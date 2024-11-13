¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô»³¸Å»Ö¤Ë¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü
¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ò¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Ë¥Á¥ãー¥¸
a42x³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ï¡¢¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô»³¸Å»ÖÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡×¤òÍÑ¤¤¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Î¥Õ¥£ー¥¸¥Ó¥ê¥Æ¥£¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ä NFT¡ÊNon-Fungible Token¡Ë¤Ï¡¢¤ª¶â¤ä¸¢Íø¤Ê¤É¤Î¡Ö²ÁÃÍ¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç°·¤¦¿·¤·¤¤¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î±þÍÑÀ¤äÁê¸ß±¿ÍÑÀ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃ¤Ë DX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëµ»½Ñ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢DX ¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤Ï°ìÈÌÅª¤ËÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤äÀßÄê¤ÎÊ£»¨¤µ¤¬¾ãÊÉ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤ä¹âÎð¼Ô¤Ë¤ÏÍøÍÑ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢a42x³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¹¤¯ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ò¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¤Î¥Á¥ãー¥¸¤ä·èºÑ¤¬²ÄÇ½¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥óÅù¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¤òÍø³èÍÑ¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤é80ºÐÂå¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ò¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó·èºÑ¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÍÍ»Ò¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=wrHiucEDmlY ]
a42x³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ã¯°ì¿Í¼è¤ê»Ä¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤òºî¤ë¤Ù¤¯î²¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥¤¥Ê¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢°Å¹æ»ñ»º¡¦¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡¦NFT¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë ID ¤Ê¤É¤ò¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¦´ÊÃ±¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=Nb0zW5KWqNA ]
¥Þ¥¤¥Ê¥Ú¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥¤¥Ê¥Ú¥¤¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ò¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¤Ë¤è¤ë·èºÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Ë¥Á¥ãー¥¸¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¤ò¡¢·èºÑÃ¼Ëö¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤À¤±¤Ç·èºÑ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=b7DSxo8oSYY ]
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
info@a42x.co.jp ¡ÊÃ´Åö: µÌ¡Ë