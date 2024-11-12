¿·¤·¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¡ª¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¤ò¤È¤³¤È¤óÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ØÎø¤¹¤ë¥«¥«¥ª¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡ÖÎø¤¹¤ë¥«¥«¥ª¡×
¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¤ò¤È¤³¤È¤óÌ£¤ï¤¦¡¢¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¤¬¼çÌò¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÃÂÀ¸¡ª
¥«¥«¥ª¥Ë¥ÖËÜÍè¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤·¤¿¡¢¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¤ò¤È¤³¤È¤óÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ØÎø¤¹¤ë¥«¥«¥ª¡Ù¤¬¡¢SWEETEST DAY¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ØÎø¤¹¤ë¥«¥«¥ª¡Ù¤Î¼çÌò¤Ï¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ê¥«¥«¥ªÆ¦¤½¤Î¤â¤Î¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¡£¥«¥«¥ªÆ¦¤òºÕ¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î¸¶ºàÎÁ¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¤ò¿©¤Ù¤¿»þ¤Î¶»¤¬µÍ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê»Ý¤ß¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¼çÌò¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¡£ßäÀù¤ò¤»¤º¡¢Äã²¹¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È²Ã¹©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢ËÜÍè¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Ó¥åー¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é¤Ï¡¢Bean to Bar¡Ê¥Óー¥ó¡¦¥È¥¥ー¡¦¥Ðー¡ËÀ½Ë¡¤ÈRaw¡Ê¥íー¡ËÀ½Ë¡¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æºî¤é¤ì¤¿Ç»¸ü¤Ê¥íー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¾å¤«¤é¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤È±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¡¢°ì¸ý¤´¤È¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØÎø¤¹¤ë¥«¥«¥ª¡Ù¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥«¥«¥ªÂÎ¸³¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
2024Ç¯11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢ÀÄ¿¹±Ø¥Ó¥ë¡Ö¥é¥Ó¥Ê¡×1³¬¤ÎThe AOMORI MARKET¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤â½ç¼¡ÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ØÎø¤¹¤ë¥«¥«¥ª¡Ù¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±
¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¤òìÔÂô¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°
Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¡Ö¥¥å¥ó¡×¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¡£³Ø¹»µ¢¤ê¤Ë½é¤á¤Æ¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¤È¤¤Î¥É¥¥É¥¤ä¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬¤Õ¤È¸«¤»¤ë¾Ð´é¤Ë¶»¤¬¹âÌÄ¤ë½Ö´Ö¡£Îø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¡Ö¥¥å¥ó¡×¤Ï¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ò¿§Á¯¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤Þ¤ë¤ÇËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¡¢°ì¿Í¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤Ï¤³¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¤òÌ£¤ï¤¦¤È¡¢¶»¤¬¥¥åー¤Ã¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢Îø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¡Ø¥¥å¥ó¡Ù¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤È¤¤á¤¯µ¤»ý¤Á¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¤Ç¡Ö¥¥å¥ó¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡ØÎø¤¹¤ë¥«¥«¥ª¡Ù¤Ç¤¹¡£
Bean to Bar À½Ë¡ ¡ß Raw À½Ë¡¤À¤«¤éÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¥È¥¥á¥¡×
º£²ó¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é¤Ï¡¢¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¡¢Bean to Bar À½Ë¡¤ÈRaw À½Ë¡¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æºî¤é¤ì¤¿¥íー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Bean to Bar À½Ë¡¤È¤Ï¡¢¥«¥«¥ªÆ¦¤ÎÁªÄê¤«¤éßäÀù¡¢Ê´ºÕ¡¢ÀºÀ½¡¢À®·Á¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¹©Äø¤ò°ì´Ó¤·¤Æ´ÉÍý¤¹¤ëÀ½Ë¡¤Ç¤¹¡£¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥«¥«¥ªÆ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤¬ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Raw À½Ë¡¤Ç¤Ï¡¢¥«¥«¥ªÆ¦¤ò50ÅÙ°Ê²¼¤ÎÄã²¹¡ÊRaw¡Ë¤Ç²Ã¹©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÃÇ®¤Ë¤è¤ëÀ®Ê¬¤ÎÎô²½¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥«¥ª¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¹ÚÁÇ¤È¤¤¤Ã¤¿±ÉÍÜÁÇ¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÅ°Äì¤·¤¿À½Ë¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ìÈÌ¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥«¥«¥ª¥Ë¥ÖËÜÍè¤Î¸ÄÀ¤ä±ü¿¼¤¤¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¸ý¤Ë±¿¤Ö¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¥È¥¥á¥¡×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ªÅÚ»º¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¡£Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÎø¤¹¤ë¥«¥«¥ª¡×
¡ØÎø¤¹¤ë¥«¥«¥ª¡Ù¤Ï¡¢¤ªÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£È¢¤Ë¤ÏÎø¤Î¥¥åー¥Ô¥Ã¥É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥«¥«¥ª¤ÎÅ·»È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÌÜ¤Ç°¦¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¤ª²Û»Ò¡ØÎø¤¹¤ë¥«¥«¥ª¡Ù¤Ï¡¢°ì¸ý¤´¤È¤Ë¶»¤¬¥¥å¥ó¤È¤È¤¤á¤¯¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀÄ½Õ»þÂå¤ÎÎø¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¡Ö¥È¥¥á¥¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¿¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ä¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡ØÎø¤¹¤ë¥«¥«¥ª¡Ù¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È»þ¤òÂ£¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©Â£¤ëÁê¼ê¤Î¾Ð´é¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡Û125¡ß50¡ß55£í£í
¡ÚÈ¢¥µ ¥¤ ¥º¡Û150¡ß80¡ß60mm
¡Ú²Á¡¡ ³Ê¡Û\ 2,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¾ÞÌ£´ü´Ö¡ÛÎäÅàÊÝÂ¸¡§À½Â¤¤è¤ê180Æü¡¡ÎäÂ¢ÊÝÂ¸¡§À½Â¤¤è¤ê45Æü
¢¨³«Éõ¸å¤ÏÍâÆüÃæ¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÈÎÇä¾ì½ê¡Û
¢¡The AOMORI MARKET
¾ì½ê¡§ÀÄ¿¹¸©ÀÄ¿¹»ÔÌøÀî£±ÃúÌÜ£²－£³ ÀÄ¿¹±Ø¥Ó¥ë¡¦¥é¥Ó¥Ê 1³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00~20:00
¢¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://sweetestday.theshop.jp
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÈÎÇä³«»ÏÆü¤Ï¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚInstagram¡Û
https://www.instagram.com/watashi_rawchocolate/
¢¨¸©³°¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¿ï»þÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SWEETEST DAY
SWEETEST DAY¤Ï¡Ê³ô¡Ë¥¯¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎÀ½Â¤»ö¶ÈÉô¤Ç¡¢WHAT A WANDERFUL CHOCOLATE¤ä¾Æ¤²Û»Ò¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥³ー¥é¤äHAND CRAFTED ICE CREAM¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤ò³«È¯¡õÀ½Â¤¤¹¤ë¥é¥Ü¥é¥È¥êー¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¾¦ÉÊ
¡¦WHAT A WONDERFUL CHOCOLATE
¡¦ÀÄ¿¹¤ê¤ó¤´¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤Ã¤¿À¸¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é
¡¦¤¸¤ç¤¦¤â¤ó¥¯¥Ã¥ー¤Ï¤Ã¤¯¤ÄÂÎ¸³¥¥Ã¥È
¡¦¥¯¥é¥Õ¥È¥³ー¥é¥·¥í¥Ã¥×
³ô¼°²ñ¼Ò ¥¯¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÃæÂ¼¸ø°ì
¡Ú²ñ¼ÒÌ¾¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¡Ú½êºßÃÏ¡Û⻘¿¹¸©⻘¿¹»Ô¸ÅÀî1-17-21 3F
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÃæÂ¼¸ø°ì
¡ÚÀß¡¡Î©¡Û2012Ç¯
¡ÚU R L¡Ûhttps://www.qlockup.net
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û°û¿©Å¹»ö¶È(⻘¿¹»ÔÆâ6Å¹ÊÞ)¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£ ¥ó¥°¹¹ðÀ©ºî»ö¶È¡¢¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó»ö¶È¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê»ö¶È ¤Û¤«
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹°ìÍ÷¡Û
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/75538