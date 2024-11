ÅÂÍÍµ¤Ê¬¤Ç¾¾ËÜ¤Î¿©ºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¹ë²Ú¤ÊÄ«¿©¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡ÖÇÀ¿Í-note-¡×¤¬¥ªー¥×¥ó

RYOZO VISION株式会社

RYOZO VISION株式会社(本社・長野県松本市、代表・猿田伸幸、以下「RYOZO VISION」)は、11月18日(月)に地元・松本の食材にこだわった朝食、昼食、そして水曜限定でディナーを提供する「農人-note-」がオープンします。

松本市・中町内の女鳥羽川沿にある築60年の古民家風の建物を改装した店舗で、松本の味、そして文化を堪能していただきたいと願っています。

コンセプトは「All Day "TONOSAMA" Breakfast」

今回の本格オープンを前に、この春より蔵の街として知られる中町の旅館ぬのやの一部をお借りして、朝食専門店として運営してきました。

”OH! This is the tonosama breakfast!!"

その際、ある海外のお客様が感動して、思わず発した言葉です。今回のオープンにあたり、この「TONOSAMA" Breakfast」をそのままコンセプトとして採用しました。

メニュー

和- japanese style- 2000円(税別)

肉と魚の主菜、地元野菜の副菜3品、平飼い卵と4種の出汁で作っただし巻き卵、漬物3種、

信州のお米を、注文後に土鍋で炊き上げます。

洋-european style- 2000円(税別)

季節の果実をたっぷり使ったスパイス香るフレンチトースト。自家製サルシッチャ、季節の野菜のスープ、平飼い卵の卵料理、日替わりタパス2種をご提供します。

Matsumoto tasting course (11品) 10000円(税別)

「農人-note-」の料理長で信州料理家の竹下涼が直接、今の松本を楽しんでいただく、ディナーを水曜日の夜限定・完全予約制で6名様限定でご提供いたします

松本の厳選食材の例

松本一本葱

江戸時代には、将軍家の正月料理に使われるほど、重宝されていました。また関東・中京圏には贈答品として流通していたこともあります。まさに松本の食文化を語る上で書かせない食材です。

安曇野放牧豚

信州を代表する放牧養豚です。北アルプスを望む標高800mの山間を切り拓き、自然環境を活かした育成方法、そして抗生剤やホルモン剤を使わずに育てられた、安心・安全な豚肉です。

味噌、醤油などの発酵調味料

いずれも地元・松本で江戸時代以来続く、蔵から仕入れています。

店舗概要

名称:農人-note-

住所:松本市中央3-3-5

電話: 050-8880-7693

URL: https://note-matsumoto.jp

営業時間: 7:00-10:30(LO 9:30)、 11:30-15:00(LO 13:30) 、木曜定休、水曜はディナーのみ営業

会社概要

本社:長野県松本市城東2-7-3

代表:猿田伸幸

代表猿田と同じく取締役で松本の高校を出た信州料理家・竹下

代表・猿田は長野県松本市の長野県松本深志高等学校を卒業後、東京工業大学物理理学科に入学しました。

卒業後は、在学中からアルバイトで働いていたグローバルダイニングに入社。店長やエリアマネージャーを務め、飲食店の運営やプロデュースを手掛ける株式会社Rootを創業しました。

「品数を徹底して絞り込む」「個店展開にこだわる」「独自の数値管理」など理系出身の強みを活かした独自の飲食店経営手法で「Fresh Seafood Bistro SARU」、「thalee ling」、そしてこの夏にオープンした「FRECKLE donuts」といった店を、東京・渋谷区や目黒区といった飲食激戦地で人気店に育てあげることに成功しました。

その人気ぶりは、日本テレビ『ZIP!』やフジテレビ『めざましテレビ』など、数々の全国放送のメディアでも取り上げられています。

自身が東京で培ってきた飲食店の成功ノウハウを、なんとか故郷の発展のために活かしたい。そんな長年の猿田の夢を実現させるべく、誕生しました。

社名は、松本城を守ったことで知られる市川量造氏に由来しています。明治維新によって、松本城は棄却されそうになります。量造氏は「城がなくなれば松本は骨抜きになる」と訴え、先祖伝来の蔵書を売るなどして、松本城の購入資金を工面します。

さらに松本城で博覧会を開催し、その入場料などが当てるといったアイデアで、買い戻しを成功させます。こうして国宝・松本城は、現在にその姿を残すことになったのです。

私たちが目指す「歴史、自然、伝統、文化にエンターテイメントを掛け合わせ、松本の文化を受け継ぎ、発展させる」というビジョンは、まさに150年前に市川量造氏の志から発想を得ています。

「令和という時代にもし市川量造氏が生きていたらどんなビジョンを描くのだろうか」

そんな想いを込め、社名をRYOZO VISION株式会社と名付けました。

代表・猿田と共に取り組むのが、やはり長野出身で取締役の信州料理家・竹下涼です。松本の高校を卒業後、県内レストラン、ホテル、カフェにて料理人として研鑽を積み、その傍ら地域の生産者様との交流を重ね、地域の歴史を学びながら、信州の魅力を表現する料理家として一歩を歩み始めました。

長野、さらに松本市の魅力をもっと多くの方に伝えたい。そして、もっと松本を楽しんでもらいたい。さらに長野の歴史、伝統、文化、自然を大切に守りながら、自分たちが積み重ねてきた外の世界の経験を掛け合わせた、新しい世界観を生み出したい。

そんな想いを込めて、今回の「農人-note-」をはじめとした事業を展開していきます。