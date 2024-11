LOVECHROME(¥é¥Ö¥¯¥í¥à)¤è¤ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤Ê¤É¡¢3¼ï¤Î¥Ç¥£¥º¥Ëー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ø¥¢¥³ー¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£

株式会社YC・Primarily

株式会社 YC・Primarily /ワイシー・プライマリー(本社:東京都渋谷区代表取締役社長:下島千穂)は、同社が手掛ける、ヘアケア ブランド「ラブクロム(LOVECHROME(R))」から、大人気モデル「K24GPツキ ゴールド」に3種のディズニーデザインを纏った限定コームを発売。

K24GPツキ ゴールドには、ディズニー・アニメーション映画『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』の3種のデザインが描かれ、クリスマスシーズンを華やかに彩ります。

「ラブクロム K24GP ゴールド(LOVECHROME K24GP GOLD)」は、純金(K24)をふんだんに使用し、究極のしなやかさを実現したラブクロム上級シリーズ。

新商品「ラブクロム/ディズニー/アナと雪の女王/K24GPツキ ゴールド」、「ラブクロム/ディズニー/ラプンツェル/K24GPツキ ゴールド」、「ラブクロム/ディズニー/ピーター・パン/K24GPツキ ゴールド」は、2024年11月20日(水)よりラブクロム直営店舗および公式オンラインストア、一部取扱い店舗にて販売開始。

一部取扱い店舗情報については、ラブクロム公式Instagram

(https://www.instagram.com/lovechrome_tokyo/ )にて順次お知らせをいたします。

■製品情報

<ラブクロム/ディズニー/アナと雪の女王/K24GPツキ ゴールド>

ディズニー・アニメーション映画『アナと雪の女王』をテーマに、デザインされた「ラブクロム K24GPツキ ゴールド」。

パッケージには、作品内に登場する「エルサ」が魔法をかけているデザインが描かれ、コーム側面には雪だるまの「オラフ」のシルエットや「Only an act of true love can cure a frozen heart」のコピー入り。

製品名:ラブクロム/ディズニー/アナと雪の女王/K24GPツキ ゴールド

価格:12,650円(税込)

発売日:2024年11月20日(水)

販売場所:ラブクロム直営店舗、ラブクロム公式オンラインストア、伊勢丹新宿店、PLAZA、井田直営店(一部店舗除く)

<ラブクロム/ディズニー/ラプンツェル/K24GPツキ ゴールド>

ディズニー・アニメーション映画『塔の上のラプンツェル』をテーマに、デザインされた「ラブクロム K24GPツキ ゴールド」。

パッケージには、作品内に登場する「ラプンツェル」と「フリン・ライダー」が年に一度のランタンフェスティバルへと向かい「今までで最高の日」を過ごすシーンが描かれている。コーム側面には、ラプンツェルの大親友「パスカル」のシルエットや「Find a new dream」のコピー入り。

(引用:https://disneyplus.disney.co.jp/blog/maximum-guide/fantasy-springs)

製品名:ラブクロム/ディズニー/ラプンツェル/K24GPツキ ゴールド

価格:12,650円(税込)

発売日:2024年11月20日(水)

販売場所:ラブクロム直営店舗、ラブクロム公式オンラインストア、伊勢丹新宿店、PLAZA、ショップイン(一部店舗除く)

<ラブクロム/ディズニー/ピーター・パン/K24GPツキ ゴールド>

ディズニー・アニメーション映画『ピーター・パン』をテーマに、デザインされた「ラブクロム K24GPツキ ゴールド」。

パッケージには、作品内に登場するおとぎ話の主人公「ピーター・パン」が「ウェンディ」と二人の弟たちと共に“ネバーランド”へ旅立つシーンが描かれている。コーム側面には、きらきらと金の粉をまきながら宙を舞う美しい妖精「ティンカー・ベル」のシルエットや「Have a wonderful time!」のコピー入り。

(引用:https://www.disney.co.jp/fc/peterpan/character/peterpan)

製品名:ラブクロム/ディズニー/ピーター・パン/K24GPツキ ゴールド

価格:12,650円(税込)

発売日:2024年11月20日(水)

販売場所:ラブクロム直営店舗、ラブクロム公式オンラインストア、伊勢丹新宿店、PLAZA、ロフト(一部店舗除く)

●ご使用方法

毛先からやさしく絡まりをほぐし、梳かしてください。コームの端の「取り分け刃」頭頂や髪の分け目を整える際にご使用いただけます。

■LOVECHROME(R)(ラブクロム)とは

2011年より美容師をはじめ美髪を求めるプロフェッショナルに支持を受ける美髪コーム。

特殊加工(JP CHROME-TECH(R))による極めてなめらかな表面により摩擦を抑え、静電気を吸着拡散。髪をやさしく解きほぐします。また、刃の先端は球状で頭皮へのダメージを削減。髪にも頭皮にもやさしい美髪道具として多くのご支持を頂いています。

■LOVECHROME LINEUP

【LOVECHROME<ラブクロム> 公式HP/SNS】

公式HP:https://www.lovechrome.jp/

Instagram:@lovechrome_tokyo(https://www.instagram.com/lovechrome_tokyo/)

Facebook:lovechrome.jp(https://www.facebook.com/lovechrome.jp/)

【会社概要】

会社名:株式会社YC・Primarily(ワイシー・プライマリー)

本社:〒150-0001東京都渋谷区神宮前4-14-18 J-FLAT1F