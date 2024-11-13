¥¹¥·¥íー¡ß¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡ª¡È¥¹¥ó¥¹¥ó meets ¥¹¥·¥íー¡É¡ªSNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï130Ëü¿ÍÄ¶¤¨¢¨1¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¤Ë¥¹¥·¥íー¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ë¡ª

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³ô¼°²ñ¼ÒFOOD & LIFE COMPANIES[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/49164/606/resize/d49164-606-9a892e077c8455247289-0.png ]¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¹¥·¥íー¤Ç¤ª¤¹¤·¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¤¹¤·¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢SNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï130Ëü¿Í¢¨1¤òÄ¶¤¨¡¢³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¡È¥¹¥ó¥¹¥ó meets 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https://prtimes.jp/data/corp/49164/table/606_1_d00ab75313b571416eadccce3f40efbb.jpg ]¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥¯ÉÕ¤¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/49164/606/resize/d49164-606-d40726c32c31f28c0695-8.png ]¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Áー¥º¥Þ¥èßÕ¤ê3´Ó ¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥¯ÉÕ¤(ÀÖ¤¨¤Ó¡¦¤¦¤Ê¤®¡¦¥µー¥â¥ó)¢£²Á¡¡³Ê¡§ÀÇ¹þ280±ß～¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë～¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥¯¼êÇÛÁí¿ô43.2ËüËçÊ¬¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨1Æü¤ÎÈÎÇä¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥êーÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥¯¡ÊÁ´13¼ï¡Ë¥¤¥áー¥¸[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/49164/606/resize/d49164-606-6cd1fcc2d90c9b2526eb-6.png ]¢¨¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¥é¥ó¥À¥àÄó¶¡¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/49164/table/606_2_081124cb9b853640b42fd3a1393e0201.jpg ]¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÉÕ¤¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/49164/606/resize/d49164-606-fdb4454ad49742adbad1-8.png ]¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¥½ー¥¹¥Ñ¥Õ¥§ ¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÉÕ¤¢£²Á¡¡³Ê¡§ÀÇ¹þ330±ß～¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë～¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¼êÇÛÁí¿ô49.5ËüËçÊ¬¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨1Æü¤ÎÈÎÇä¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥êーÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊÁ´14¼ï¡Ë¥¤¥áー¥¸[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/49164/606/resize/d49164-606-36b85f43ef35e4e4066f-3.png ]¢¨¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ï¥é¥ó¥À¥àÄó¶¡¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥·¥íー5¡óOFF¥¯ー¥Ý¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ²ÄÇ½´ü´ÖÃæ²¿ÅÙ¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥¹¥·¥íー¤Ç¤ª¿©»ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£ÍøÍÑ²ÄÇ½´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î6Æü¡Ê·î¡Ë～1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¢¨¡Ö¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¥Í¥Ã¥ÈÃíÊ¸¡×¡Ö¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡×¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£¢¨¤ª»ý¤Áµ¢¤êÀìÌçÅ¹¡Ö¥¹¥·¥íー To Go¡×¡¢¡ÖµþÃ®¡¦¥¹¥·¥íー¡×¤Ç¤Ï¤´ÍøÍÑÉÔ²Ä¤Ç¤¹¡£[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/49164/table/606_3_af2595d93ac82180d706772fa428fea4.jpg ]¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ãÂÐ¾Ý¥É¥ê¥ó¥¯¡ä¥Ý¥Ã¥×¥á¥í¥ó¥½ー¥À¡¢¥Ú¥×¥·¥³ー¥é¡¢¥¦ー¥í¥óÃã¡¡Åù¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÂÐ¾Ý¥É¥ê¥ó¥¯¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/49164/606/resize/d49164-606-d7bd31b949dc686d7436-13.png ]¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤ ¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¢£²Á¡¡³Ê¡§ÀÇ¹þ980±ß～¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë～¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¼êÇÛÁí¿ô11.7Ëü¸ÄÊ¬¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¢¨Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ¤ÇÊ£¿ô¸Ä¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨1Æü¤ÎÈÎÇä¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥êーÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡ÊÁ´3¼ï¡Ë¥¤¥áー¥¸[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/49164/606/resize/d49164-606-36232d181ec9aad97176-3.png ]¢¨¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥é¥ó¥À¥àÄó¶¡¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/49164/table/606_4_6cfe077b6a2b6043679292eea1172352.jpg ]¥³¥é¥Ü¸ÂÄê»Ø¿Í·Á¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÉÕ¤¡¡¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¥»¥Ã¥È¡Ú¥Í¥Ã¥ÈÃíÊ¸¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Û[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/49164/606/resize/d49164-606-b4351d18e9e57fc5cd1f-8.png ]¡ã¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡ä¤¤¤¯¤é¡¢¤¨¤ó¤¬¤ï¡¢¾Æ¤È¤í¥µー¥â¥ó¡¢¤¿¤Þ¤´¡¢¥µー¥â¥ó¡¢¤¤¤«¡¢¤¨¤Ó¡¢¸·Áª¤Þ¤°¤íÀÖ¿È¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¥»¥Ã¥È8´Ó(1¿ÍÁ°)¥³¥é¥Ü¸ÂÄê»Ø¿Í·Á¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÉÕ¤¢£²Á¡¡³Ê¡§ÀÇ¹þ1,280±ß～¢£Í½Ìó³«»Ï¡§2024Ç¯11·î20Æü¡Ê¿å¡ËAM7:00～¥³¥é¥Ü¸ÂÄê»Ø¿Í·Á¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¼êÇÛÁí¿ô2.7Ëü¸ÄÊ¬¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¢£¼õ¤±¼è¤ê´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë±Ä¶È»þ´ÖÃæ¢¨¥Í¥Ã¥ÈÃíÊ¸¤Ï¡¢¤´ÃíÊ¸Æü¤«¤é30Æü¸å¤Þ¤Ç¤ª¼õ¤±¼è¤êÆü¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨1Æü¤ÎÈÎÇä¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¥Í¥Ã¥ÈÃíÊ¸¸ÂÄê¢¨¥Ç¥ê¥Ð¥êーÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£¢¨·Ú¸ºÀÇÎ¨ÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£¥³¥é¥Ü¸ÂÄê»Ø¿Í·Á¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡ÊÁ´3¼ï¡Ë¥¤¥áー¥¸[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/49164/606/resize/d49164-606-121534ad38063dcf073c-3.png ]¢¨¥³¥é¥Ü¸ÂÄê»Ø¿Í·Á¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¥é¥ó¥À¥àÄó¶¡¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£[É½5: https://prtimes.jp/data/corp/49164/table/606_5_9dc38a6f4bc360bc82cb0bbb5c9a06c6.jpg ]¥³¥é¥Ü¸ÂÄêÆ°²è¡¡³µÍ×¡¡¥¹¥·¥íーÅ¹ÊÞ¤ÎºÂÀÊ¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¸ÂÄêÆ°²è¤òÊü±Ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°ìÄê»þ´Ö¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤òÁàºî¤·¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¡¢¼«Æ°Åª¤ËÆ°²è¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤Þ¤¹¡Ê²»À¼¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£½é¤á¤Æ¥¹¥·¥íー¤òË¬¤ì¤¿¥¹¥ó¥¹¥ó¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£Êü±Ç´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¥¹¥·¥íー¸ø¼°X¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÃæ¤Ë¥¹¥·¥íー¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢¥¹¥·¥íー¸ø¼°X¤«¤éÅê¹Æ¤µ¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¡Ê½é²ó¤Ï11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë7»þ°Ê¹ß¤ËÅê¹ÆÍ½Äê¡Ë¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤ÈÃêÁª¤Ç20Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥·¥íー¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤ª¿©»ö·ô¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢£±þÊç´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¢£»²²ÃÊýË¡¡§£±.¥¹¥·¥íー¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥íー£².¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ëÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¢£¾ÞÉÊ¡¦ÅöÁª¿Í¿ô¡§¡Ö¥¹¥·¥íー¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤ª¿©»ö·ô¡Ê10,000±ßÊ¬¡Ë¡×¡ß20Ì¾¤µ¤Þ¡Ú12·î2Æü¡Ê·î¡Ë～ÈÎÇä³«»Ï¡Û¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥«ー¥ÉÉÕ¤¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/49164/606/resize/d49164-606-7b6ddaf4d87781f84aa9-0.png ]¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¤¤¤¯¤é¥µー¥â¥óÊñ¤ß ¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥«ー¥ÉÉÕ¤¢£²Á¡¡³Ê¡§ÀÇ¹þ280±ß～¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î2Æü¡Ê·î¡Ë～¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¼êÇÛÁí¿ô18ËüËçÊ¬¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨1Æü¤ÎÈÎÇä¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥êーÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¥¤¥áー¥¸[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/49164/606/resize/d49164-606-3242051c0519eba85761-3.png ]¢¨¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¤Ï¥é¥ó¥À¥àÄó¶¡¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¤ËÆ±Éõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÑ»æ¤Î2¼¡¸µ¥³ー¥É¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¡Ä¡È¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄêÅòÆÝ¤ß2¸Ä¥»¥Ã¥È¡É¤¬100Ì¾¤µ¤Þ¤ËÅö¤¿¤ëÃêÁª¤Ë»²²Ã¤Ç¤¡¢ÅöÍî·ë²Ì¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¢£±þÊç´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î2Æü¡Ê·î¡Ë～12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¢£¾ÞÉÊ¡§¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄêÅòÆÝ¤ß2¸Ä¥»¥Ã¥È[²èÁü12: https://prtimes.jp/i/49164/606/resize/d49164-606-2b9261b0b43c94d430b7-8.png ]¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾ÞÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£[É½6: https://prtimes.jp/data/corp/49164/table/606_6_c09028b4f0a6cb379473bcf28f32c3fb.jpg ]¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ[²èÁü13: https://prtimes.jp/i/49164/606/resize/d49164-606-5924daf3db5d0db556ee-12.png ]¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤Î¹ñ¡Ò¥È¥¥ー¥Û¥Ã¥¯¡Ó¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤·¤®¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£6ºÍ¤Î¥¹¥ó¥¹¥ó¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¤¯¤ê¹¤²¤ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥àー¥Óー¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/puppet_sunsunYouTube¡§https://www.youtube.com/c/puppetsunsunWeb¥µ¥¤¥È¡§https://puppetsunsun.com[É½7: https://prtimes.jp/data/corp/49164/table/606_7_bc75f81004460736e4730049e7eed3a6.jpg ]