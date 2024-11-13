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¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¥¹¥È¥ìー¥¸¤Î¿·µ¬Æ³ÆþÈñ¤È¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÈñÍÑ¤ò¡¢ÍÆÎÌ50TB¡¢´ü´Ö6¥ö·î¤Î¾ò·ï¤ÇÈæ³Ó(2) ¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ìー¥¸VSP One SDS Cloud¤Î²ÄÍÑÀ¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÑ¾ã³²ÀÍ×·ï¤Î¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤âÂÐ±þ¡¡VSP One SDS Cloud¤Ï¡¢½¾Íè¤è¤êÆüÎ©ÆÈ¼«¤Î¥Çー¥¿ÊÝ¸îµ»½Ñ¡ÖHitachi Polyphase Erasure Coding*5¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¤Î¹â¿®Íê¤Ê¥Çー¥¿¾éÄ¹²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡º£²ó¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¢¥Ù¥¤¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¾ー¥ó¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê¹°è¤Î¾ã³²¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê²ÄÍÑÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ìー¥¸´Ö¤Ç¤Î¥Çー¥¿Ï¢·Èµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¥Çー¥¿¤Î³Î¼Â¤ÊÊÝ¸î¡¢¥µ¥¤¥È¾ã³²»þ¤Î¿×Â®¤ÊÉüµì¡¦¶ÈÌ³·ÑÂ³¡¢¥¯¥é¥¦¥É´Ö¤Ç¤Î¥Ç¥£¥¶¥¹¥¿¥ê¥«¥Ð¥ê¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£VSP One SDS Cloud¤ÏÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ìー¥¸¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤ÎÂ¾¡¢AWS Marketplace¤«¤éÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£*5 ÊÆ¹ñÆÃµöÂè10,185,624¹æ¡¢ÊÆ¹ñÆÃµöÂè10,496,479¹æ¼èÆÀºÑ(3)¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¯¥é¥¦¥É¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢Àß·×¡¦¹½ÃÛ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡¡¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤«¤é¥¯¥é¥¦¥É¤Ø¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ä¡¢É¬Í×À¤¬Áý¤¹À¸À®AI³èÍÑ¸þ¤±¤Î¥Çー¥¿ÍøÍÑ¤Ê¤É¡¢¥Çー¥¿¥³¥Ôー¤ÎÍÑÅÓ¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖHitachi 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for¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ï11·î13ÆüÈÎÇä³«»Ï¡¢2025Ç¯2·î¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡¦ÆüÎ©¥¹¥È¥ìー¥¸¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://www.hitachi.co.jp/products/it/storage-solutions/index.html¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ìー¥¸¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://www.hitachi.co.jp/products/it/storage-solutions/cloud_storage/index.html¢£¾¦É¸ÃíµµºÜ¤Î²ñ¼ÒÌ¾Ž¤À½ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤ÏŽ¤¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤â¤·¤¯¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹Ž¡¢£ÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡ÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎHitachi Vantara¤È¤Î°ìÂÎ±¿±Ä¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤ËÂÐ¤·¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥Çー¥¿´ðÈ×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¥¹¥È¥ìー¥¸¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¡¢¥¯¥é¥¦¥É´ÉÍý¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬»ýÂ³Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹À®Ä¹¤Î´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ä¿·¤¿¤ÊÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢ÆüÎ©¥ô¥¡¥ó¥¿¥é¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È(https://www.hitachivantara.com/ 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