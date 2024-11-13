TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¶äº²¡Ù¡¢¡Ö¶ä¤Î¶Ì¡×¥ê¥ó¥°¡Ê»ØÎØ¡Ë¡£¶ä»þ¤Î¡Ö¤½¤³¤Ë¸î¤ê¤Æ¤§¤â¤ó¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢·õ¤òÈ´¤­¤ã¤¢¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢11¿Í¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤òÆâÂ¦¤Ë¹ï°õ¡£12·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕ

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¡Ö¶äº²¡×20¼þÇ¯µÇ°¥µ¥¤¥È¡§https://anime-gintama.com/
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YouTube¡Ø¶äº²¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡§ https://www.youtube.com/@gintama_channel_official
(C)¶õÃÎ±Ñ½©¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦ÅÅÄÌ¡¦BNP¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹
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https://u-treasure.jp/information/about_utreasure
³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥È¥ì¥¸¥ãー¡ÊU-TREASURE¡Ë https://u-treasure.jp/(https://u-treasure.jp/)
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