´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ª¿Í¡¹¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤ª¼êÅÁ¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØALL!Light! &TEAM ～LUNEÂçºîÀï～¡Ù12·î24Æü1ÏÃÀè¹ÔÊüÁ÷¡¢1·î8Æü¤è¤êËÜÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È¡ª
´Ú¹ñ100¡ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖMnet¡×¤ª¤è¤ÓÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖMnet Smart+¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëCJ ENM Japan ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÖÃµ¯ÍÆ¡Ì¥Á¥§¡¦¥®¥è¥ó¡Í¤Ï¡¢£¹¿ÍÁÈ¥°¥íー¥Ð¥ë¥°¥ëー¥×&TEAM¤¬¿Í¡¹¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤ª¼êÅÁ¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÖALL!Light! &TEAM ～LUNEÂçºîÀï～¡×¤ò12·î24Æü¤Ë1ÏÃÀè¹ÔÊüÁ÷¡¢1·î8Æü¤è¤êËÜÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://mnetjp.com/program/3186/(https://mnetjp.com/program/3186/)
Í½ÁÛ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡Ä¡Ä
HYBE LABELS JAPAN¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡¢EJ¡¦FUMA¡¦K¡¦NICHOLAS¡¦YUMA¡¦JO¡¦HARUA¡¦TAKI¡¦MAKI¤Î9¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥°¥ëー¥×&TEAM¡£2022Ç¯12·î¤ËDebut EP¡ØFirst Howling : ME¡Ù¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤ê¡¢º£Ç¯¤Î8·î¤Ë¤Ï2nd SINGLE¡ØÀÄÍò (Aoarashi)¡Ù¤¬¼«¿È¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£12·î¤Ë¤Ï¡¢ 2nd ALBUM¡ØÀãÌÀ¤«¤ê (Yukiakari)¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤ò¹µ¤¨¡¢¹¹¤Ê¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬¡¢¡È¤ª¼êÅÁ¤¤¡É¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿Í¡¹¤ò¡È¾Ð´é¡É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯Mnet Japan´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤òÁ´10²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
&TEAM¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡ÖLUNEÂçºîÀï¡×¡£&TEAM¤Î9¿Í¤Ï¡¢3¿Í1ÁÈ¤Î3¥Áー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢³Æ¥Áー¥à¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤Å¸³«¤ÎÏ¢Â³¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£
¿Í¡¹¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¥á¥ó¥Ðー¤À¤±¤Ç¿¿·õ¤Ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤ß¤»¤ë»Ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë°ìÌÌ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢9¿Í9¿§¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿ËÜºî¡£¤³¤ÎÎ¹¤òÄÌ¤·¤Æ¤è¤ê°ìÁØå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯&TEAM¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î»Ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¤µ¤é¤ËMnet¤Ç¤Ï¡¢&TEAM¤¬½Ð±é¤¹¤ëÈÖÁÈ¡ÖEightest &TEAMÊÔ¡×¤äKCON½Ð±é²ó¤Ê¤É¤ò°ìµóÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡úÈÖÁÈÌ¾¤Î¡ÖALL!Light! &TEAM¡×¤È¤Ï¡©
¡¦º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ò¼ê½õ¤±¤¹¤ë¡ÖAll right¡×
¡¦¤ß¤ó¤Ê¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¡ÖLight¡×
2¤Ä¤Î°ÕÌ£¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
¡ØALL!Light! &TEAM ～LUNEÂçºîÀï～¡Ù
Àè¹ÔÊüÁ÷¡§2024Ç¯12·î24Æü(²Ð)21:00～ 1ÏÃÀè¹ÔÊüÁ÷
ËÜÊüÁ÷¡§2025Ç¯1·î8Æü(¿å)21:00～ ÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡Ëè½µ¿åÍË21:00～
½Ð±é¡§&TEAM
2024Ç¯ Mnet Japan / Á´10²ó / ³Æ30Ê¬ /
(C) CJ ENM Japan
»ëÄ°ÊýË¡
ÊüÁ÷¡§CSÊüÁ÷Mnet
ÇÛ¿®¡§Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹Mnet Smart+
https://mnetjp.com/howtowatch/
&TEAM¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.andteam-official.jp/(https://www.andteam-official.jp/)
&TEAM¤Ï8·î¤Ë2nd SINGLE¡ØÀÄÍò (Aoarashi)¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¼«¿È½é¤Î1°Ì³ÍÆÀ¡£9·î3Æü¤Ë¤Ï¡¢·ëÀ®2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¼«¿È½é¤Î¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡Ø2024 &TEAM CONCERT TOUR 'Second to NONE'¡Ù¤ò¥½¥¦¥ë´Þ¤à5ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¡£12·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢ 2nd ALBUM¡ØÀãÌÀ¤«¤ê (Yukiakari)¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚMnet ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó¡Û¡¡https://mnetjp.com/
´Ú¹ñ100¡ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎCSÊüÁ÷¶É¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·K-POP¤ä´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤äÎ¹ÈÖÁÈ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥«¥Ñー¡ª¡¢Á´¹ñ¤Î¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¤Û¤«¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½
¡ÚMnet Smart+¡Û https://smart.mnetjp.com/
ºÇ¿·¤Î´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¤ÈK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬°ì¤Ä¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡£Mnet Korea ¤ÈMnet Japan ¥é¥¤¥ÖTV¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÈÖÁÈ¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤âÂç½¼¼Â¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê»þ¤Ë¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤«¤é¹¥¤¤Ê¤À¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£