¡ÚÅçº¬ »²²ÃÌµÎÁ¡Û2024Ç¯12·î19Æü(ÌÚ¡Ë´ÝµµÀ½ÌÍ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¥È¥ê¥Éー¥ëCEOÅÐÃÅ¡ª´ë¶ÈÀ®Ä¹¡¦·Ð±ÄÀïÎ¬¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤ÎÂè1Éô¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ê¥Éー¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹°ÀÅÄ¼ÒÄ¹¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¡Ö¿©¤Î´¶Æ°¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ±¤òËþ¤¿¤»¡×¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤È¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿À®Ä¹¤ÎÍýÍ³¤ä·Ð±ÄÅ¯³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Âè2Éô¤Ç¤Ï¡¢M¡õA¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º¤è¤êºÇ¿·¤ÎM&A»Ô¾ìÆ°¸þ¤ä¼ÂºÝ¤Î»öÎã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤ÎÂ¦ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤À®Ä¹ÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¤ÎM&A¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡¡²ñ¾ì»²²Ã
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2024Ç¯12·î19Æü(ÌÚ)14:00～16:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨²ñ¾ì»²²Ã¤ÎÊý¤Ï¡¢ÅöÆü¼õÉÕ¤Ë¤Æ¡Ú¤ªÌ¾»É1Ëç¡Û¤Î¤´Äó½Ð¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ï¿²èÇÛ¿®
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2024Ç¯12·î25Æü(¿å)～2025Ç¯1·î7Æü(²Ð)¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥»¥ß¥Êー±ÇÁü¤ò¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¾¾¹¾¥Æ¥ë¥µ¡¡¡Ö¥Æ¥ë¥µ¥Ûー¥ë¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©690-0003 Åçº¬¸©¾¾¹¾»ÔÄ«ÆüÄ®478-18(JR¾¾¹¾±ØÁ°)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢Í¾¾¹¾¥Æ¥ë¥µ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹(https://www.matsue-terrsa.jp/%E6%9D%BE%E6%B1%9F%E3%83%86%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9/)
¼õ¹ÖÈñ¡¡¡¡ÌµÎÁ
Äê°÷¡¡¡¡¡¡100Ì¾
¶¦ ºÅ¡¡¡¡»³±¢¹çÆ±¶ä¹Ô¡¡M¡õA¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥Èー¥Êー¥º¡¡»³±¢Ãæ±û¿·Êó¼Ò
¡ã¥Õ¥©ー¥é¥à¾ÜºÙ¡¦¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡ä
https://www.ma-cp.com/seminar/20241219/(https://www.ma-cp.com/seminar/20241219/)
¢§¥×¥í¥°¥é¥à
14:00～14:05 ¡¡³«²ñ¤Î¤´°§»¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
»³±¢¹çÆ±¶ä¹Ô¤è¤ê³«²ñ¤Î¤´°§»¢
14:05～15:00¡¡
¡ÚÂè1Éô¡ÛÆÃÊÌ¹Ö±é¡¡´ÝµµÀ½ÌÍ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¥È¥ê¥Éー¥ë¤¬¸ì¤ë"Ì¤Íè¤òÃÛ¤¯À®Ä¹ÀïÎ¬"¡¡
ÅÐÃÅ¼Ô
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ê¥Éー¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡¡°ÀÅÄ µ®Ìé »á
1961Ç¯10·î Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©Î©²Ã¸ÅÀîÅì¹âÅù³Ø¹»Â´¶È¡¢¿À¸Í»ÔÎ©³°¹ñ¸ìÂç³ØÃæÂà¡£³ØÀ¸»þÂå¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ°û¿©¤Ç¿Í¡¹¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ë»Å»ö¤ËÆ´¤ì¤ò»ý¤Ä¡£1985Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©²Ã¸ÅÀî»Ô¤Ë¾ÆÄ»Å¹¡Ö¥È¥ê¥Éー¥ë»°ÈÖ´Û¡×¤òÁÏ¶È¡£1990Ç¯¤ËÍ¸Â²ñ¼Ò¥È¥ê¥Éー¥ë¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥óÀßÎ©¡£2000Ç¯¤Ë´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î¹ñÆâ1¹æÅ¹¤ò½ÐÅ¹¡£Ç¯¡¹¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î³¤³°1¹æÅ¹¤ò¥Ï¥ï¥¤¡¦¥ï¥¤¥¥¤Ë½ÐÅ¹¤·Ï¢ÆüÂç¹ÔÎó¤Î¿Íµ¤Å¹¤È¤Ê¤ë¡£2006Ç¯Åì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¾å¾ì¡¢2008Ç¯Åì¾Ú°ìÉô¾å¾ì¡¢2016Ç¯³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ê¥Éー¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ø¾¦¹æÊÑ¹¹¡£¡Ö¿©¤Î´¶Æ°¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ±¤òËþ¤¿¤»¡£¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÆüËÜÈ¯¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õー¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¸½ºß¡¢À¤³¦28¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë2,000Å¹ÊÞ°Ê¾å¤ÎÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
15:00～15:10¡¡¡¡µÙ·Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡
15:10～16:00¡¡¡ÚÂè2Éô¡Û´ðÄ´¹Ö±é¡¡¡¡À®Ä¹ÀïÎ¬¤Î¸°¤ò°®¤ëM¡õA
ÅÐÃÅ¼Ô
M&A¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
´ë¶È¾ðÊóÉô ÉôÄ¹¡¡·¬¸¶ Àµ¼ù
Âç¼ê¾Ú·ô²ñ¼ÒÆþ¼Ò¸å¡¢Ì¤¾å¾ì´ë¶È¡¦¥ªー¥Êー·Ð±Ä¼Ô¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½¾»ö¡£2015Ç¯¤ËÅö¼ÒÆþ¼Ò¸å¤ÏM&A¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¤È¤·¤Æ»ö¶È¾µ·Ñ¤Ë´Ø¤ï¤ë¿ôÂ¿¤¯¤ÎÃç²ð¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ë¡£
M¡õA¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¹Êó¼¼¡¡ÉðÅÄ ºÌ²Â
¿·Â´¤ÇÃÏÊýÊüÁ÷¶É¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»Ê²ñ¿Ê¹ÔÅù¤Ë½¾»ö¡£Åö¼ÒÆþ¼Ò¸å¤Ï¡¢M&A¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¤¿·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î¼èºà¤ä³Æ¼ï¹Ö±é²ñ¤Î´ë²èÎ©°Æ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£
16:00¡¡ÊÄ²ñ¤Î¤´°§»¢
¤´Íè¾ì¼ÔÆÃÅµ
¡Ö´¶Æ°ÂÎ¸³¡×¤Ç³°¿©¤òÊÑ¤¨¤ë
´ÝµµÀ½ÌÍ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¥È¥ê¥Éー¥ë¤ÎÄ©Àï¡¡¡¡½ñÀÒ¿ÊÄè
¢§²ñ¼Ò³µÍ×
M¡õA¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬½Å½§ÆóÃúÌÜ2ÈÖ1¹æ Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§ È¬½Å½§¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー36³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÂ¼ ¸ç
ÀßÎ©¡§2005 Ç¯ 10 ·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§M&A Ãç²ð»ö¶È
URL¡§https://www.ma-cp.com/