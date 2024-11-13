¤³¤ÎÀï¤¤¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡Ö¥´¥¸¥éVSÂçºå²¦¾­¡×11·î14Æü¡¢¥³¥é¥Ü¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó»ÏÆ°

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³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥È¥¢¥ó¥É¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/10329/891/resize/d10329-891-eac8b636509f5d7c953d-0.jpg ]¡¡Âçºå²¦¾¤Ï2024Ç¯9·îÁÏ¶È55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢²ø½Ã²¦¡Ö¥´¥¸¥é¡×¤Ï1954Ç¯11·î3Æü¤ËÃÂÀ¸¡£70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¤Ê¤ª¡Ö¥´¥¸¥é¡×¤Î¿Íµ¤¤Ï¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡55¼þÇ¯¤È70¼þÇ¯¡£2024Ç¯¤¬ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëÂçºå²¦¾¤È¡Ö¥´¥¸¥é¡×¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¡Ö²ø½Ã²¦¥´¥¸¥é 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]¿¼¹È¤Î¤·¤Ó¿É¥¹ー¥×¤ËÍÈ¤²¤Ë¤ó¤Ë¤¯ñ»Ò¤¬¥À¥¤¥Ö¤·¤¿Ã´¡¹ÌÍ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éÊ¬¤«¤ë¤¢¤Î¥·ー¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¦ÉÊÌ¾¡§¥´¥¸¥éÃ´¡¹ÌÍÈÎÇä²Á³Ê¡§1,190±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÈÎÇä´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î14Æü(ÌÚ)～12·î29Æü(Æü)¢¨¹ñÆâ¤ÎÂçºå²¦¾¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇä¡£¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.osaka-ohsho.com/store/¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó£². ¥´¥¸¥é¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ò¿©¤Ù¤¿¤éÉ¬¤º¤â¤é¤¨¤ë¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡¡¡Ö²ø½Ã²¦¥´¥¸¥é Âçºå²¦¾¾åÎ¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ï¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¸«¤Ä¤±¤Æ³Ú¤·¤¤¡ª¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥´¥¸¥é¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ò£±ÉÊ¤´ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¡Ö²ø½Ã²¦¥´¥¸¥é Âçºå²¦¾¾åÎ¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¸ÂÄê¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò1Ëç¡¢¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡È¤¢¤Î¡É¥¿¥¤¥È¥ë¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎºîÉÊ¤Î²û¤«¤·¤¤¥·ー¥ó¤¬ÁÉ¤ë¡£Á´8¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢2¤Ä¤Î²ñ´ü¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì4¼ï¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¥¸¥é70¼þÇ¯¤ÈÂçºå²¦¾55¼þÇ¯¤Î¥í¥´Æþ¤ê¡¢¡Ö¥´¥¸¥éÊ¿À®¡¦VS¥·¥êー¥º¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤ËÁê±þ¤·¤¤8¤Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤Ç¤¹¡£11/14～12/4(Á°È¾)[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/10329/891/resize/d10329-891-1ac3eae542aee946fb52-0.png ]12/5～12/29(¸åÈ¾)[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/10329/891/resize/d10329-891-234c9a19af65585eca7f-0.png ]ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¥´¥¸¥é¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡§Âè1ÃÆ¡ÊÁ´4¼ïÎà¡Ë¡§2024Ç¯11·î14Æü(ÌÚ)～12·î4Æü(¿å)Âè2ÃÆ¡ÊÁ´4¼ïÎà¡Ë¡§2024Ç¯12·î5Æü(ÌÚ)～12·î29Æü(Æü)¢¨¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó£³. ¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤Î¤ªÊõ¥°¥Ã¥º¤â¡¢¼ê¤ËÆþ¤ë¡Ê¤«¤â¡Ë[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/10329/891/resize/d10329-891-72c07dc298afc42ff2e9-0.jpg ]¡¡¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤ÎS.H.MonsterArts¥´¥¸¥é¡Ê1954¡Ë70¼þÇ¯ÆÃÊÌVer.¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡õ¥Ú¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¡õ¥´¥¸¤á¤·¤ÎÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢´ü´ÖÃæ¡¢¥´¥¸¥é¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ò´Þ¤à1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¥ì¥·ー¥È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤Î¤ªÊõ¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬¡¢ÃêÁª¤Ç555Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¥´¥¸¥é¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー±þÊç´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î14Æü(ÌÚ)～12·î29Æü(Æü)¾ÞÉÊ¡§¡¦A¾Þ/1Ì¾ ¡§S.H.MonsterArts¥´¥¸¥é¡Ê1954¡Ë70¼þÇ¯ÆÃÊÌVer.¡¦B¾Þ/3Ì¾ ¡§¥´¥¸¥é¡Ê1954¡Ë¥»¥Ã¥È¡¦C¾Þ/3Ì¾ ¡§¥´¥¸¥é¡Ê1995¡Ë¥»¥Ã¥È¡¦D¾Þ/3Ì¾ ¡§¥´¥¸¥é¡Ê2023¡Ë¥»¥Ã¥È¢¨B¡¦C¡¦D¾Þ¤Ï ¥â¥Ð¥¤¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥Ú¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥´¥¸¤á¤·¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/10329/891/resize/d10329-891-9f403f0f546669ee3d35-0.jpg ]¡¦E¾Þ/5Ì¾ ¡§¡ÚÈóÇäÉÊ¡Û¥´¥¸¥éVSÂçºå²¦¾¥³¥é¥Ü¥Ý¥¹¥¿ー¡¦F¾Þ/540Ì¾ ¡§¡ÚÈóÇäÉÊ¡ÛÂçºå²¦¾ñ»ÒÌµÎÁ·ô5Ëç¥»¥Ã¥È±þÊçÊýË¡¡§¡Ú¥Ï¥¬¥¤Î¾ì¹ç¡Û¡¡¥´¥¸¥é¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ò´Þ¤à1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¥ì¥·ー¥È¤ò£±¸ý¤È¤·¤Æ¥Ï¥¬¥¤ËÅ½¤ê¡¢¤ªÌ¾Á°¡¦½»½ê¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¦¤´´õË¾¤Î¾Þ¤òµÆþ¤Î¤¦¤¨±þÊç¡£¡ÚWEB¤Î¾ì¹ç¡Û¡¡[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/10329/891/resize/d10329-891-40d9cd788616b9686bf4-0.jpg ]¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤Î¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤ÇÉ¬Í×»ö¹à¤ò¤´µÆþ¤¤¤¿¤À¤¥´¥¸¥é¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ò´Þ¤à1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¥ì¥·ー¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤·¤Æ±þÊç¡£±þÊçÄùÀÚ¡§2024Ç¯12·î29Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¥Ï¥¬¥¤Ç¤Î¤´±þÊç¤Ï12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î¾Ã°õÍ¸ú¢¨ÅöÁªÈ¯É½¤Ï·ÊÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/10329/891/resize/d10329-891-b2122f8c9283fb77dec5-0.jpg ]¢¨¤ª1¿ÍÍÍ²¿¸ý¤Ç¤â¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ï¥¬¥£±Ëç¤Þ¤¿¤ÏWEB¿½¹þ¤ß£±²ó¤Ë¤Ä¤1¸ý¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¢¨Ê£¿ôËç¤Î¥ì¥·ー¥È¤Ç±þÊç¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢1Ëç¤Î¥ì¥·ー¥È¤ËÉ¬¤º¥´¥¸¥é¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¥´¥¸¥é¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤òÊ£¿ôÃíÊ¸¤µ¤ì¤Æ1Ëç¤Î¥ì¥·ー¥È¤¬3,000±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â1¸ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó£´.¤â¤¦1²ó¤ªÅ¹¤ËÍè¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢ñ»ÒÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆ±»þ³«ºÅ¡ª[²èÁü12: https://prtimes.jp/i/10329/891/resize/d10329-891-0b95ef85efff5ee5add8-0.jpg ]¡¡Âçºå²¦¾¤ÇËèÇ¯¹±Îã¡ªºÇ¤âñ»Ò¤¬ÃíÊ¸¤µ¤ì¤ë¡ªñ»Ò1¿ÍÁ°¤´ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¸µÁÄñ»Ò1¿ÍÁ°ÌµÎÁ·ô¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡ÈÂç´¶¼Õº×¡É¤â¡Ö¥´¥¸¥é¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£´ü´ÖÃæ¡¢Å¹Æâ°û¿©¡¦¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¸µÁÄ¾Æñ»Ò¡¦À¸ñ»Ò¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯ÆùÆùÆùñ»Ò¡¢¤×¤ë¤â¤ÁÂçÎ³¿åñ»Ò¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ø¡¢¤´ÃíÊ¸¿ôÎÌÊ¬¤Î¡Ö¡Ø¥´¥¸¥éVS¥¥ó¥°¥®¥É¥é¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó 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