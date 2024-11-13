¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°Ì¡²è¡Ö¤í¤ó¤°¤é¤¤¤À¤¡¤¹¤Èー¤êー¤º¡ª¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó»Ù±ç·¿¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ò¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¢£¡Ø¤í¤ó¤°¤é¤¤¤À¤¡¤¹¤Èー¤êー¤º¡ª¡Ù¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡¢¿·¤¿¤Ë£³Âæ¤òÀßÃÖ!!¤·¤Þ¤Ê¤ß³¤Æ»¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤í¤ó¤°¤é¤¤¤À¤¡¤¹¤Èー¤êー¤º¡ª¡Ù¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¼«ÈÎµ¡¡£¸½ºß£·Âæ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë£³Âæ¤Î¥³¥é¥Ü¼«ÈÎµ¡¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀßÃÖ¾ì½ê¤Ï ¡¦ÈøÆ»Âç¶¶PA¡¡¹ñÆ»307¹æÀþ¡Ê£²Âæ¡Ë¹Åç¸©ÈøÆ»»Ô¸þÅìÄ®»°¥ÄÀÐ25-1¡¦Âçµ¬ÌÏ¼«Å¾¼ÖÆ»¸þÅçµÙ·Æ½ê¡Ê£±Âæ¡Ë¹Åç¸©ÈøÆ»»Ô¸þÅçÄ®15266¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¡¢¤·¤Þ¤Ê¤ß³¤Æ»¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤í¤ó¤°¤é¤¤¤À¤¡¤¹¤Èー¤êー¤º¡ª¡Ù¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¼«ÈÎµ¡¤Ï¡¢ ¡¦¤Ï¤Ã¤µ¤¯²°(¹Åç¸©ÈøÆ»»Ô°øÅçÂçÉÍÄ®£²£´£¶－£±)¡¦Âç»³¿À¼Ò(ÈøÆ»»Ô°øÅçÅÚÀ¸Ä®1424-2)¡¦¥É¥ë¥Á¥§ À¥¸ÍÅÄËÜÅ¹(¹Åç¸©ÈøÆ»»ÔÀ¥¸ÍÅÄÄ®ÎÓ£²£°－£¸)¡¦¤·¤Þ¤Ê¤ß¸òÎ®´Û¡ÊÈøÆ»»ÔÅì¸æ½êÄ®10-1¡Ë¡¦µìÀ¸¸ýÃæ³Ø¹»Á°¡ÊÈøÆ»»ÔÀ¥¸ÍÅÄÄ®¸æ»û1209-24¡Ë¡¦À¥¸ÍÅÄÀ¾»ÔÌ±¥¹¥Ýー¥Ä¹¾ì¡ÊÈøÆ»»ÔÀ¥¸ÍÅÄÄ®Ê¡ÅÄ577-4¡Ë¡¦¿·ÈøÆ»±Ø(¹Åç¸©ÈøÆ»»Ô·ª¸¶Ä®9381-4)¾åµ£·Âæ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ·×10ÂæÌÜ¤ÎÀßÃÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ï¡¢¤·¤Þ¤Ê¤ß³¤Æ»¼«Å¾¼ÖÄÌ¹ÔÎÁ¶âÌµÎÁ²½ºâ¸»¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤¬´óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¢¨Â¿¡¹ÍåÂç¶¶¥¢¥×¥íー¥ÁÆ»Æþ¸ý¤Î¥Ð¥¹ÂÔ¹ç½ê¤Î¥³¥é¥Ü¼«ÈÎµ¡¤Ï·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤è¤êÀßÃÖ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡þ»ÈÍÑ³«»ÏÆü»þ¡§ÎáÏÂ£¶Ç¯10·î23Æü(¿å)¡þÀßÃÖ¾ì½ê¡§ÈøÆ»Âç¶¶PA¡¡¹ñÆ»307¹æÀþ¡Ê¹Åç¸©ÈøÆ»»Ô¸þÅìÄ®»°¥ÄÀÐ25-1¡Ë¡þÀßÃÖ»ö¶È¼Ô¡§¥À¥¤¥Éー¥É¥ê¥ó¥³³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/14827/8187/resize/d14827-8187-73bb2acab21cf1a756e0-0.jpg ]¡þ»ÈÍÑ³«»ÏÆü»þ¡§ÎáÏÂ£¶Ç¯10·î23Æü(¿å)¡þÀßÃÖ¾ì½ê¡§Âçµ¬ÌÏ¼«Å¾¼ÖÆ»¸þÅçµÙ·Æ½ê¡Ê¹Åç¸©ÈøÆ»»Ô¸þÅçÄ®15266¡Ë¡þÀßÃÖ»ö¶È¼Ô¡§¥À¥¤¥Éー¥É¥ê¥ó¥³³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/14827/8187/resize/d14827-8187-df0401014f474887b2cb-0.jpg ]¢£¡Ö¤í¤ó¤°¤é¤¤¤À¤¡¤¹¤Èー¤êー¤º¡ª¡×¤È¤Ï¡©[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/14827/8187/resize/d14827-8187-bdadbb53b1d616a5eae8-0.jpg ]¼«Å¾¼Ö¤Î¥í¥ó¥°¥é¥¤¥É¤äÎØ¹ÔÎ¹¤Ê¤É¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¡¢¸½ºß¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥°¥í¥¦¥ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡£¡þÊª¸ì¤Î¤¢¤é¤¹¤¸±ØÁ°¤Ç¸«¤«¤±¤¿ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼«Å¾¼Ö¤Ë¤Ò¤ÈÌÜ¹û¤ì¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤ÞÃù¶â¤òÁ´³Û²¼¤í¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼«Å¾¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÁÒÅÄ°¡Èþ(Âç³Ø£±Ç¯À¸)¤Ï¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ß¤Î°ª¡¢Âç³Ø¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¡¢¿÷»Ò¡¢ÌïÀ¸¤È°ì½ï¤Ë½µËö¤Ë¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤éÀ¤³¦¤¬¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤è¡©¡×¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¤ò¹ØÆþ¤·¤¿°¡Èþ¤Ï¡¢¤½¤ÎÁö¹ÔÀ¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¯¡£¥Ú¥À¥ë¤ËÂ¤ò¾è¤»¡¢Æ§¤ß½Ð¤·¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥Ú¥À¥ë¤Î·Ú¤µ¡¢¥¹¥Ôー¥É¡¢²ÃÂ®´¶¡¢¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¤È¤¤¤¦¡¢¿·¤¿¤ÊÁêËÀ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿°¡Èþ¡£Èà½÷¤Î¼«Å¾¼Ö¥é¥¤¥Õ¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯Æ°¤½Ð¤¹!![²èÁü4: https://prtimes.jp/i/14827/8187/resize/d14827-8187-9b737c38f28260414308-0.jpg ]¡þ¥Ö¥·¥íー¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ªhttps://bushiroad-store.com/collections/longriders¡þºÇ¿·¾ðÊó¤Ï³ÆSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ªX¡§https://twitter.com/longriderscomicFacebook¡§https://www.facebook.com/longriderscomicInstagram¡§https://www.instagram.com/longriderscomic/Blog¡§https://ameblo.jp/longriderscomic/Strava¡§https://www.strava.com/clubs/longriderscomic¢£¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥°¥í¥¦¥ë¡×¤È¤Ï½ÐÈÇ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¥ïー¥¯¥¹¤¬Â£¤ë¡¢WEB¥Þ¥ó¥¬ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡ª¡ÖËâË¡»È¤¤¤Î²Ç¡×¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ/¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬Â³¡¹¹¹¿·¡ª[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/14827/8187/resize/d14827-8187-6d34894f92b056937f06-0.jpg ]¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥°¥í¥¦¥ë¡×¤Ï2024Ç¯12·î21Æü(ÅÚ)¤Ë1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤òµÇ°¤·¤ÆÃ±¹ÔËÜ¤ÎÂÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö±þÊç·ô¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö±þÊç·ô¤È¹ØÆþ¥ì¥·ー¥È¡×¤Ç±þÊç¤¹¤ë¤È¡Ö¥Í¥Ã¥È¥®¥Õ¥È ¿Þ½ñ¥«ー¥ÉNEXT¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª±þÊç¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥°¥í¥¦¥ë¡×1¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡§https://bushiroad-works.com/campaign-20241008-growl/¥³¥ß¥Ã¥¯¥°¥í¥¦¥ë¡§https://comic-growl.com/¸ø¼°X¡§https://twitter.com/comic_growl¢¨¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢¸¢ÍøÉ½µ¤È¤·¤Æ²¼µ¤ÎµÆþ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£(C)»°ÂðÂç»Ö¡¿BUSHIROAD WORKS