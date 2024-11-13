¥¸ー¥ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè8²ó DX¿Íºà¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤Ë¶¨»¿¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹
¥¢¥Ð¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ê°Ê²¼¡ÖDX¡×¡Ë¿ä¿Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾ÂÅÄ Á±Ç·¡¢°Ê²¼¡Ö¥¸ー¥ë¡×¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëJBpress¡¿Japan Innovation Review¼çºÅ¡ÖJBpress World 2024¡×¤Î¡ÖÂè8²ó DX¿Íºà¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤Ë¥»¥ß¥Êー¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¶¨»¿¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âè8²ó DX¿Íºà¥Õ¥©ー¥é¥à³«ºÅ³µÍ×
DX¿ä¿Ê¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ä¥Çー¥¿¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤É¤¦À¸¤«¤¹¤«¹Í¤¨¡¢¿ä¿Ê¤¹¤ë¿Íºà¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢´ë¶È¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤ËDX¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÎÍÑ¤ä°éÀ®¤Ë¶ì¿´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬Â¿¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂè8²ó DX¿Íºà¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢DX¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤ä°éÀ®¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¬ÀÚ¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ä¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥Ý¥ó¥µー³Æ´ë¶È¤è¤ê¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/16467/table/412_1_9bfb00465807aa329eba7a61834a565e.jpg ]
¡ã¥¸ー¥ë¤Î¹Ö±é¡ä
11·î29Æü¡Ê¶â¡Ë11:35～11:55¡¡¥»¥Ã¥·¥ç¥óII
¡Ö¤Ê¤¼¥Çー¥¿³èÍÑ¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ï¿»Æ©¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡©～DX ¿ä¿Ê¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¿Íºà°éÀ®¤Î¥Ò¥ó¥È～¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ë¡¡¼èÄùÌò¼¹¹ÔÌò°÷¡¡DX ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶ÈÅý³ç¡¡Ê¡ÅÄ À®»Ö
DX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ï½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¥Çー¥¿³èÍÑ¤ÎÄêÃå¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ ¥Äー¥ë¤ä°éÀ®¹ÖºÂ¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿»Æ©¤·¤Ê¤¤´ë¶È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤ÈÇØ·Ê¤òÃµ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¿Íºà°éÀ®¤ËÀ®¸ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê°éÀ®ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¥¸ー¥ë¤Ï¡¢¥Çー¥¿³èÍÑÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë30Ç¯°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤ÈÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¡¢´ë¶È¤ÎDX¼Â¸½¤òÈ¼Áö¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤¬¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤Ç¤¡¢¤½¤Î¥Çー¥¿¤«¤é²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ë¤Ï¡¢DX¹½ÁÛºöÄê¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Çー¥¿´ðÈ×¹½ÃÛ¡¢AI¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿¥Çー¥¿¹âÅÙÍøÍÑ»Ù±ç¤äÆâÀ½²½¤ÎÈ¼Áö·¿»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁ´¹©Äø¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈÀìÌçÀ¤Ë¤è¤ë°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ä¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ´ðÈ×¡ÖZEUSCloud¡×¡¢DX¿Íºà°éÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖZEAL DX-Learning Room¡×¡¢¥ªー¥×¥ó¥Çー¥¿³èÍÑ¥µー¥Ó¥¹¡Ö£Ã£Ï-£Ï£Ä£Å¡×¡¢AI·ÏSaaS¡ÖSTORYAI¡×¤Ê¤É¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤Î 100%»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¼Ò Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ë
Àß Î©¡§ 2012 Ç¯ 7 ·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾ÂÅÄ Á±Ç·
URL¡§ https://www.zdh.co.jp/
¼çÍ×¶ÈÌ³¡§¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î³«È¯¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÈÎÇä¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡¦¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹ ¤Ê¤É
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾åÂçºê 2 ÃúÌÜ 13 ÈÖ 17 ¹æ ÌÜ¹õÅìµÞ¥Ó¥ë 6 ³¬
Âçºå»Ù¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÉú¸«Ä®ÆóÃúÌÜ 1 ÈÖ 1 ¹æ »°°æ½»Í§¶ä¹Ô¹âÎï¶¶¥Ó¥ë 7F
»¥ËÚ¥ª¥Õ¥£¥¹¡§»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ5¾òÀ¾11ÃúÌÜ15-4
¡Ú¥¢¥Ð¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥È¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹Àî Å°¼£¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3836¡Ë¤ò»ý³ô²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥Ð¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤ËÌòÎ©¤Ä¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢2022Ç¯10·î£±Æü¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤È¥°¥ëー¥×ÂÎÀ©¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ð¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢ºâÌ³¾ðÊó¡¦ÈóºâÌ³¾ðÊó¤òÌä¤ï¤ºÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬Å¬»þ¡¦Å¬ÀÚ¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¤¡¢·Ð±Ä²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦ÊÝ¼é¤ä¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥Ùー¥¹¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦BPO¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¡¢¡Ö·Ð±Ä¤ÎDX¡×¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥È¥°¥ëー¥×URL¡§https://www.avantgroup.com/ja/index.html
¼çÍ×¤Ê¥°¥ëー¥×»ö¶È»Ò²ñ¼Ò¡Ê¤¤¤º¤ì¤â100¡ó½êÍ¡Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¢¥Ð¥ó¥È¥°¥ëー¥×¡ä
¡û³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥È¡§https://www.avantcorp.com/
¡û³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãー ¡§https://internet-disclosure.com/
¡û³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ë¡§https://www.zdh.co.jp/
¡û³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¥Ð¡§https://www.diva.co.jp/
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¼ÒÌ¾¤Þ¤¿¤ÏÀ½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¾å