INKO¡¢¡ÚÆÃµöµ»½Ñ¡Û18W¤Î¥Ñ¥ïー¤ÇÂ®ÃÈ¡¢¥¤¥ó¥¯¤Ç²¹¤á¤ë1.5mm¤Î¥¹¥Þー¥È¥Òー¥¿ーÀè¹ÔÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¢¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ally Won)¤Ï¡¢INKO¤è¤ê¡¢¿··¿¤Î¥¹¥Þー¥È¥Òー¥¿ー¡ÖEXTRA ¥Òー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥É¥¹¥¨ー¥É¡×¤ÎÈÎÇä¤òMakuake¤Ç³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
MakuakeÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://www.makuake.com/project/inko_extra_heating_pad_suede/(https://www.makuake.com/project/inko_extra_heating_pad_suede/)
ÅöÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ÅÅÇ®Àþ¤ËÂå¤ï¤ê¶ä¥Ê¥Î¥¤¥ó¥¯¤òÈ¯Ç®¤µ¤»¤ëÆÃµöµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿1.5mm¤ÎÇö·¿USB-C¥¹¥Þー¥È¥Òー¥¿ー¤Ç¤¹¡£½¾ÍèÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢2ÇÜ¤Î½ÐÎÏ¤Ç¤è¤êÁá¤¯ÀßÄê²¹ÅÙ¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿È¯Ç®ÌÌÀÑ¤â1.5ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂÑµ×À¥¢¥Ã¥×¤ä¼êÀö¤¤¤â²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊÆÃÄ¹
¥¤¥ó¥¯¤Ç²¹¤á¤ëÆÃµöµ»½Ñ¡Ö°õºþÅÅ»Ò¡×
ÅÅÇ®Àþ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¶ä¥Ê¥Î¥¤¥ó¥¯¤òÍÑ¤¤¤¿ÆÈ¼«³«È¯¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¥Òー¥¿ーµ»½Ñ¤ò¥Ñ¥Ã¥É¤Ë»ÈÍÑ¡£Çö¤µ1.5mm¤Î¥¹¥ê¥à¤Ç·ÚÎÌ¤Ê²¹Ç®¥·ー¥È¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤ÃÈ¤«¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¶ä¥Ê¥Î¥¤¥ó¥¯¤ÏÅÅÇ®Àþ»ÈÍÑ¤Î¥Òー¥¿ー¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢Áá¤¯È¯Ç®¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¶ä¥Ê¥Î¥¤¥ó¥¯¤¬¥·ー¥ÈÁ´ÌÌ¤Ë°õºþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥à¥é¤Ê¤¯¶Ñ°ì¤ËÎ¾ÌÌ¤ÇÈ¯Ç®¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎINKO¥Òー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥Éµ»½Ñ¤Ï¡¢³«È¯¤Ë10Ç¯°Ê¾å¤ò¤«¤±¤¿ÆÃµöµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç18W ¤¹¤°¤Ë²¹¤Þ¤ë
ºÇÂç18W¤Î½ÐÎÏ¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë40¡î°Ê¾å¤Ë²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇÂç50ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£USBµëÅÅ¼°¤Ç¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤äÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿¤Ë·Ò¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤°»È¤¨¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Ë¤â¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¥°¥êー¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー
ÆâÉô¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï¡¢´Ä¶¤ÈÂÎ¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤TPUÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°Â¦¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¨ー¥É¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤òºÆ¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ°ÊªÀ¤ÎÁÇºà¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÁÇºà¤Î¿Í¹©¥¹¥¨ー¥É¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ä¥Ê¥Î¥¤¥ó¥¯¤Ï¡¢¼¾¼°¹çÀ®Ë¡¡Ê¿å·Ï¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÍÂÎ¤Ë³²¤¬¾¯¤Ê¤¯´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¥¤¥ó¥¯¤È¤·¤ÆÇ§¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ó¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Î3ÃÊ³¬¤Î²¹ÅÙÄ´Àá
¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÅÅ¸»¤Î¥ª¥ó¡¿¥ª¥Õ¤È²¹ÅÙÄ´Àá¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
LED¥é¥¤¥È¤Ç²¹ÅÙ¥ì¥Ù¥ë¤Î³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤ËÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤Ç¤¹¡£
¿åÀö¤¤²ÄÇ½ ´ÊÃ±¤Ê¤ª¼êÆþ¤ì
ËÜÀ½ÉÊ¤Î¿Í¹©¥¹¥¨ー¥É¤Ï¡¢±ø¤ì¤ËÈæ³ÓÅª¶¯¤¤ÁÇºà¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤Ï¡¢ÉÛ¤ä¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ç¤Î¿¡¤¼è¤ê¤Ç´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿´è¸Ç¤Ê±ø¤ì¤Ê¤É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢ºÇÂç5²ó¤Þ¤Ç¼êÀö¤¤¤Ç¤Î¿åÀö¤¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨ÀöÂõµ¡¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
5¤Ä¤Î°ÂÁ´¥·¥¹¥Æ¥àÅëºÜ
¡¡£±.°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤òËÉ¤°¼«Æ°ÅÅ¸»OFF(12»þ´Ö)
¡¡£².²áÇ®ËÉ»ß¥»¥ó¥µー¤Ç°Û¾ïÈ¯Ç®¤òËÉ¤°ÅÅ¸»¼×ÃÇ¥·¥¹¥Æ¥à
¡¡£³.²¹ÅÙ¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥»¥ó¥µー¤ÇÀßÄê²¹ÅÙ¤ò´Æ»ë&Ä´À°
¡¡£´.Äã²¹²Ð½ý¤òËÉ¤°Äã²¹ÀßÄê¡Ê3ÃÊ³¬²¹ÅÙÄ´Àá¡Ë
¡¡£µ.À½ÉÊÆâÉô¤Ç°Û¾ïÈ¯Ç®¤¬¸¡ÃÎ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¼«Æ°¤Ç¥Ò¥åー¥º¤òÀÚ¤ë¥»¥ë¥Õ¥Ò¥åー¥º¥·¥¹¥Æ¥à
À½ÉÊ»ÅÍÍ
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§INKO EXTRA ¥Òー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥É¥¹¥¨ー¥É
¡¦¥µ¥¤¥º¡§30 ¡ß 30 ¡ß 0.15cm¡Ê¥Ñ¥Ã¥É¡Ë
¡¦½ÅÎÌ¡§130g¡Ê¥±ー¥Ö¥ë¤ò´Þ¤à¡Ë
¡¦¥±ー¥Ö¥ëÄ¹¤µ¡§165cm
¡¦¥³¥Í¥¯¥¿¥¿¥¤¥×¡§USB-C
¡¦ÅÅÎÏ¡§9V 18W
¡¦²¹ÅÙÄ´Àáµ¡Ç½¡§3ÃÊ³¬Ä´À°
¡¦ÁÇºà¡§¿Í¹©¥¹¥¨ー¥É¡Ê¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë 93.5%, ¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó 6.5%¡Ë¡¢ABS¡¢PVC
2¿§Å¸³«
Makuake¾ðÊó
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î13Æü12»þ～2024Ç¯12·î16Æü
ÆÃÊÌ²Á³Ê¡§4,845±ß～(ÀÇ¡¦Á÷ÎÁ¹þ¤ß)Äê²Á¤è¤êºÇÂç25%¥ª¥Õ
Makuake¥µ¥¤¥È¡§https://www.makuake.com/project/inko_extra_heating_pad_suede/
INKO(¥¤¥ó¥³)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
INKO¡Ê¥¤¥ó¥³¡Ë¤Ï¼«¼Ò³«È¯¤ÎÆÃµöµ»½Ñ¡Ö°õºþÅÅ»Ò¡ÊFlexible Electronics¡Ë¡×¤òÍøÍÑ¤·¡¢À¸³è¤ËË¤«¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£º£¸å¤âÆ±µ»½Ñ¤òÍøÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¡¢È¯Çä¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¡¢¡ÖINK¡Ê¥¤¥ó¥¯¡Ë¡×¡Ü¡ÖECO¡Ê¥¨¥³¡Ë¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§http://www.inko.co.jp
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¢¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ³µÍ×
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2006Ç¯7·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¡§Ally Won
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¢©160-0022 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É6-27-45 THE KINDAI 20 SHINJUKU 3F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§PC¡õ¥â¥Ð¥¤¥ë¼þÊÕ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾®·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó²ÈÅÅ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÍ¢½ÐÆþ¤ª¤è¤Ó²·¡¦Î®ÄÌ
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://www.roa-international.com
Ä¾±ÄÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://www.mycase.jp