÂÐ¾Ý³Ú¶Ê¡Û
LE SSERAFIM¡ÖStar Signs¡×
URL¡§https://lin.ee/j8WjoA6/lnms
¡ÚÆÃÀß¥Úー¥¸¡Û¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙµÚ¤Ó¡¢Ãí°Õ»ö¹à¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://music.line.me/lp-studio/artist_cp/2411_lesserafim_13
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«»ÏµÚ¤Ó¥Ð¥Êー¤Î·Ç½Ð»þ´Ö¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÃÙ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨³Æ¼ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¤´Ï¢Íí¤Ï11·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ëº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£LINE MUSIC¤ÎLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¡ÖÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¡×¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¡ÖLE SSERAFIM ¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÆÃÅµ²ñ¡Ò¥ß¥Ë¥Èー¥¯/¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¥¿¥¤¥à¡ÜÁ´°÷¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡Ó¡×¤Ë¤´¾·ÂÔ ¤Ï¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖLE SSERAFIM ¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÆÃÅµ²ñ¡Ò¥ß¥Ë¥Èー¥¯/¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¥¿¥¤¥à¡ÜÁ´°÷¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡Ó¡×¤Ë¤´¾·ÂÔ ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼ÁÌä¤Ï¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨ÅöÁª¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¡ÖLE SSERAFIM ¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÆÃÅµ²ñ¡Ò¥ß¥Ë¥Èー¥¯/¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¥¿¥¤¥à¡ÜÁ´°÷¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡Ó¡×¤Ë¤´¾·ÂÔ ÀìÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¾ðÊó¤´ÅÐÏ¿¥Õ¥©ー¥à¤ÎURL¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤¬»ØÄê¤¹¤ë´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë¤ªµÒÍÍ¾ðÊó¤Î¤´ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¢¨¡ÖLE SSERAFIM ¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÆÃÅµ²ñ¡Ò¥ß¥Ë¥Èー¥¯/¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¥¿¥¤¥à¡ÜÁ´°÷¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡Ó¡×¤Ë¤´¾·ÂÔ ÀìÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¾ðÊó¤´ÅÐÏ¿¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ¤´ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¾ðÊó¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤¬¼èÆÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢LINE MUSIC³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼èÆÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÉÔÀµ¹Ô°Ù¡¢¤½¤ÎÂ¾±¿±Ä¾å¤Î¼ñ»Ý¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅö¼Ò¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»²²Ã»ñ³Ê¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨ÆÃÅµ²èÁü¤äÆ°²è¤Ê¤É¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥æー¥¶ー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ØÆÃÊÌ¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢SNS¤Ø¤Î·ÇºÜ¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
LINE MUSIC¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¿·¤¿¤Ê¥ìー¥Ù¥ë¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦³Ú¶Ê¤ÎÄÉ²Ã¤ä·ÑÂ³Åª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Îµ¡Ç½ÄÉ²Ã¡¦²þÁ±¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢²»³Ú¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚLINE MUSIC¡¡¥¢¥×¥ê³µÍ×¡Û
¡ÖLINE MUSIC¡×¤Ï¡¢Ë®³Ú¡¦ÍÎ³ÚÌä¤ï¤º1²¯¶Ê°Ê¾å¤ÎÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ú¶Ê¤òÍøÍÑ¥·ー¥ó¤äµ¤Ê¬¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£³Ú¶Ê¤ò"Ä°¤¯"¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖLINE MUSIC¡×¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢MV¡Ê¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ë¤Î»ëÄ°¤ä¡¢¥«¥é¥ª¥±µ¡Ç½¤Ê¤É¡ãÄ°¤¯¡¦¸«¤ë¡¦²Î¤¦¡ä²»³Ú¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¶È³¦ºÇÂ®¢¨1¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¤Î¡Ö¥¤¥Þ¡×¤¬¤ï¤«¤ë¤Û¤«¡¢"¤¢¤Îº¢"¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤äµ¨Àá¤Ê¤É¡¢¥Æー¥Þ¤´¤È¤Î¿Íµ¤¶Ê¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡×¤Çµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²»³Ú¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖLINE¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¹¥¤¤Ê³Ú¶Ê¤òLINE¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ä¥Èー¥¯¥ëー¥à¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢LINE¥¹¥¿¥ó¥× ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢LINE MUSIC¤ÎÍÎÁ¥æー¥¶ー¤Ê¤éÂÐ¾Ý¤ÎLINE¥¹¥¿¥ó¥×¤¬ÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢LINE¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤·¤¤²»³ÚÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¤è¤ê¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢LINE MUSICÍÎÁ¥æー¥¶ー¢¨2¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÄê´üÅª¤Ë´ë²è¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 1»þ´Ö¤´¤È¤Ë½¸·×¤¹¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×
¢¨2 ÌµÎÁÂÎ¸³Ãæ¤Î¥æー¥¶ー¤âÂÐ¾Ý
LINE MUSIC¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://store.line.me/family/music/
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://music.line.me/about/
App Store¡§https://itunes.apple.com/jp/app/linemusic/id966142320?mt=1
Google Play¡§http://play.google.com/store/apps/details?id=jp.linecorp.linemusic.android
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/LINEMUSIC_JP
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/linemusic_jp
¸ø¼°note¡§https://note.mu/linemusic